Удивительно точные предсказания Сталина о России

Удивительно точные предсказания оставил потомкам И.В. Сталин, часть которых уже исполнилось. Пророческое предсказание И.В. Сталина о России – СССР, русском народе и Востоке (цитируется по статье Р. Косолапова, «Какая же она, правда о Сталине?». Газета «Правда», от 4 июля 1998 г.).

В самый канун войны с Финляндией, И. В. Сталин пригласил к себе в рабочий кабинет на беседу знаменитую революционерку Александру Михайловну Коллонтай, дочь царского генерала, которая в это время была полномочным послом в Швеции (1930 – 45 гг.).





Беседа была очень доверительной и произвела на А. М. Коллонтай чрезвычайное впечатление. «Выйдя из Кремля, я не пошла, побежала, повторяя, чтобы не забыть сказанное Сталиным. Войдя в дом… стала записывать. Была уже глубокая ночь… Неизгладимое впечатление! Я по-другому взглянула на окружающий меня мир. (К этой беседе) я обращалась мысленно много-много раз уже в годы Войны и после нее, перечитывала, и всегда находила что-то новое… И сейчас, как наяву, вижу кабинет Сталина в Кремле, в нем длинный стол и Сталина…

Прощаясь, он сказал: - Крепитесь. Наступают тяжелые времена. Их надо преодолеть… Преодолеем. Обязательно преодолеем! Крепите здоровье. Закаляйтесь в борьбе».

Запись этой беседы с И. В. Сталиным была найдена в дневниках А. М. Коллонтай, которые она вела продолжительное время. Впервые эти архивные извлечения напечатал историк и биограф А. М. Коллонтай, доктор исторических наук М. И. Труш в сотрудничестве с проф. Р. И. Косолаповым в журнале «Диалог» за 1998 г. И. В. Сталин сказал:

«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено, прежде всего, на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы.

С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно возбудится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом».

Далее, по этой дневниковой записи, И. В. Сталин сказал:

«Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Русский народ — великий народ! Русский народ — это добрый народ! У Русского народа, среди всех народов, наибольшее терпение! У Русского народа — ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем!»

Редакция Newsinfo