Военный переворот в Турции: причины, инициаторы и последствия

В Турции был именно военный переворот. Так как «попытка переворота» была бы при условии того, что разведка Эрдогана остановила все на этапе подготовки в казармах. Так что грамотно это называть неудавшимся военным переворотом. Далее нужно понимать, что военные в Турции — это кастовая группа. Туда приходят по социальному статусу. Например, сын дворника может стать военным, но он никогда не дослужится до серьёзного звания, и он никогда не войдёт в то, что можно назвать воинским кругом.

Более того, в армию идут не просто дети военных, а дети военных с конкретными политическими взглядами, которые передались им от отцов, дедов и т.д. И я сейчас говорю про офицерский состав. Это каста воинов. И как любая каста, она сильна своими внутренними позициями. Поэтому противнику тяжело завербовать кого-то внутри касты и практически невозможно кого-то внедрить. И это объясняет то, что спецслужбы Эрдогана не были в курсе о подготовке к перевороту. Но внутри касты есть кланы. То есть клан летчиков, клан танкистов, клан морских офицеров и т.д. И это же ослабляет касту изнутри. Нет единства. То есть восстание подняли летчики и танкисты, а остальные вообще не были в курсе происходящего.





Причина переворота имеет несколько отправных точек. Первая — военные были недовольны политическим и экономическим курсом Эрдогана. Военные — это светская группировка, но нельзя говорить о том, что они выступали за демократию в Турции. Так как понятия «демократия» и «военные» взаимоисключающие. Военные выступали против исламизации Турции. Они кемалисты. А это очень важно знать для понимания истории Турции. Для справки: в Стамбуле на площади Таксим стоит памятник Ататюрку. Памятник установлен в августе 1928 года.

Скульптурная группа включает фигуры основателя современной Турции Кемаля Ататюрка, и прочих лиц, способствовавших установлению республиканского строя и возрождению Турции после Первой Мировой Войны. А вот по левую руку от Ататюрка стоят фигуры Климента Ворошилова и Михаила Фрунзе, которых изваяли по личному указанию Ататюрка в знак уважения к стране, которая первой протянула руку помощи Турции в годы освободительной войны. В 1921 году Фрунзе побывал в Анкаре в качестве посла советской Украины для установления дипотношений, а Ворошилов какое-то время исполнял в Турции обязанности военного советника. Молодая советская страна, несмотря на свои трудности, поставляла в Турцию оружие, обмундирование, боеприпасы и даже корабли и самолёты. Также было передано золото. Поэтому новая Турция Ататюрка, которого считают Отцом Нации, была создана благодаря советскому государству.

Теперь самое главное — понять, кто именно инициировал переворот. Вариант первый — сами военные.

Далее, по мнению некоторых западных политологов, инициатором выступила Россия. В качестве доводов они приводят историю связи кемалистов и советской России, плюс сбитый турками российский Су-24, желание России сменить руководство Турции для решения сирийского вопроса, и тем самым избавиться от Турции, предоставляющей базу Инджирлик для НАТО и США, и от Турции, контролирующей проливы в Чёрном море. То есть сменить вектор политической направленности одного из важнейших геополитических игроков в данном регионе.

Дальше, как заявили политологи ЕС, инициатором выступил сам Эрдоган. Что тоже имеет логичные доводы. Эрдоган хочет сохранить свою власть, да, в конце концов, свою жизнь. Инициировав переворот, он посмотрел, кто высунет головы, чтобы их отсечь, а кто за него. Также президент Турции получил возможность посмотреть на реакцию мирового сообществ: кто и что будет делать и говорить.

Многие политологи считают, что данный переворот инициирован США. Что тоже имеет логичные доводы. Во-первых, Турция перестала быть управляемой. Во-вторых, Турция пыталась втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией. И, наконец, Турция умудрялась одновременно «раздавать обещания» всем подряд: и России, и НАТО, и США, и ЕС, при этом торгуя с ИГИЛ*. Американцы в силу своей топорности и прямолинейности, основанной на своей самоуверенности, не переваривают такого откровенного хорошего русского слова на «б», которое я озвучивать не стану.

Есть версия, что данный переворот инициировал проповедник Гюлен. Вот здесь интрига. Так как Гюлен проповедовал радикальный ислам и сейчас проживает в США. То есть, если взять за основу, что переворот инициировали сторонники Гюлена, то получается, что военные, всегда выступавшие за светскость в Турции, выступили за недостаточно быструю исламизацию Турции. Парадокс. Но если к этому парадоксу добавить информацию, что данный проповедник живет в США и то, что участники переворота были задержаны на базе Инджирлик, то данная ситуация начинает играть новыми красками.

На данный момент нельзя назвать конкретного инициатора переворота, учитываю разновекторность вариантов. Это будет понятно лет через 10.

Что касается экономического положения Турции после переворота, то экономика Турции страдала и до переворота. После она будет страдать ещё больше. Это и отток туристов, и отток инвесторов. А в дальнейшем все будет зависеть от того, какой курс выберет Эрдоган. С кем он будет «дружить», а с кем нет.

От НАТО реакции, скорее всего, не будет. Когда турки сбили самолет, НАТО отошло в сторону и сказало: «решайте вопрос сами». Однако Севоратлантический альянс не захочет выяснять отношения с Турцией, так как это потери ключевых проливов, военных баз, что в свою очередь повлечёт потерю контроля над Черным Морем, да и над всем ближневосточным регионом: Сирия, Иран, Ирак. При этом существует вероятность того, что эгоцентричный Эрдоган свалит всё на НАТО. Это приведёт к выходу Турции из блока, последствия изложены выше.

* — Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Комментарий российского политолога и политтехнолога Елисеевой Наталии.

Редакция Newsinfo