Федор Конюхов: великий путешественник и скромный священник
Задолго до полета он оттачивал старую монашескую технику бодрствования. Техника довольно проста: монах брал двумя пальцами тяжелый ключ, а когда засыпал, то ключ падал, с грохотом ударяясь о землю. За те секунды, пока падал ключ, монах успевал выспаться. Во время полета вместо ключа Конюхов использовал железную ложку. И только после приземления он позволил себе проспать целых пять часов.
За всей эйфорией вокруг теперь уже легендарной кругосветки отошел на второй план тот факт, что Федор Конюхов — православный священник, возведенный в сан протоиерея (старший иерей). В обычной жизни отец Федор, как и все батюшки, совершает требы и таинства: венчает, крестит, отпевает, исповедует, служит литургии, обращается с проповедями.
В интервью РП он признался: «Я всегда свои детям и прихожанам в церкви во время проповеди напоминаю о том, что надо быть романтиком». По мнению отца Федора, церковь для человека — это корабль в житейском море. Здесь люди спасают свои души. Его девиз: «Назло всем бедам и тревогам я не один в пути — я с Богом». Он свято верит в то, что все трудности путешествий ему помогает преодолевать Бог.
Последняя кругосветка тоже не обошлась без божьего промысла и помощи. Когда на финальном отрезке путешествия шар стало относить в сторону Арктики, сломалась печка: ветер затушил горелки, и температура в гондоле опустилась ниже –30 градусов. Вода и еда превратились в ледяные камни. Только чудом Конюхову удалось поймать воздушный поток, которой понес шар к месту старта, и снова зажечь горелки. Только вот вода и еда так и не оттаяли — их пришлось выбросить за борт как ненужный балласт.
Еще несколько дней отец Федор проведет в Австралии: необходимо решить массу организационных вопросов, связанных с переправкой гондолы и воздушного шара на родину. Перелет домой отнимет еще сутки. Но, оказавшись на родной земле, он обязательно отправится в Свято-Алексиевскую пустынь, которая находится в селе Новоалексеевка Ярославской области. В этой обители у отца Федора есть своя келья. В отсутствие хозяина туда пускают многочисленных паломников, которые, например, могут увидеть над его рабочим столом, у окна, лично написанную отцом Федором икону Николая Чудотворца, у которого в руках парусник и мыс Горн — самая южная точка экспедиций путешественника.
Свято-Алексиевская пустынь — место уникальное. Сейчас здесь насчитывается несколько сотен насельников, живущих исключительно за счет подсобного хозяйства и частных пожертвований. При монастыре есть прекрасная библиотека, музей, в котором более 20 тыс. экспонатов, в том числе подаренных отцом Федором, а также иконописная мастерская. В обители расположен приют для детей-сирот — под руководством насельников монастыря они участвуют в летних археологических раскопках в Крыму и помогают составлять музейную коллекцию. В 1996 году открыта православная классическая гимназия имени протоиерея Василия Лесняка, в которой преподает отец Федор. С 2001 года при монастыре действует кадетский корпус для воспитания будущих солдат, где с пятого класса дети изучают тактическую и огневую подготовку.
Все они ждут возвращения отца Федора из Австралии. Ждут его рассказов и совместных молитв перед святынями, которые сопровождали отца Федора во время кругосветки. У них появится возможность приложиться к кресту-мощевику, в котором хранится более 60 частичек мощей, в том числе преподобной Марии Египетской, преподобного Григория чудотворца Печерского, святого праведного Федора Ушакова, частица Тернового венца, Древа Креста Господня, а также к образу Божией Матери «Путеводительница», написанной афонскими монахами и подаренной Конюхову президентом компании «Мортон» Александром Ручьевым.
Для отца Федора Свято-Алексиевская пустынь — место, где он черпает духовные силы для своих дальнейших путешествий. А впереди его ждут очередные фантастические рекорды. В его планах подняться в стратосферу на высоту 25 километров, чтобы увидеть своими глазами, как земля действительно «сгибается», и опуститься в Марианскую впадину, самую глубоководную точку мирового океана — 11 022 метра. На вопрос, зачем он это делает, отец Федор бесхитростно отвечает: «Чтобы проложить дорогу другим».