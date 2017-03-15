Карабаев Мамат уничтожал за бой свыше ста немцев

На бескрайних просторах интернета были обнаружены наградные документы человека удивительной судьбы. История его участия в Великой Отечественной войне настолько поразительна, что мы не смогли удержаться от того, чтобы не написать о нем. Итак, Карабаев Мамат, место призыва: Маргеланский РВК, Узбекская ССР в 1942 году - младший лейтенант, командир пулеметного взвода 56-го кавалерийского полка.

Впрочем, о совершенных Карабаевым подвигах чуть ниже. Только с 14-го ноября 1941 года дивизия числится в составе действующей армии - вот что писал про это соединение будущий маршал Советского Союза Константин Рокоссовский: "Прибывшие из Средней Азии 17, 20, 24 и 44-я кавалерийские дивизии (в каждой 3 тысячи человек) составили второй эшелон. Лошади оказались не перекованными к зиме, а в Подмосковье грунт уже замерз, на заболоченных местах появился лед, и это затрудняло передвижение конницы. Бойцы и командиры дивизий еще не имели навыков действий на пересеченной и лесисто-болотистой местности."





Впрочем, в оценке маршала не было ничего удивительного! Удивительным показалось то, что в представлении к награде командир полка майор Ульянов ходатайствовал перед вышестоящим командованием о присвоении младшему лейтенанту сразу звания Героя Советского Союза! Дивизия тогда попала в окружение под городом Белым и взвод младшего лейтенанта получил задачу... впрочем, далее мы наконец-то предоставим слово должностному лицу:

"Взводу мл. лейтенанта Карбаева была поставлена задача остановить продвижение противника, наступавшего одним большим тяжелым танком и 300 автоматчиками в районе Олейня 5.07.1942. До подхода противника взвод Карабаева в кратчайшее время успел занять выгодные огневые точки. Подпустив немцев на расстояние 100-150 метров, которые [противник] шел развернутым строем мл.лейтенант Карабаев взял пулемет в свои руки и открыл ураганный огонь....

Было уничтожено 100 солдат и офицеров. Танк, который двигался навстречу развернулся и начал вести огонь прямой наводкой по пулемету т. Карабаева. Пулемет вышел из строя. Т.Карабаев не растерялся, установил другое тело пулемета и снова открыл огонь по наступающему противнику. Когда первые ряды пехоты были уничтожены а вторые поспешно стали убегать... противник понес потери около 200 солдат и офицеров...

На протяжении боевых действий полка мл. лейтенант т. Карабаев неоднократно давал образцы безграничной доблести и геройства. В боях на Волоколамском направлении... за горд Клин т. Карабаев будучи командиром пулемета показал себя бесстрашным воином..... уничтожил свыше 200 немцев.

Во время пребывания полка в глубоком тылу противникав Издешковском и Холм-Жирковском районах Смоленской области тов. Карабаев выдвинут на должность командира взвода в ожесточенных февральских и мартовских боях [1942 года взвод] уничтожил до 300 немецких солдат и офицеров, из этого числа лично уничтожил свыше ста.

Последние бои описаны выше, а к моменту составления наградного листа т.Карабаев увеличил свой счет уничтоженных оккупантов - в последний момент боя т.Карабаев уничтожил автомобиль и расстрелял бывших на ней 30 немецких солдат и офицеров.

Командир 56-го кп майор Ульянов, военком ст.политрук Мартышин"

Но это не первое представление к награде, на самом деле впервые Карабаева представили к медали "За отвагу" чуть раньше. Военком Мартышин Кузьма Антонович пишет вместе со своим командиром в первом наградном листе сержанта? Итак:

"Тов Карабаев как лучший младший командир в январе был выдвинут на должность командира взвода. За короткое время он подготовил лучшие расчеты в полку 4-х станковых пулеметов. В бою за дер. Леонтьево и дер. Юфаново пулеметный взвод тов. Карабаева шквалом огня опрокинул атаковавшего противника и обратил его в беспорядочное бегство.

В этом бою взвод Карабаева уничтожил свыше 80 немецких солдат и по показаниям пленных рассеял до батальона пехоты противника. Сам тов. Карабаев, находясь в строю своих пулеметов бесстрашно руководил боем.... Командир 56 полка Ульянов.... военком Мартышкин".

Даже если снизить численность противника и его потери примерно раз в 10, то даже в таком случае можно сказать - героический был человек Карабаев Мамат - ведь мы знаем примерную численность кавалерийского взвода 24-й кд! Впрочем, младший лейтенант Героя Советского Союза так и не получил. Но... Боевое Красное Знамя все же весьма достойный ПЕРВЫЙ орден для человека, прошедшего за четыре года своей военной службы все ступени должностной лестницы от рядового до командира взвода!

А медаль "За отвагу" вручена немного позднее - приказом по войскам Калининского фронта от 23.09.1942. После 19 мая 1945 года (дата последнего наградного листа, по которому Карабаев был награжден медалью "За боевые заслуги") судьба офицера осталась неизвестной...

Редакция Newsinfo