Человек-победа: люди, из которых можно делать гвозди

«Он бежал, а за ним тихо ехала скорая, рядом шла медсестра. Народ останавливался и аплодировал. И он бежал. Этот ветеран – защитник Ленинграда, один уже из немногих, кто выжил и победил». Эти слова стремительно облетели сеть в сентябре 2014 года.

Старейшим участником марафона стал 92-летний житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга - Андрей Павлович Анисимов.





Андрей Павлович Анисимов - ветеран Великой Отечественной Войны. Он прошел всю войну и встретил победу на территории Восточной Пруссии и Калининградской области. Был призван в 1941 году, непосредственно в боях принимал участие с 01 июня 1942 года в составе Брянского, Калининского, Прибалтийского, Западного и Белорусского фронта.

Доступные документы свидетельствуют, что Андрей Павлович воевал в составе 41 артиллерийского полка, в 97-й стрелковой дивизии, 5 армии. Имел легкое ранение в ногу в июле 1942 года на юго-западе Тульской области в Белевском районе. Награжден 3-мя орденами, первый из которых получил за бои под Смоленском зимой 1943 – 1944 гг.

Анализ военных источников показывает, что до мая 1943 года 97-я стрелковая дивизия воевала на Орловском направлении. В рамках частной наступательной операции в составе 16-й армии происходили бои 6 – 12 июля 1942 года, в ходе которых был ранен Анисимов – 7 июля 1942 года. В дальнейшем подразделения перешли к длительной обороне.

За период боев с 16.09.1943 по 17.01.1944 отлично организовал топослужбу в дивизионе, подготовил топовычислителей. Быстро и точно приводил привязку боевого порядка и засечку целей, что обеспечило дивизиону ведение прицельного огня. В бою за д. Буболево под сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным обстрелом засек: 3 блиндажа, 2 станковых пулемета; под д. Черныши засек - 1 станковый пулемет, 2 наблюдательных пункта и под станцией Крынки засек взвод 75 мм орудий. Эти цели были уничтожены огнем дивизиона, чем способствовали успеху наших войск. Достоин награждения орденом "Красная Звезда". 25 января 1944 г.

За свои заслуги Анисимов был награжден орденом Отечественной войны I степени.

На этом война для Андрея Павловича, вероятно, не закончилась. Апрельские записи содержат упоминание известного в Калининграде поселка Русское. После 9 мая 1945 года 97-я дивизия была переведена на Дальний Восток в состав Приморской группы войск (с 5 августа 1945 — 1-й Дальневосточный фронт). В августе — сентябре 1945 года 65-й стрелковый корпус участвовал в Харбино—Гиринской операции.

Годы идут, а Андрей Павлович все продолжает побеждать. Он, который освобождал мир от фашизма и встретил вторую его волну, продолжает учить нас. Просто потому, что он чувствует в себе достаточно силы воли. Даже если он останется один – он все равно встанет, а не будет думать – сможет или не сможет, надо это кому-то или нет. Просто потому, что рожден побеждать.

Редакция Newsinfo