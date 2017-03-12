Сделайте мне СССР к понедельнику

Сделайте мне СССР к понедельнику!





Такое требование всё настойчивее и всё чаще звучит в ответ на любую проблему, начиная с не к ночи упомянутому ЕГЭ, продолжая неудачным выступлением футбольной сборной, и заканчивая потерявшими берега и любые признаки совести ворами во власти.

- Требование вернуть советское образование, которое воспитывало потрясающих инженеров и гениальных руководителей

- Требование вернуть советские социальные лифты, которые выносили наверх исключительно ответственных, совестливых и компетентных,

- Требование вернуть советскую промышленность, которая производила исключительно качественную и недорогую продукцию

И ещё множество других аналогичных требований, повторяющихся последнее время всё более настойчивым рефреном, которые создают чрезвычайно опасную иллюзию беспроблемного и бесконфликтного общества, почившего в бозе исключительно из-за зловредной кучки предателей, хрен его знает как взращенных самой прогрессивной образовательной системой и хрен его знает каким образом вознесенных самыми справедливыми советскими социальными лифтами на самую вершину власти.

Естественное желание верить во всё хорошее незаметно, но упорно приводит к мифологизации СССР, которая напрочь отрицает, что Горбачёв и Ельцин, Березовский и Гусинский, Гайдар и Чубайс - это не рептилоиды с планеты Нибиру, а как раз продукт той самой советской системы образования и социалистической системы продвижения. Они - тоже часть, причем наиболее социально-активная часть КПСС - "ума, чести и совести нашей эпохи". И, взывая к реинкарнации СССР, стоит, наверно, задуматься, а так ли было всё хорошо в "датском королевстве", если оно позволило вот таким вот активистам диктовать свои условия и плясать под их дудку? И действительно ли стоит слепо копировать ВСЁ советское прошлое, или стоит очень внимательно присмотреться к системным проблемам, чтобы не тащить в будущее вместе с положительным и достойным опытом все грешки социалистической молодости?

В последний год жизни СССР мне было 26, и сейчас - чисто на эмоциях - можно было бы, ни капли не кривя душой, утверждать, что деревья тогда были зеленее, море - синее, а девушки провожали совсем другим взглядом. Однако, первым делом вспоминаются другие мифологизаторы, которые пели тогда о беспроблемном и бесконфликтном капиталистическом обществе всеобщего изобилия без очередей и дефицита, где 40 сортов колбасы, 15 марок джинсов и никаких проблем с отдыхом где-нибудь на Канарах или Карибах... И ведь они ни разу не врали! Всё так и есть - и колбаса, и 60 сортов пива, и джинсы, и Карибы... Это всё правда, но, как оказалось, далеко не вся.

Вот и сегодня, страстно взывая к реинкарнации СССР, нельзя допустить полуправды, которая всегда хуже лжи, потому что полуправда, демонстрируя звёзды, забывает сообщать о граблях, на которые, глядя на звёзды, так неприятно наступать, особенно если повторно, и особенно, если грабли - детские. Поэтому, говоря о честных и совестливых советских руководителях, круглосуточно пекущихся о благе народном, не мешало бы помнить про интереснейшие расследования, которые вёл прокурор со звенящей фамилией Гдлян, а вспоминая общество всеобщей справедливости, не надо бы забывать про обитателей сети магазинов "Берёзка", детей особо одарённых родителей, презрительно называющих пролетариат "воркерами" и "урлами"...

Опыт СССР был и останется востребованным и крайне глупо от него отказываться. Только альтернативно одарённый будет против тройного роста экономики вместо сегодняшнего болтания около нуля, как субстанция в проруби. Только больной на голову не мечтает о грандиозных проектах переустройства природы и покорения космоса вместо сегодняшней борьбы не на жизнь, а на смерть за новую модель айфона и сумочку "Микаэль Корс". Идея СССР 2.0 постепенно овладевает массами и будет крайне обидно, если вместе со всем хорошим, что накопила наша цивилизация, в будущее будут тащить все те смертельные пороки, которые и привели к столь неожиданной и скоропостижной кончине Красного проекта, справедливо названной геополитической катастрофой.

"Я знаю, что, подымая ярость трудящихся масс против бюрократических извращений наших организаций, приходится иногда задевать некоторых наших товарищей, имеющих в прошлом заслуги, но страдающих теперь бюрократической болезнью. Но неужели это может остановить нашу работу по организации контроля снизу? Я думаю, что не может и не должно. За старые заслуги следует поклониться им в пояс, а за новые ошибки и бюрократизм можно было бы дать им по хребту. А как же иначе? Почему бы этого не сделать, если этого требуют интересы дела?" (И.В.Сталин Речь на VIII съезде ВЛКСМ).

Редакция Newsinfo