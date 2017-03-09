НАТО выскрёбывает по сусекам всё, что есть

Начнём с итальянской армии, военные которой бьют тревогу из-за того, что в боеспособном состоянии осталось всего 30 современных танков собственной разработки "Ариетте", из 200 числящихся. Это значит - 30 на ходу, остальные - поставщики запчастей, доноры в общем. После того, как эта информация просочилась в СМИ, кстати, очень своевременно, именно тогда, когда США потребовались батальоны на границе с Россией, выяснилось, что на детали нет денег, а некоторые уже просто не представляется возможным сделать.





В общем, итальянцы сейчас задумались о покупке немецких танков "Леопард-2А6", которые произвели сильное впечатление на всех участников аналога нашему конкурсу "Танковый биатлон", который проходил недавно в Германии - Strong Europe Tank Challenge (SETC). Американцы со своими M1A2 Abrams, как и итальянцы, остались вне подиума.

Собственно, писать про общий упадок в вооруженных силах стран входящих в NATO можно долго, там действительно цифры на бумаге расходятся с реальностью в соотношении ОТ 50%.

Данные по любой армии, за исключением польской, периода конца 90-х, можно смело делить на 2, и вы получите приблизительное число реальных вооружений, а если разделить получившееся число на 2, то получим % реально боеспособной техники.

Для тех, кто не в курсе, сейчас в России эта цифра в районе 72%(официально), что явно занижено, если исходить из масштабов учений, проводимых во всех военных округах и учитывая расход ГСМ, который и даёт более менее возможность посчитать верно %.

В 2014 г. на балансе Министерства Обороны числилось аж 18 177 танков. Из них основу составляли танки Т-72Б (7144 шт.), Т-80 (4744 шт.) и Т-64 (4000 шт.). Кроме того, Т-62 (689 машин) и Т-55 (1200 танков). Меньше всего в танковых войсках насчитывалось бронетехники нового поколения – Т-90А, всего 400 единиц. Сейчас точной цифры нет, поскольку осуществлялись поставки в Сирию.

Конечно, на хранении в ВС РФ довольно много техники требующей модернизации, но тех же танков ежегодно модернизируется не менее 600 ед. официально, начиная с 2015 года (по 250ед. было в 2013 и 2014). В итоге доля новейших танков составит не менее 70% к 2020 году, что будет являться лучшим результатом в мире, среди стран входящих в первую десятку по кол-ву танков.

Почему речь идёт про танки? Просто потому, что это основная ударная сила на поле боя, и все последние конфликты подтверждают, что при грамотном взаимодействии с пехотой, даже в условиях городского боя уничтожить танк сложно, особенно, если он обладает современными средствами защиты.

И вот сейчас, в тот момент, когда армия России возрождается как несокрушимая сила, в ответ на нарушения всевозможных законов и прав человека американцами (захваты граждан РФ в разных странах мира, ПРО в Европе и тд.), они не нашли лучшего средства для навязывания своего влияния на ЕС, кроме как в очередной раз объявить российскую угрозу. Причём, по их мнению, Россия явно нацелилась на захват прибалтийских "тигров", этих недостран-банкротов, которые за 20 лет умудрились всё растерять, включая 50% собственного населения.

Однако, действительно, нельзя исключать наше вторжение в эти недостраны, если там начнётся резня русскоязычного населения. Вероятно, на это и расчёт, и подобная провокация прорабатывается в штабах самого "миролюбивого блока" на планете, поскольку никакой другой ситуации, которая бы потребовала участия ВС РФ на прибалтийском направлении не представить.

Но несмотря на всю риторику, и желание накалить обстановку, вырисовывается нелицеприятная для США картина, а именно, нежелание многих европейских стран становиться пушечным мясом, и немаловажную роль тут стали играть новые партии, которые не желают продолжения санкционной политики ЕС и противостояния с Россией в целом.

На данный момент альянс работает над планом по наращиванию сил сдерживания России путем размещения четырех батальонов численностью по 1 000 военнослужащих в каждом, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Польша, надо заметить, обладает лучшей в настоящий момент армией, имеет не менее 900 танков, и про проблемы в польской армии СМИ не пишут.

США, Великобритания и Германия уже заявили о готовности предоставить по одному батальону. Итого 3. Но есть проблема. Больше в Европе желающих нет. Где взять ещё 1000 бравых вояк?!

Дания сослалась на "нехватку возможностей", хотя вероятно, тут дело в другом, в прошлом году российский посол в Дании Михаил Ванин заявил, что присоединение Копенгагена к системе противоракетной обороны (ПРО) НАТО будет воспринято Москвой как угроза, и намекнул о перенацеливании ЯО РФ на эту страну. После чего участие Дании в любых операциях НАТО против РФ обнулилось, максимум - это участие тральщика в морских учениях на Балтике и голословные заявления.

