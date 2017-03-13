Русофобия или искусство оформления газетных обложек

«Практика показывает: если на обложке какого-нибудь влиятельного западного журнала фигурирует Россия, в статье ничего хорошего про Россию нет»,- именно так начал свой пост про то, как показывают Россию на Западе, итальянский блогер Доминик Басулто.

Дабы передать материал максимально точно, не буду углубляться в аналитику, а представлю вам дословный перевод того, что написал Доминик в своем блоге:





Практика показывает: если на обложке какого-нибудь влиятельного западного журнала фигурирует Россия, в статье ничего хорошего про Россию нет. А есть чаще всего некий международный скандал, обострение геополитической ситуации, риторика времен Холодной войны или «секретные» подлые планы Кремля по порабощению всего Мира.

Русофобия, или маниакальная боязнь России, чаще всего заставляет редакторов журналов выбирать для обложек самые гиперболизированные изображения, чтобы подать Россию как отсталую, нескладную, безнадежно отстающую от Запада страну с агрессивным и злобным менталитетом. Все это привело к некоему своду правил по оформлению журнальных обложек, когда речь идет о России. Вот примерный лайфхак:

Правило 1: Используйте русского медведя

Это самое простой и очевидный ход для любого издателя. Изображение русского бурого медведя у всех ассоциируется именно с Россией. Это мгновенно привлекает внимание и служит двигателем торговли. Столетиями западные сатирики использовали медведя как символ имперской агрессии.

Принимая во внимание последние события, связанные с обострением отношений между сверхдержавами из-за Украинского кризиса, медведя надо изображать как можно более страшным. Майско-июньский номер Foreign Affairs:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/24165/24165_800.jpg

Заголовок, на первый взгляд, кажется относительно безобидным: «Путинская Россия: Еще не все потеряно». Но взгляните на медведя: истекающий кровью, но все еще опасный, не смотря на многочисленные раны и налитые кровью глаза. Определенно, шутки с таким зверем плохи, даже при наличии пары стопок водки внутри.

Foreign Affairs – не единственные, кто нарисовал медведя во всю обложку. Перед зимней Олимпиадой в Сочи в 2014 году, Bloomberg BusinessWeek вышел с самым страшным медведем, который когда-либо появлялся на обложке журнала. Этот злобный медведь стоит на коньках, одет в хоккейную форму, вооружен до зубов. Заголовок гласит: «Готова ил Россия?»

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/23908/23908_800.jpg

Тут сразу вспоминается нашумевшая в свое время обложка журнала TIME от 1984 года, посвященная летней олимпиаде в Лос-Анджелесе: «Переполох на Играх. Почему русские сказали «Нет». На ней медведь выглядит напуганным и нервничающим, жующим олимпийские кольца.

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/24448/24448_800.jpg

Если нет желания изображать человекоподобного медведя, можно обойтись и обычным. В конце 2014 года The Economist вышел с заголовком «Раненая экономика России», приуроченным к введению антироссийских санкций и падению цен на энергоресурсы. Медведь на обложке выходит из холодного, заснеженного сибирского леса, оставляя за собой кровавые следы.

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/24642/24642_800.png

Но как же не сделать акцент на острых зубах хищного зверя? Пожалуйста: русский медведь приглашает президента США посетить Москву:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/26368/26368_800.jpg

Правило 2: Используйте Владимира Путина

Вторым по трендовости после русского мишки являются изображения президента РФ. В конце концов, в глазах простого западного обывателя Путин это и есть Россия, а Россия это и есть Путин.

Здесь поле для экспериментов слишком большое: тут вам и «закос» под Джеймса Бонда, стремящегося поработить мир, и бог знает что еще. Вот, например, классика жанра от Newsweek:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/26770/26770_800.jpg

Можно вспомнить КГБ-шное прошлое президента, изобразив его в очках на фоне Красной (Серой??) площади:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/27071/27071_800.jpg

Образ угрюмого Путина работал у западных СМИ больше десятилетия. Вот пример того, как западный мир воспринимает русского человека: мрачного, лишенного навыка улыбаться, живущего в холодном и неприятном климате. Кто будет лучшим лидером такой страны, если не этот суровый диктатор? Пример от TIME, при этом, окрестившего Владимира Владимировича «Человеком года»:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/27290/27290_800.jpg

Теперь чуть опустим камеру. Так, чтобы «царь» смотрел на всех свысока:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/27524/27524_800.jpg

Книга Стивена Ли Майерса из The New York Times:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/28619/28619_800.jpg

Немного фотошопа, и вот Путин уже гангстер:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/28791/28791_800.jpg

…или главарь мафии в стиле Марио Пьюзо:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/29173/29173_800.jpg

Любой публицист знает, что беспроигрышным способом заинтересовать читателя является topless Путин. Особо креативные, на фоне возвращения Крыма в состав РФ, немного перегибают:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/29238/29238_800.png

Если сильно захотеть, можно найти «фотожабы» на Путина с голым торсом где угодно и седлающим что угодно. Мем быстро перекочевал с простором интернета на обложки ведущих западных изданий:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/29603/29603_800.jpg

…играет в покер:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/29891/29891_800.jpg

Но если вам важно изобразить Путина, но не опошлять картину, неплохим вариантом будет микс политики и чего-нибудь исконно-русского. Балета, например, или фигурного катания. The New Yorker, рассуждая о судействе на Олимпийских Играх в Сочи, намекнул что президент выставлял оценки сам себе:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/30062/30062_800.png

The Economist в тренде:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/30389/30389_800.jpg

Суть ясна: выставить важнейшее спортивное событие как личный проект президента России, честность соревнований для которого стояла на самом последнем месте. Сделано всё было, по мнению журналистов, филигранно. Вы только посмотрите на его руки!

Правило 3: Используйте классические для России вещи (слегка видоизмененные)

Если вы устали от медведей, а осквернять изображение Президента РФ вы не хотите из соображений безопасности (Русские шпионы! Русская мафия! Русские хулиганы!), существует еще один беспроигрышный вариант: матрёшка. Нечто, окутанное завесой тайны.

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/30644/30644_800.jpg

Если креатив не выходит, можно просто запугать читателя, изобразив русские танки, самолеты и прочее вооружение

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/30870/30870_800.jpg

Все эти журналы имеют одну главную схожую черту: они заражены русофобией. Все эти изображения, по сути, повторяют ту же риторику, которая звучала по отношению к России с Запада тогда, когда тот действительно ничего не знал об этой большой и неведомой стране. Образ России как грубой, агрессивной страны уходит корнями аж в 16 век, и, кажется, ничто с тех пор не изменилось.

Западные медиа всегда чувствовали угрозу от огромного могущественного государства, находящегося в самом центре Евразии.

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/31110/31110_800.jpg

Предшественником русского медведя, к слову, был осьминог:

http://ic.pics.livejournal.com/yanovskiman/71082638/31290/31290_800.jpg

За сто лет ничего, по сути, не изменилось.

Кремль уже поручил министру культуры провести расследование истоков антироссийской пропаганды и русофобии на Западе, но на эти вопросы не так то просто будет ответить.

Редакция Newsinfo