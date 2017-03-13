Лазерный пистолет советского производства

Волоконный лазерный пистолет был разработан как компактное оружие советских космонавтов в 1984г. в Военной академии РВСН.





В качестве источника оптической накачки использовались одноразовые пиротехнические цилиндры - лампы-вспышки, калибром 10 мм. Восемь ламп-вспышек ( нетоксичных и самопроизвольно не детонирующих) располагались в магазине, аналогично патронам огнестрельного пистолета.

Подожженая электрической искрой лампа сгорает за 5 - 10 миллисекунд при температуре 5000 градусов по Цельсию.

Волоконно-оптический элемент поглощает излучение от сгорающей лампы, образуется лазерный импульс, направляемый через ствол пистолета в цель.

Источником энергии для электроподжига служит закрепляемая в специальной направляющей под стволом батарея типа "Крона".

Луч действует на расстояние 20 метров, мощность зависит от применяемых ламп-вспышек.

По распоряжению Горбачева проект был свернут, налаживаемая линия по серийному выпуску ламп-вспышек, закрыта.

В настоящий момент лазерный пистолет экспонируется в музее Военной академии РВСН им. Петра Великого.

Редакция Newsinfo