Инженер-конструктор изготавливает протезы кисти нового поколения

Илья Чех, инженер-конструктор, основатель компании «Моторика» из Москвы Изготавливает протезы кисти нового поколения:





«Меня всегда интересовала биомеханика. По специальности я инженер-конструктор, робототехник. Еще в университете студентами мы организовали компанию W.E.A.S.Robotics для разработок в области робототехники, работали над проектом механической руки-манипулятора. А в 2013 году я познакомился с командой Can-Touch, ребята занимались аддитивными технологиями и планировали распечатать на 3D-принтере протез. Конструкция протеза нуждалась в доработке, и я присоединился к проекту.

О ситуации в сфере протезирования

Первоначально мы не планировали посвятить этому направлению много времени, но после общения с врачами, протезными предприятиями, самими пациентами, изучением ситуации в России и мире решили основать отдельную компанию по разрешению существующих проблем. Несмотря на достижения науки и техники последнего времени, протезирование находится на таком же уровне, как и в 50-е годы прошлого века. Тогда был придуман и продемонстрирован (кстати, в Советском Союзе) первый биоэлектрический протез предплечья, было получено множество патентов на конструкцию активных тяговых протезов. Сейчас же 95% устанавливаемых протезов – это неподвижные косметические изделия из силикона, которые только маскируют травму и не возвращают человеку функционал руки. Биоэлектрические протезы с возможностью выполнения нескольких хватов и мио-управлением, о которых я говорил выше, сейчас стоят 2-3 млн. руб. и производятся в Европе. Ситуация действительно плачевная. Будем стараться изменить это, помимо нас разработкой протезов верхних конечностей занимаются еще несколько российских команд, и мы их также поддерживаем, делимся своим опытом и информацией о том, как устроена эта отрасль.

В целом же, протезы кисти – это только первый шаг, в планах создание сильной компании по разработке медицинской техники. Мне интересны области на стыке робототехники и медицины.

О клиентах компании

Наши клиенты – это люди с патологией развития верхних конечностей или получившие травму и перенесшие ампутацию. Сейчас мы устанавливаем протезы кисти. Но также идет тестирование и доработка протезов предплечья – биоэлектрического и активного тягового. В следующем году будем работать над локтевым модулем и плечевым суставом и тогда сможем предложить протез при любой травме верхних конечностей.

Об особенностях протезов

Протезы, которые мы производим, – функциональные изделия, которые позволяют человеку вернуть часть утраченных возможностей и облегчить выполнение задач как на работе, так и в быту. Активный тяговый протез кисти позволяет выполнять хват и удерживать предметы до двух кг. Кроме того, он выполняет задачу тренажера мышц руки, что особенно важно для детей при формировании мышечной системы. Биоэлектрический протез – наиболее современный тип протезов, которые сейчас можно установить, он позволяет выполнять несколько жестов, предназначен для более тонкой манипуляции и в некотором смысле делает из человека киборга, так как оснащен собственными датчиками и системами принятия решений, пациент управляет этим протезом как механизмом, присоединенным к его организму.

Если говорить о детских протезах, то основные преимущества – это возможность выбора цвета и встройка съемных игровых насадок. Протез из медицинского устройства превращается в современный гаджет с пультом управления от квадрокоптера, плеером или видеокамерой.

Расширение возможностей протеза мы планируем и для взрослых. Первоочередная задача – это повторение в протезе функционала руки, но возможно и расширение возможностей. Кто из нас не мечтал о встроенном в руку пульте для управления всеми электронными изделиями дома с датчиками, измеряющими нашу температуру и другие показатели жизнедеятельности? И мы делаем все, чтобы мечты стали реальностью!

О специфике изготовления

Сейчас мы изготавливаем протезы кисти. Расскажу об алгоритме для этого класса протезов. Первоначально необходимо снять мерки. Это происходит либо у нас в лаборатории, либо удаленно. Если травма сложная с частичным вычленением кисти, то необходимо изготовить слепок, 3D-сканирование которого мы затем проводим. Если травма стандартная, то достаточно снять размеры по инструкции и отправить нам. Сам процесс моделирования протеза под конкретного человека занимает от 1 до 2 недель. Затем мы печатаем корпусные элементы на промышленном 3D принтере, проводим сборку всех деталей. Пальцы протеза усилены металлическими планками, и, чтобы исключить скольжение, на концах пальцев устанавливаем силиконовые накладки. Подгонка протеза и установка проводятся вместе с пациентом. Очень важно изготовить удобную культеприемную гильзу, от её формы во многом зависит, насколько комфортно будет пользоваться протезом.

После установки мы проводим базовые тренировки, пробуем протез в действии – от удержания больших легких предметов до более мелких манипуляций, таких как взятие карандаша, откручивания крышки от бутылки, управление стаканом с водой. Кроме того, к процессу установки протеза детям мы решили привлекать психолога. Дело в том, что навык управления протезом необходимо тренировать. Протез пока не дает обратной связи и больше похож на манипулятор. Чтобы добиться хороших результатов, нужно привыкнуть к нему, почувствовать размеры протеза, при взаимодействии с предметами учитывать их, а не пытаться дотянуться до объектов рукой, как раньше. Чтобы не сдаваться, когда что-то не получается, и чтобы принять протез как устройство, расширяющее возможности, научиться принимать свою особенность, и нужен психолог.

