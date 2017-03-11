За что нам попадало от родителей в детстве

Даже если вы не были отъявленным хулиганом и не водились с компанией шкодных беспризорников, ваш досуг наверняка включал пару-тройку дворовых развлечений.





Кстати, умением смастерить эдакую штуковину мы тогда особенно гордились – и если попадало от родителей, значит, задумка особенно удалась. Будем честны: и сегодня многие с приятной ностальгией вспоминают самодельные игрушки, а кто-то нет-нет, да удивит детей необычным изобретением из самых обычных предметов.

Детские проказы:

1. Брызгалки

Это, пожалуй, самое распространенное оружие водяного «боя», продержавшееся в дворовых атаках вплоть до появления одноразовых шприцев в аптеках. Потом началась совсем другая эпоха…

Мастерилась брызгалка очень просто: главное условие — найти пустой флакон из-под шампуня или литровую пластиковую бутылку «Белизны».

Далее в пробке «снаряда» раскаленным на плите гвоздем делали отверстие, и вставляли туда половинку шариковой ручки без стержня. Для герметизации фиксировали конструкцию мастикой или пластилином. Налив в бутылку воды, можно было отправляться в атаку.

Универсальная брызгалка была прекрасной альтернативой дорогому водному пистолету – да и, признаться, она использовать ее было гораздо круче. Самодельный брызгающий флакон был своего рода пропуском, подтверждавший, что ты — «из своих».

К тому же, в особо продолжительных «боях», брызгалка выручала не только в атаке – из нее было очень удобно и приятно пить воду.

2. Дротики

Современных подростков игрой в «Дартс» не удивить. Советские дети, кстати, тоже знали такое развлечение, только оригинальные дротики в то время были большой редкостью – их или не продавали, или стоили они целое состояние. А играть хотелось!

Поэтому почти каждый мальчишка мог смастерить дротики сам, которые, кстати, мало в чем уступали заводскому аналогу. Основу «стрелы» составляли листок бумаги и четыре спички, для скрепки использовали канцелярский клей и нитки с иголкой.

Пару минут – и дротики готовы! Кроме самодельной мишени из тетрадного листа их бросали в деревянные двери и деревья.

3. Рогатки

Рогатка из толстой ветки орешника была в особом почете, ведь далеко не у каждого хватало умений и средств на ее создание. Так что на нее всегда можно было выменять на другие сокровища, вроде вкладышей от жвачки Turbo или фишек.

Чтобы сделать рогатку, помимо, собственно, «рогов», надо было запастись широким серым жгутом (обычно его покупали в аптеке), кусочком кожи (незаметно вырезанным дома из маминой сумки) и медной проволокой или синей изолентой, которые скрепляли орудие боя.

Для снарядов использовали почти все, что было под рукой – а точнее под ногами: чаще всего рогатки заряжали камнями, которые попадались в дворовой песочнице. В ход шли и незрелые ягоды — типа рябины, сливы или вишни.

4. Ножички

Без этого предмета заслужить авторитет во дворе было практически невозможно: среди мальчишек раскладной ножик был таким же статусным показателем, как дорогой автомобиль или люксовые часы у современных мужчин.

Его бережно хранили, а на улицу выносили только по особым случаям – когда намечалась игра в «ножички». Вот уж где был не просто смотр тайных сокровищ, но и соревнование в ловкости и сноровке.

Вариантов игры было несколько, например, в «Земельке» чертили круг и делили его поровну на количество участников. Задача каждого участника – стоя на своем участке, воткнуть нож в участок противника и отрезать от его земли по кусочку. «Заранился» (не воткнул) — ход переходил другому.

В случае катастрофического уменьшения участка, противник предлагал помощь – можно было постоять три секунды на его территории. Но если не устоишь, то выбываешь. Кстати, стоять можно было даже на цыпочках одной ноги, главное — продержаться три секунды.

5. Бумеранг

Не удивляйтесь — это сегодня купить бумеранг самого разного цвета и фактуры можно в любом магазине. А в советское время таких «заморских» игрушек не продавали. Но дети в то время были очень находчивыми: они приспособили 30-сантиметровые деревянные линейки для изготовления самых настоящих летательных аппаратов.

Работа простая – скрепить линейки изолентой крест-накрест и подержать над паром, а удовольствие – как от настоящего бумеранга. Он даже умел возвращаться! А о количестве испуганных ворон и голубей и говорить не стоит.

6. Дымовушки

Только советские дети знают, какими магическими свойствами обладает детская неваляшка: если кусочки особой пластмассы, из которой она сделана, завернуть в фольгу или газету, поджечь и потушить – то случится настоящее чудо!

Проверено – работает. Вспомните глаза дяденек и тетенек, которым с крыши прилетал подобный подарок.

7. Плевательная трубка

Среди мальчишек этот атрибут ценился не меньше ножичка, но был не просто игровым элементом, а скорее предметом первой необходимости. Незаменимая в бою «плевалка» отлично работала и в тех ситуациях, когда нужно было привлечь внимание, напомнить о себе или показать заинтересованность. Да-да: пускать шарики из бумаги в понравившихся девочек мальчишки начинали гораздо раньше, чем носить им портфель до дома.

Кстати, позже металлическую трубку заменили на пустой стержень от гелевой ручки, а вместо пластилина, от которого отщипывали кусочек и заряжали в трубку, стали использовать бумажные «пульки», просо или гречку.

8. Черкаш на ботинке

Так повелось, что символом дворовой романтики в советском детстве был костер. Поэтому все, что было с ним связано, приобретало особое значение. Тем более ценным являлся коробок с черкашом: спичку можно было найти всегда, а его – с трудом. Тогда-то и был самодельный запасной вариант.

Мальчишки брали фильтр от сигареты, клали его на торец подошвы, поджигали и, подождав пока он немного расплавится, резко прикладывали к подошве коробок коричневой стороной. Шершавая поверхность мгновенно приклеивалась к ботинку, так что черкаш был всегда «под рукой».

Случались, правда, неожиданные сюрпризы: когда мама добиралась до детской обуви, приходилось делать его заново.

9. Шифер в костре

Опять же, развлечение, навеянное темой костра. В советское время дети любили экспериментировать с окружающими предметами, а, получив необычный эффект, тут же пускали новую «игрушку» в дело. Не стал исключением и шифер.

К несчастью строителей, дворников и завхозов, он прекрасно горел. Стрелял кусками, разбрасывая костер в разные стороны, так что от него ничего не оставалось. Родители приходили в ужас, а ребятам нравилось.

10. Водяные бомбочки

Кстати, о том, что такое презервативы, советские дети тоже знали – и пользовались ими довольно часто. Но не по прямому назначению, а в несколько иных целях.

Чтобы «совершить операцию», обычно забирались компанией к тому, кто жил на верхних этажах. Именно оттуда, «с высоты», было весело пугать прохожих, сбрасывая на них огромные шары с водой, литра по три-четыре. Во что именно наливали воды ребятишки, вы понимаете… Особо находчивые добавляли в раствор краску или марганцовку – чтобы было поярче. Как ни крути, а масштаб все-таки важен!

Редакция Newsinfo