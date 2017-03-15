Карабаев Мамат уничтожал за бой свыше ста немцев
Впрочем, о совершенных Карабаевым подвигах чуть ниже. Только с 14-го ноября 1941 года дивизия числится в составе действующей армии - вот что писал про это соединение будущий маршал Советского Союза Константин Рокоссовский: "Прибывшие из Средней Азии 17, 20, 24 и 44-я кавалерийские дивизии (в каждой 3 тысячи человек) составили второй эшелон. Лошади оказались не перекованными к зиме, а в Подмосковье грунт уже замерз, на заболоченных местах появился лед, и это затрудняло передвижение конницы. Бойцы и командиры дивизий еще не имели навыков действий на пересеченной и лесисто-болотистой местности."
Впрочем, в оценке маршала не было ничего удивительного! Удивительным показалось то, что в представлении к награде командир полка майор Ульянов ходатайствовал перед вышестоящим командованием о присвоении младшему лейтенанту сразу звания Героя Советского Союза! Дивизия тогда попала в окружение под городом Белым и взвод младшего лейтенанта получил задачу... впрочем, далее мы наконец-то предоставим слово должностному лицу:
"Взводу мл. лейтенанта Карбаева была поставлена задача остановить продвижение противника, наступавшего одним большим тяжелым танком и 300 автоматчиками в районе Олейня 5.07.1942. До подхода противника взвод Карабаева в кратчайшее время успел занять выгодные огневые точки. Подпустив немцев на расстояние 100-150 метров, которые [противник] шел развернутым строем мл.лейтенант Карабаев взял пулемет в свои руки и открыл ураганный огонь....
Было уничтожено 100 солдат и офицеров. Танк, который двигался навстречу развернулся и начал вести огонь прямой наводкой по пулемету т. Карабаева. Пулемет вышел из строя. Т.Карабаев не растерялся, установил другое тело пулемета и снова открыл огонь по наступающему противнику. Когда первые ряды пехоты были уничтожены а вторые поспешно стали убегать... противник понес потери около 200 солдат и офицеров...
На протяжении боевых действий полка мл. лейтенант т. Карабаев неоднократно давал образцы безграничной доблести и геройства. В боях на Волоколамском направлении... за горд Клин т. Карабаев будучи командиром пулемета показал себя бесстрашным воином..... уничтожил свыше 200 немцев.
Во время пребывания полка в глубоком тылу противникав Издешковском и Холм-Жирковском районах Смоленской области тов. Карабаев выдвинут на должность командира взвода в ожесточенных февральских и мартовских боях [1942 года взвод] уничтожил до 300 немецких солдат и офицеров, из этого числа лично уничтожил свыше ста.
Последние бои описаны выше, а к моменту составления наградного листа т.Карабаев увеличил свой счет уничтоженных оккупантов - в последний момент боя т.Карабаев уничтожил автомобиль и расстрелял бывших на ней 30 немецких солдат и офицеров.
Командир 56-го кп майор Ульянов, военком ст.политрук Мартышин"
Но это не первое представление к награде, на самом деле впервые Карабаева представили к медали "За отвагу" чуть раньше. Военком Мартышин Кузьма Антонович пишет вместе со своим командиром в первом наградном листе сержанта? Итак:
"Тов Карабаев как лучший младший командир в январе был выдвинут на должность командира взвода. За короткое время он подготовил лучшие расчеты в полку 4-х станковых пулеметов. В бою за дер. Леонтьево и дер. Юфаново пулеметный взвод тов. Карабаева шквалом огня опрокинул атаковавшего противника и обратил его в беспорядочное бегство.
В этом бою взвод Карабаева уничтожил свыше 80 немецких солдат и по показаниям пленных рассеял до батальона пехоты противника. Сам тов. Карабаев, находясь в строю своих пулеметов бесстрашно руководил боем.... Командир 56 полка Ульянов.... военком Мартышкин".
Даже если снизить численность противника и его потери примерно раз в 10, то даже в таком случае можно сказать - героический был человек Карабаев Мамат - ведь мы знаем примерную численность кавалерийского взвода 24-й кд! Впрочем, младший лейтенант Героя Советского Союза так и не получил. Но... Боевое Красное Знамя все же весьма достойный ПЕРВЫЙ орден для человека, прошедшего за четыре года своей военной службы все ступени должностной лестницы от рядового до командира взвода!
А медаль "За отвагу" вручена немного позднее - приказом по войскам Калининского фронта от 23.09.1942. После 19 мая 1945 года (дата последнего наградного листа, по которому Карабаев был награжден медалью "За боевые заслуги") судьба офицера осталась неизвестной...