О государственной поддержке

С 2015 года протезы «Моторики» для всех нуждающихся оплачиваются государством. В апреле 2015 года мы прошли сертификацию и наши протезы были признаны подходящими при травме на уровне пястных костей, при частично сохраненных пальцах или отдельных пястных костях. В России протезирование включено в процедуры, оплачиваемые за счет бюджетных средств. Госорганы отвечающие за это – региональные отделения ФСС и социальная защита. Чтобы установить протез бесплатно, необходимо пройти медико-социальную экспертизу и получить от врачей заключение, что протез подойдет. Далее возможны два варианта: объявление конкурса на производство такого протеза, проведение государственной закупки; и второй путь: покупка протеза за счёт пациента с дальнейшей компенсацией со стороны ФСС. Мы проводили протезирование по обоим путям. При самостоятельной оплате протезирование проходит быстрее, так как государственная закупка протезов часто проводится на регион всего раз в год. Время на выплату компенсации составляет по закону максимум 60 дней, обычно это происходит уже через неделю-две после подачи заявления.

О добрых историях

Основные наши пользователи – дети. И они очень ярко реагируют на получение протеза. Аня из Краснодарского края приезжала к нам на протезирование прошлой осенью, ей 7 лет и сейчас она ходит в первый класс. Девочка оказалась очень любознательной, разобралась в принципе действия протеза и даже помогала нам в сборке выставочного маленького образца. Сейчас она ходит в протезе в школу и на секции, любит, когда на него обращают внимание. Протез у нее нежно-розового цвета с насадкой mp3-плеером и креплением для скакалки. Скоро мы установим Ане новый протез «на вырост» (замена предусмотрена два раза в год по мере роста).

Бывает, что мы получаем очень интересные письма от родителей. Так, мальчик из Екатеринбурга с врожденной патологией развития руки и ноги периодически снимает протез и «использует его как дубину. И тоже самое делают его друзья. Обычный пацан», – пишет его папа. Если мы думаем о детях, как об инвалидах, – так они себя и воспринимают. А Максим ходит в обычный детский сад (сейчас ему 6 лет), поступил в обычную школу, занимается плаванием, получает медали, катается на роликах, на хоккейных коньках. Хорошо, когда в семье относятся к протезам легко и не делают из этого трагедии, мальчик уверен в себе и многого добивается.

Добрая и трогательная история произошла в середине апреля. На установку сразу двух протезов кисти из Омской области к нам приезжала 6-летняя Вика. Медико-социальная экспертиза признала установку функциональных протезов Вике нецелесообразным, поскольку у девочки слабое зрение, а для пользования протезами нужна визуальная обратная связь. Мы же, пообщавшись с мамой Вики, решили протезы установить. И это было правильным решением. Вика легко справляется с протезами, теперь сама может брать предметы, удерживать их в руках. Средства на протезы, проезд, дополнительный осмотр офтальмолога родители собирали через благотворительный фонд, большую часть средств внесли сотрудники клиник «МЕДСИ», с которыми мы случайно познакомились еще в прошлом году, поучаствовали даже студенты и педагоги МГУ. Девушки приготовили булочки, десерты, салаты, по вузу были расклеены объявления о социальной акции. За один день удалось собрать внушительную сумму. Вика уехала домой с парой розовых протезов, новым самокатом, специальными книжками для детей с проблемами зрения, электронной лупой и другими подарками.

О команде единомышленников

Главная цель нашей работы – создание высокотехнологичных средств реабилитации. И мы идем к ней благодаря нашей небольшой, но очень дружной команде.

Первоначально в команде нас было двое – я и Василий Хлебников из компании Can-Touch. Идея создания протезов принадлежит Васе. Вася – человек дела, любит, когда современные технологии воплощаются в конкретных предметах. По образованию он тоже инженер, но в проекте выполняет маркетинговые задачи. Почти сразу к нам присоединился Никита – специалист в области промышленного дизайна. Признание дизайна наших протезов на международном уровне, победы в конкурсах по дизайну – его достижение. У Никиты большой опыт работы в проектах из области компьютерной графики, он живет в Санкт-Петербурге и работает с нами удаленно, раз в месяц устраиваем встречи. Сейчас Никита работает над новым дизайном протеза. Следующей была Галина, наш менеджер по развитию, она выполняет задачи по взаимодействию с внешними партнерами, работе со СМИ, общается с нашими пользователями, собирает и систематизирует информацию по протезированию, помогает пациентам в оформлении необходимых документов для получения протеза бесплатно. Год назад появились два новых инженера – Данил и Алексей. Данил до этого работал в ОАО «Камаз» и затем проектировщиком в компании по эндопротезированию суставов. Алексей – выпускник МГТУ им. Баумана, занимался темой экзоскелетов и интересовался 3D-принтингом. С лета мы планируем расширение штата, уже есть подходящие люди с хорошим опытом работы в сфере протезирования. Кроме того, у нашей команды сильные менторы – это Александр Анатольевич Корюков, ведущий специалист в России по вопросам детского протезирования, автор более 100 публикаций в научных изданиях по теме реабилитации и протезирования. Мы небольшой, но очень сплоченный коллектив.

Об обратной связи с клиентами

Мы стараемся поддерживать связь, протезы дорабатываем, вносим изменения, учитывая отзывы пользователей. Это очень важно, так как, изменив или дополнив что-то, можно значительно облегчить выполнение некоторых задач. Например, есть запрос на возможность управления тач-скрином с помощью протеза, при билатеральной травме это критично. Часто нам отправляют фотографии родители детей, для которых мы делали протез: как ребенок справляется с зубной щеткой или как вешает на елку с помощью протеза игрушки.»

Редакция Newsinfo