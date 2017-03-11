Подборка необычных фактов из СССР

Подборка фактов из СССР:





1. В начале Великой Отечественной войны СССР испытывал большую нехватку танков, в связи с чем было принято решение в экстренных случаях переоборудовать в танки обычные тракторы. Так, во время обороны Одессы от осаждавших город румынских частей были брошены в бой 20 подобных «танков», обшитых листами брони. Основная ставка была сделана на психологический эффект: атака производилась в ночь с включенными фарами и сиренами, и румыны обратились в бегство. За подобные случаи, а также за то, что на эти машины часто устанавливались муляжи тяжёлых орудий, солдаты прозвали их НИ-1, что расшифровывается «На испуг».

2. В СССР с ноября 1941 года существовал налог на бездетность, который составлял 6% от зарплаты. Платили его бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет.

3. На чемпионате мира по футболу 1962 года сборная СССР встречалась с командой Уругвая, и при счёте 1:1 после удара советского футболиста мяч залетел в сетку через дырку с внешней стороны. Арбитр плохо видел момент и гол засчитал, однако капитан советской команды Игорь Нетто жестами объяснил судье, что гол забит неправильно. Этот мяч в итоге отменили, но наши футболисты забили ещё и всё-таки выиграли матч.

4. В СССР долго ходила легенда, что знаменитую фразу Хрущева «Я вам покажу кузькину мать!» на ассамблее ООН перевели буквально — «Kuzma’s mother». Что есть «кузькина мать»? Наверное, новейшее секретное оружие! Впоследствии выражение «кузькина мать» использовалось для обозначения атомных бомб СССР. Но на самом деле переводчик, переводя это выражение, высказался иносказательно: «Я покажу вам, что есть что».

5. Для изготовления кустарных пластинок, на которые записывалась нелегальная музыка, в СССР широко использовали старые рентгеновские снимки. Их называли «пластинки на костях» или «пластинки на ребрах». Этот материал обходился бесплатно — медперсонал даже благодарил тех, кто помогал таким образом разгружать архивы.

6. С 22 июня 1941 года по 1 июля 1941 года (9 суток) в Вооружённые Силы СССР влилось 5 300 000 человек.

7. На параде Победы 24 июня 1945-го года военные на руках несли собаку. Причем лежала она на шинели самого Сталина. Это была одна из дрессированных собак, которые в о время войны помогали саперам при разминировании. Собаку звали Джульбарс. В последний год войны при разминировании участков в странах Европы Джульбарс обнаружил 7468 мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог идти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своей шинели.

8. В конце 1991 года с новогодним обращением к народу была полная неразбериха. Горбачёв формально был президентом СССР, но уже ничего не решал, а Ельцин тоже не смог поздравить по неизвестным причинам. Почётную роль предложили Михаилу Задорнову, который был ведущим «Голубого огонька». Сатирик выступал в прямом эфире и так увлёкся, что проговорил на минуту дольше. Ради него задержали бой курантов.

9. Лев Яшин был не только футбольным вратарём, но и хоккейным. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призёром чемпионата СССР. Яшина уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но он решил сконцентрироваться на футболе.

10. Самым большим искусственным материальным объектом из когда-либо созданных человеком можно считать «гриб» от советской термоядерной бомбы АН602.

Редакция Newsinfo