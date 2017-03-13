Пять интересных фактов о фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Пять интересных фактов о фильме «Иван Васильевич меняет профессию»:

1. Леонид Гайдай писал первый вариант сценария под Юрия Никулина, но прочитав сценарий, Никулин отказался сниматься, объясняя это тем, что год съёмок пропадёт зря, а снятый материал будет пылиться в архиве.





Вместо Никулина на роль царя пробовались восемь актёров, среди которых были:

Евгений Евстигнеев - чиновникам не понравилась его кандидатура; Георгий Вицин - ассоциировался с Трусом из знаменитой троицы; Евгений Лебедев - был не очень убедительным управдомом, по мнению Гайдая. На кинопробах жалкого Буншу и грозного царя лучше всего сыграл Юрий Яковлев, в результате роль досталась ему.

2. По задумке режиссёра роль Жоржа Милославского должен был играть Андрей Миронов, но он был занят на съемках фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». В пробах на роль Милославского участвовали Георгий Юматов, Сергей Никоненко, Георгий Бурков и Вячеслав Невинный, но Гайдай выбрал Леонида Куравлёва.

3. Песню Александра Зацепина «Звенит январская вьюга» («С любовью встретиться») для фильма спела и записала София Ротару. Но из-за её серьёзной и проникновенной манеры исполнения ее вариант не подошёл для комедийного жанра фильма. Также, песня была записана в низкой тональности, а голос Ротару совершенно не гармонировал с высоким голосом Натальи Селезнёвой. В итоге песню перезаписали, а исполнила ее Нина Бродская.

4. Гонорары:

Леонид Гайдай — 7948 рублей.

Юрий Яковлев — 4350 рублей; Леонид Куравлёв — 2312 рублей; Александр Демьяненко — 1663 рубля; Савелий Крамаров — 1129 рублей; Михаил Пуговкин — 788 рублей; Владимир Этуш — 630 рублей; Наталья Селезнёва — 362 рубля; Наталья Крачковская — 347 рублей; Сергей Филиппов — 258 рублей; Наталья Кустинская — 168 рублей; Анатолий Подшивалов — 139 рублей; Нина Маслова — 101 рубль.

5. Помните номер телефона «3-62»? Жорж Милославский когда звонит на работу Шпаку, произносит его, так вот эта цена бутылки водки «Столичная» в СССР (3р 62коп.) Похожая ситуация была с фильмом «Бриллиантовая рука», где Гайдай использовал такой же приём, зашифровав цену бутылки водки в номере автомобиля «501».

Редакция Newsinfo