Рост экономики России при Владимире Путине

За 16 лет нахождения Владимира Путина у власти Россия превратилась в дееспособное и развивающее государство с прочной экономической и социальной базой. Однако многие забывают, что наша страна представляла собой в 1999 году, — внешний долг РФ составлял 140% от ВВП, армия разваливалась, а на Северном Кавказе велись открытые боевые действия. Именно Путин сумел вывести страну из кризиса, после чего появилась возможность поступательного движения вперед. За последние годы Россия добилась успехов во многих сферах, но особенно следует отметить экономическое развитие нашего государства.

После распада Советского Союза в России наблюдался глубокий экономический упадок, связанный с разрушением отлаженной системы хозяйственных связей между республиками СССР, а также с изменением системы организации экономической жизни общества. В августе 1998 года в РФ был объявлен дефолт, после чего страна фактически достигла экономического дна.





Ситуация изменилась после прихода на пост главы государства Владимира Путина. Ряд оппозиционеров и ангажированных экономистов заявляют, что успехи страны за последние 16 лет связаны исключительно с ростом цен на энергоносители, однако это не так. Путин, заняв пост руководителя страны, в первую очередь ограничил влияние на власть банкиров и предпринимателей, которые в ельцинские времена диктовали выгодные для себя законы. Был установлен строгий контроль за финансовыми потоками, ограничено «отмывание» денег за рубежом. Для поддержания отечественных предпринимателей Владимир Путин ввел «плоскую шкалу» налога на доходы, которая стала самой низкой в Европе. Большое внимание было уделено развитию малого бизнеса.

Экономический рост уже в первый год президентства Путина достиг 8,6%. Следует отметить быстрое увеличение промышленного производства и рост загруженности производственных мощностей. Однако в дальнейшем президент поставил новые задачи: удвоить ВВП, снизить удельный вес добывающих отраслей в экономике, повысить наукоемкость производства.

Положительные тенденции сложились в сельском хозяйстве. К примеру, уже 2001 году сбор зерна был увеличен вдвое по сравнению с 1998 годом, достигнув показателя в 82 миллиона тонн. В 2015 году в нашей стране было собрано более 100 миллионов тонн зерна. За последние 16 лет наблюдается рост сельского хозяйства в среднем на 3,3% в год.

Владимир Путин уделяет большое внимание борьбе с безработицей. Если в 2000 году этот показатель достигал почти 11%, то сегодня его удалось снизить до 5,8%. Соответствующие органы своевременно реагируют на изменения на рынке труда, поэтому уровень безработицы можно назвать приемлемым. Для сравнения отметим, что безработица во Франции достигает 10,5%, в Италии — 12,4%, а в Испании — 22,7%.

Показательно, что внешний долг России сегодня составляет около 515 миллиардов долларов, хотя собственно обязательства государства равны 270 миллиардам, то есть 25% от ВВП. При этом в 1999 году внешний долг российского государства превысил показатель 146% от валового внутреннего продукта. Интересно, что внешний госдолг США недавно перевалил за 19 триллионов, что составляет 110% от ВВП этой страны.

За последние 16 лет в России отмечается рост промышленного производства. В 1998 году индекс промпроизводства опустился до 48% по сравнению с показателями 1991 года. Однако предпринятые президентом Путиным меры привели к быстрому росту отечественной промышленности: к 2008 году страна отыграла значительную часть потерь, так что объем производства вырос до 85% от советских показателей. В первом квартале 2010 года по темпам роста промышленного производства Россия заняла второе место среди стран «Большой восьмерки», уступив лишь Японии. Несмотря на кризис, некоторые специалисты предрекают скорый рост российского промышленного производства на 15-20% в год.

Что касается пресловутой «нефтяной иглы», то Россия старается избавиться от углеводородной зависимости. В марте 2016 года поступления в федеральный бюджет от нефтегазового сектора составили 34%, а от всех других секторов экономики — 64%. Ранее доходы от продажи углеводородов приносили в бюджет страны более 50%.

При этом наша страна увеличивает несырьевой экспорт. За последние годы РФ стала конкурентоспособной по многим направлениям, — большим спросом пользуется российская военная техника, гражданские самолеты и корабли, продукты машиностроения, удобрения, продукция в сфере мирного атома.

Россия продолжает наращивать запасы золота. Если в 2000 году золотовалютный резерв страны составлял 343 тонны этого драгоценного металла, то теперь достиг показателя в 1476 тонн. Золото сегодня по-прежнему играет роль антикризисного ресурса, являясь гарантом экономической независимости государства.

Следует отметить успехи в программе импортозамещения, которая была провозглашена в 2014 году. Как уже говорилось выше, неплохие результаты показывает сельское хозяйство, поэтому уже к 2020 году страна выйдет на самообеспечение по ключевым продуктам питания. Есть успехи замещения иностранной продукции в легкой промышленности, химическом производстве, оборонно-промышленном комплексе и т.д.

Российская экономика сегодня продолжает развиваться, несмотря на санкции и другие трудности. По словам Владимира Путина, у нас сохраняется положительный баланс во внешней торговле, можно отметить рост объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Эти и другие показатели свидетельствуют о позитивных процессах внутри отечественной экономики.

Редакция Newsinfo