Шведы, которые хоть и не в НАТО, но чуть что, начинают искать российскую подлодку у своих берегов, говорят, это затратное дело, на большее уже не остаётся военного бюджета. Норвежцы заявили, что у них есть общая граница с Россией, и им тоже есть чего можно бояться, особенно по пятницам.

Французы - сами с террористами воюют, сил больше нет в резерве, а по факту - Саркози и Ле Пен давят так, что отправка кого либо к границам с Россией может привести к непредсказуемым последствиям. Голландия - так та вообще давно самоустранилась от всевозможных операций, марихуановое поколение не готово к службе, максимум - флот. Бельгия? - вспомните недавние теракты в Брюсселе и полную беспомощность всех сил и служб.

Остаются страны бывшего Варшавского Договора, но в них, за исключением Польши - население не поддерживает тему противостояния с Россией, общественное мнение постепенно поменялось там, может беженцы помогли глаза раскрыть, или упадок всех производств и разрыв экономических связей? Да и их армии остались только на бумаге.

Кто там ещё в НАТО?

Турция? Они завязли по сути уже в войне против собственной провинции - курды хотят независимости, но не всё так однозначно.

Греция? Во первых где им взять денег на операцию за границей? Во вторых, про-российские настроения там как никогда велики. Люксембург - у них 900 человек в армии, численно не укладываются. Румыния? Да, там построили и ввели базу ПРО, в нарушение всех международных договоров, просто потому, что поставили универсальную пусковую установку МК-41, в которую можно зарядить и крылатую ракету с ядерной боеголовкой.

Ну а что же с их армией? Да почти ничего, из авиации осталось 20ед. МиГ-21 способных подняться в небо, а из 450 танков на бумаге, по факту боеспособных - 150 ед. (если не меньше) Перечислять остальных нет смысла, в Испании или Португалии - больше озабочены безработицей, которая достигает уровня более 20%! Да и демарши испанцев недавние, которые направлены были против США и Великобритании - весьма показательны, как и заход наших боевых кораблей в их порты для пополнения припасов.

Вот и получается, что с напряжением всех сил, вытряхивая из своих союзников всё что можно - США всё равно не в состоянии выжать даже 4 батальона по 1000 военнослужащих со всего НАТО! Трамп то не дурак, он прекрасно понимает, за чей счёт банкет, и может видеть, что Россия не собирается воевать в Европе - просто потому, что это не нужно. Поэтому и назвал эту организацию нахлебниками, чем привёл в шок многих американцев и не только. Ну, про Украину я промолчу - это та ещё пороховая бочка, а в остальном, очевидно, что вектор военного прямого противостояния развернулся в сторону Ближнего Востока, Центральной Азии, и вероятно, ЮВА, где американцы усиленно всех подбивают против Китая.

Что с новой техникой?

По несколько раз в месяц новостные ленты гремят сообщениями о коррупции в ВПК западных стран или о том, что вооружения/техника не соответствует требованиям или неисправна. Перечислять всё не вижу смысла, заваливать ссылками тоже, кто увлекается техникой, те знают, и объяснять не нужно, кто путает "Меркаву" с "Абрамсом" - тем нет смысла тратить время.

Сухопутных новинок по типу нашей Арматы нет ни у кого, и не предвидится. Им бы добраться до уровня Т-90С, и хотя тут в меня могут кинуть камни любители Леопардов, Абрамсов и Меркав, но та же эксплуатация новой бронетехники РФ в Сирии (не только Т-90А) оснащенной новыми системами защиты показывает, что уровень живучести современных танков вырос, и их рано списывать со счетов. При грамотной модернизации их срок службы можно продлевать ещё довольно долго, хотя главные недостатки прошлых поколений это не устранит. Модернизацией заняты сейчас все страны, американцы так вообще, расконсервировали танки 60-х годов, М-60.

Почему я не стал писать про другие вооружения? Да просто потому, что несмотря на всю современную технику и вооружения, на примере американцев в Ираке и Афганистане видно, что побеждает только тот, кто готов воевать на земле. А это значит, что танковые битвы мы ещё вполне можем увидеть в войнах.

А в настоящее время самый защищенный и вооруженный, это Т-14 Армата. Таковым он будет оставаться ещё не менее 5-7 лет.

Но всё же лучше всяких войн - это Парад Победы на Красной площади, одно проведение которого привлекает к экранам по всему миру миллионы телезрителей, и значительно снижает риск начала войны на наших границах.

Ну а риторика генералов НАТО - про то, что нужно дать отпор Русским это просто агитация, которая должна отвлекать от основных проблем обывателей на западе. А уж навалилось их в последнее время у них не менее, чем у нас, нужно же на что-то списывать все невзгоды?

PS Данной статьёй я просто хотел показать, что все потуги НАТО бесперспективны. И хотя в целом блок довольно силён, они имеют отличный совокупный флот, переоценивать его не нужно, времена изменились, внутренних противоречий и проблем скопилось так много, что людям не нужна война. Видеоряд с Ближнего Востока настраивает отнюдь не на войну.

Виталий Sagaidark

Редакция Newsinfo