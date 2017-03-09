Несокрушимый Балтийский флот – морской страж России

Несокрушимый Балтийский флот – морской страж России





В трудные для России времена 18 мая 1703 года случилось знаменательное сражение. Гребная лодочная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I атаковала и захватила шведские военные суда, разбив мощнейшую эскадру противника в устье Невы. Фактически, это была первая победа российского флота. И именно эта памятная для нас дата, считается датой рождения, не побоюсь этого слова, могучего Балтийского флота.

Во времена же Первой Мировой войны корабли Балтийского флота мужественно сразились с кораблями германского флота и не допустили их господство в Балтийском море. В период Великой Отечественной войны они обороняли Моонзундские острова, Таллинн, полуостров Ханко, участвовали в героической обороне Ленинграда, поддерживали наступления советских войск в Прибалтике, Восточной Пруссии и Восточной Померании.

И по сей день, Балтийский флот верно несёт дежурство, защищая подступы к морским границам нашей страны.

Начало

Балтийский флот берёт своё начало во времена правления Петра I. Начавшаяся Северная война требовала от российского императора доминирования не только на суше, но и на воде. К тому моменту шведский флот имел более 220 линейных кораблей, мы же не имели ничего. Именно поэтому с 1702-1703 гг. российский император закладывает совершенно новые для страны боевые судна. Первым крупным кораблем флота стал в 1703 г. 28-пушечный фрегат "Штандарт". В том же году на острове Котлин в Финском заливе был заложен форт Кроншлот - будущая база флота Кронштадт.

В конечном итоге, Балтийский флот стал одной из главных военных сил Российской империи во времена Северной войны и в дальнейшем стал наконечником морского трезубца имперского флота.

К моменту начала Семилетней войны российская императрица Елизавета Петровна значительно укрепила Балтийский флот. В арсенале имелось 36 кораблей, 16 фрегатов, 70 галер, а также 280 различных судов.

Также нельзя не упомянуть русско-турецкую войну, где турецкий флот был разгромлен кораблями Балтийского флота в морских сражениях в Чесменской бухте, Дарданеллах

и Наваринской бухте. А победы, одержанные русской армией и флотом над турками, сыграли решающую роль в освобождении греческого и других балканских народов от турецкого ига.

Ко второй половине XIX века Балтийский флот под натиском милитаристического прогресса стал оснащаться броненосными кораблями и наращивал свой боевой потенциал. Однако, русско-японская война проделала серьёзную брешь в рядах флота.

В период до начала Первой мировой войны ослабленный Балтфлот был перевооружен новыми кораблями - в частности, в 1912 г. в его состав вошли линкоры «Андрей Первозванный» и «Император Павел I», а чуть позже 17 эсминцев типа «Новик» и другие. В ходе страшной войны храбрые моряки Балтийского флота потопили порядка 100 кораблей противника.

Советское время

Неоценимый вклад в становление СССР как раз-таки внесли балтийцы, ибо если бы не они, то Великой Октябрьской социалистической революции как мне кажется, не было. В дальнейшем, уже при самом Советском Союзе Краснознаменный Балтийский флот не только рос и укреплялся сам, но и служил основной базой создания и усиления Советских Военно-морских сил на других морских театрах.

Перенесёмся во времена Великой Отечественной войны. Главной задачей флота стала сдерживание натиск врага на приморском направлении. В корабельный состав Краснознаменного Балтийского флота на тот момент входили 2 линкора, 2 легких крейсера, 2 лидера, 19 эскадренных миноносцев, 65 подводных лодок, 48 торпедных катеров, канонерская лодка, 7 сторожевых кораблей, 6 минных заградителей, 33 тральщика, 2 сетевых заградителя, 4 бронекатера, 15 охотников за подводными лодками, 18 сторожевых катеров. ВВС КБФ имели 656 самолетов всех типов, но больший акцент всё же делался на истребительную авиацию.

Именно Балтфлот сыграл одну из важнейших ролей в героической обороне Ленинграда, а также в наступление советских войск на Прибалтику.

Учитывая тот факт, что за все годы войны Балтийский флот понёс существенные потери, он в тоже время уничтожил 1 тыс. 205 боевых, транспортов и вспомогательных кораблей противника, 2 тыс. 418 самолетов противника.

Современный мир

Развал СССР стал для всех флотов страны периодом «распилов» и консервации. Корабли простаивали в доках, а судостроительные заводы изредка выпускали новый продукт. К 1991 г. Балтийский флот имел в своем составе 232 боевых корабля (включая 32 дизельные субмарины), около 300 боевых самолетов и 70 вертолетов, береговые пусковые ракетные установки и др. Большая часть из всего арсенала на тот момент была относительно устаревшей.

В настоящее время в составе Балтийского флота находятся 2 эсминца, 4 корвета, 2 сторожевых корабля, 4 малых ракетных корабля, 6 малых противолодочных кораблей, 8 ракетных катеров, 5 базовых тральщиков, 9 рейдовых тральщиков, 4 больших десантных корабля, 2 малых десантных корабля на ВП, 9 десантных катеров и 2 дизельные подводные лодки.А флагманом Балтфлота является эсминец «Настойчивый».

Флот имеет современное вооружение и является крепкой опорой нашей страны на западных подступах. Он продолжает защищать национальные интересы России и выполнять внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана.

И всё-таки приятно осознавать, что в рядах ВМФ России существует не просто флот, где-то на балтийских берегах, а настоящая военная легенда с многовековой историей.

Редакция Newsinfo