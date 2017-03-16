Российские оппозиционеры глазами иностранцев

Российская несистемная оппозиция является объектом особого внимания на Западе, особенно в свете происходящих на сегодняшний день событий в мире. На многих из ее представителей часто обращают особое внимание за рубежом. А особо отличившимся вручают премии. Итак, посмотрим, кому и за что в последнее время их давали.

ХОДОРКОВСКИЙ





Сентябрь 2013 года подарил Михаилу Ходорковскому «минуту славы»: в знак признания «смелости в продвижении ценностей гражданского общества, решительности в утверждении основ экономической свободы и стойкой борьбы за справедливость и человеческое достоинство» ему, чере его сына (так как сам Ходорковский в это время отбывал тюремный срок) на церемонии была вручена польская премия солидарности имени Леха Валенсы.

Премию Михаил оставил себе, а вот денежный приз (100 000 долларов) пожертвовал на благотворительность.

НАВАЛЬНЫЙ

Не остался в стороне и Алексей Навальный. Ему и его брату в мае прошлого года была вручена правозащитная премия платформы европейской памяти и совести «в знак признания их личного мужества и борьбы для поддержания основных демократических ценностей и свобод в России». Премию им вручили спустя полгода после оглашения судебного приговора по делу «Ив Роше». Напомню, что Алексею был вынесен приговор условно, Олег же до сих пор находится в местах лишения свободы.

Ранее, в 2012 году, журнал Time включил Алексея Навального в список ста самых влиятельных людей года. "Навальный не только обладает настойчивостью, смелостью и профессионализмом, он отвечает более тонким требованиям, выдвигаемым к современному лидеру. Его харизма и язвительный юмор идеально подходят для борьбы с серым, скучным Кремлем" ,- написал впоследствии о Навальном Гарри Каспаров.

КАСПАРОВ

Известный шахматист Гарри Каспаров хоть и не отметился ни одной престижной западной премией, но, подобно в свое время Леонардо Ди Каприо, активно пользуется вниманием иностранной аудитории. Главная награда для Каспарова – народное внимание Запада и частые приглашения на телешоу и официальные встречи. Тем самым известный шахматист, пользуясь былой «спортивной» популярностью, стремится приобрести новый имидж и влияние. Также у этого имеется финансовая сторона вопроса: деньги за эфирное время, участием в деятельности общественных организаций, заявлениями и многим-многим другим.

ПАВЛЕНСКИЙ

Кто не знает, это тот самый человек, который поджигал вход в здание ФСБ, прибивал себя к брусчатке у Кремля, зашивал себе рот и так далее и так далее.

Ему в мае этого года Международной правозащитной организацией Human Rights Foundation была присуждена премия им. Гавела за «креативное проведение протестных акций», которую ему вручили на «Форуме свободы» в Осло. В России за «креативное поведение» ему назначили уже не одну судебно-психиатрическую экспертизу. Как вы видите, все перечисленные премии оппозиционерам вручались практически в одно и то же время, как у них возникали большие проблемы с законом.

Но вернемся к Петру Павленскому. В этом месяце его лишили премии Гавела якобы в связи с поддержкой «приморских партизан», известных применением насилия против полиции, которым он и хотел отдать свой денежный приз (42 000 долларов). Причем самое интересное, что оргкомитет заключил, что деньги Павленский, видимо, хотел направить на продолжение «террористической деятельности» «приморских партизан», которых, к слову, сегодня оправдали присяжные.

Самое интересное, что за этим решением может стоять еще один оппозиционер, о котором я говорил ранее… Каспаров. Ведь именно он является главным российским представителем этой организации, имея влияние на решения, связанные с, так сказать, российским оппозиционным сегментом.

Зачем это Каспарову? Всё просто. Конкуренция. На монополию в оппозиционной деятельности на Западе. «К сожалению, в глазах цивилизованного мира коллизия Павленского еще и в некоторой степени дискредитировала российскую оппозицию, продемонстрировав ее нежелание (а возможно и неспособность) разобраться в сути дела,- заключил Каспаров в объяснении решения лишить Павленского премии. Его слова говорят сами за себя.

Но зачем оппозиционерам стремиться к единоличному лидерству в глазах иностранцев? Своеобразное стремление на монополию сулит им большие выгоды: в первую очередь, это, конечно, деньги. Источников финансирования у данных лиц немало, ведь на сегодняшний день за рубежом существует множество заинтересованных структур, которым нужно, чтобы в России произошли, так сказать, кардинальные изменения.

Но конкуренция есть и здесь. Образно говоря, если одного позовут на телешоу в США, то второй останется в этот день «без работы». Особенно актуальна подобная «война» именно для тех оппозиционных деятелей, что сейчас живут в России. Дабы не терять зарубежного финансирования, как «иностранный агент» (в случае если они будут работать в составе группы лиц), вышеупомянутые личности видят логичный выход, чтобы получать деньги, как частное лицо. Как своеобразная медийная личность, а уже это законом не регламентируется.

Так и выходит, что борьба за внимание Запада основывается не только на стремлении обогатиться и желании стать воплощением российской оппозиции, а также ради паблицитного капитала в зарубежных СМИ и немалой доли влияния на общественное мнение среди людей, которые разделяют их взгляды. Как среди россиян, так и среди иностранцев.

Стоит признать, что личные интересы в этом случае играют намного большую роль, чем борьба с существующим строем в нашей стране.

НЕМЦОВ

Борис Немцов также был удостоен зарубежных премий, но посмертно: первая – ежегодная американская премия Свободы была присвоена ему "за жизнь, посвященную продвижению демократии в России", вторая была вручена в руки его дочери, Жанны Немцовой, от фонда «Справедливость для Сергея Магнитского» (руководитель - Уильям Браудер) «за вклад в развитие демократии и защиту прав человека» в ноябре того же года.

Сама Жанна Немцова также вскоре будет удостоена зарубежной польской премии «Солидарности» имени Леха Валенсы, которую три года назад уже получал Михаил Ходорковский.

ЛИМОНОВ

Премии получают не только люди, но и книги. Скандальная история жизни эпатажного оппозиционера Эдуарда Лимонова, написанная Эммануэлем Каррером была удостоена престижной французской премии Ренодо в 2011 году. «Я чувствую удовольствие, радость и даже какую-то злую радость. Французское общество и общественное мнение, которые хотели, чтобы я стал политкорректным, в итоге приняли меня таким, как есть, благодаря этой книге» - заявил российский эмигрант Лимонов, узнав о вручении.

Редакция Newsinfo