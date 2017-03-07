В чем был прав Сталин

Сталин был прав. «А в чем прав?» – спрашивают меня в интернете. Во всем. Например, вот в этом: «Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся главным образом на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны». (Из доклада на XIV съезде ВКП(б).





Чем не программа для сегодняшнего дня? Особенно сейчас, когда видно, что капитализм сырьевого придатка в нашей стране, чудом продержавшийся 23 года, приказал долго жить при первой же очень скромной попытке России заявить хоть какие-то права на ее же исконные территории. Территории, веками собиравшиеся правителями России, в том числе и Сталиным.

Конечно, для кого-то очень завлекательны преимущества и в сырьевом придатке: делать почти ничего не надо – гони за бугор сырье, которое добывает сырьевой комплекс, пей, гуляй и отдыхай.

Правда, это касалось только узкого слоя граждан, так на то и переименовали милицию в полицию, чтобы она знала, кого и от кого защищать. Почему-то я вспомнил Ходорковского, про которого говорили, что он «создал лучшую нефтяную компанию в России», и Прохорова, который в интервью «Комсомольской правде» уверял, что капитализация «Норильского никеля» увеличилась с 2001 г. по 2007-й с 1,8 млрд долларов до 30 млрд долларов, притом что месторождения и производственные мощности остались те же, а золотой Тунгусский метеорит в те годы в Норильске точно не падал. Норильский комбинат, кстати, строила во времена Сталина вся страна, а кому он достался?

Я помню, с чего началась «перестройка». В отличие от китайских или теперь уже вьетнамских, кубинских реформ она началась не с экономики, а с тотального, оголтелого очернения Сталина – почитайте журналы тех лет, наверняка много у кого сохранились на даче старые «Огоньки» под редакторством Коротича. Такой разнузданной антисталинской пропаганды еще и сейчас поискать. Теперь-то понять можно, зачем это делалось – нужно было катастрофически раскачать совершенно стабильную страну с темпами роста экономики выше, чем в США, а для этого мало было чернобылей атомных, нужны были еще и «чернобыли» идеологические. И с тех пор, а если считать с Хрущёва, то и еще раньше, Иосиф Виссарионович Сталин самый оболганный политик в нашей истории. И что интересно! Грязь к Сталину не липнет. Столько лет одни и те же силы, ничтожные по количеству, но очень влиятельные в финансовом и информационном отношении, катают нас катком «десталинизации», а результат прямо противоположный желаемому ими! И наоборот, сколько ни надувай Ельцина, сколько ни ставь ему памятников и нарекай его именем библиотеки, на мой взгляд, ничего, кроме презрения, его имя в народе не вызовет.

Если почитать нынешние западные СМИ, то получается, что прямо-таки мы с вами сбили малайзийский боинг и расстреливаем Донецк и Луганск во время, свободное от того, когда они сами себя расстреливают. Так работает западная машина лжи и пропаганды. Почему же мы должны верить им в том, что они рассказывают про Сталина и СССР, которых исключительно боятся до сих пор? Ведь это там, на Западе, были придуманы, а потом перекочевали в диссидентскую мифологию все эти «архипелагигулаги» и прочие «ужасы сталинизма».

Обратите внимание, как сравнительно мало было при Сталине процессов по делам так называемой коррупционной направленности. А просто было исключительно мало таких преступлений. И не потому что чиновники боялись, хотя и это было. Но не это было решающим фактором. Например, в Китае, несмотря на жесточайшую антикоррупционную практику, победить это явление не удается, удается лишь держать его в рамках. Про западные страны я и не говорю. А потому что не было в сталинские годы принято воровать. Как советовал А.Г. Лукашенко – хочешь победить коррупцию, не бери сам. Френч Сталина до сих пор остается символом скромности сотрудника государственного аппарата. Сталин спрашивал с госслужащего, подавая ему пример и в скромности, и в трудолюбии, и в патриотизме. vk.com/big_igra Представить невозможно, чтобы кто-то из сталинских наркомов был зависим от Запада, нашего последовательного и исконного врага. «Падение курса рубля», «бегство капиталов» – по отношению к советской экономике эти слова были просто тарабарщиной. А в артобстрелы украинцами Донецка, в центре Большой России просто никто бы не поверил.

Говоря о Сталине, на мой взгляд, не нужно обходить тему так называемых политических репрессий. Мне как юристу вообще непонятно значение этого термина. СССР был признанным субъектом международного права, суверенным государством, в котором органы, наделенные законом соответствующими полномочиями, выносили именем государства приговоры в соответствии с действующим законодательством. Это законодательство было одобрено абсолютным большинством народа, оно было общедоступно, то есть каждый знал, что делать можно, а что нельзя и у каждого был выбор – делать это или не делать. Существовал так называемый принцип правовой определенности. В общем, обычная практика любого государства с древних времен до наших дней. Важно помнить и про количество оправдательных приговоров, которых было несравненно больше, чем в нынешней России. И это при гораздо более низком уровне преступности. При чем же здесь какие-то «репрессии», да еще «сталинские»?

То, что в 1937 г. число заключенных в СССР было ниже, чем в США, общеизвестный и доступный факт. Но интересно, что число заключенных в СССР в 30-е годы было ниже, чем в нынешних Штатах. Вообще, тюремная статистика с США – вещь исключительно запутанная и закрытая. Правозащитники оценивают число заключенных в США и в два с половиной миллиона, и даже в 5 миллионов, поскольку там существует много неучтенных тюрем и нет ясности со статусом заключенного. По официальным и открытым данным, как утверждает Википедия, в 2011-м в США было 2 266 800 заключенных, или 716 на 100 000 человек. И это число растет с каждым годом. В СССР в 1937 г. было 1 194 400 заключенных или 583 на 100 000 человек.

Не буду оригинален, вспомнив конкурс «Имя России» – в открытой его части Сталин победил с большим отрывом. Уверен, сейчас победа Сталина была бы еще более убедительной.

А потому что, несмотря на всю пропаганду, имя Сталина прочно и неразрывно связано с Победой. И не только с Победой в Великой Отечественной войне, что является, безусловно, признанным всеми величайшим достижением в истории человечества. Да-да, господа «десталинизаторы» и прочие американофилы. Не терминаторы и другие любимые вами герои американских фильмов, а именно Сталин спас современную европейскую и вообще человеческую цивилизацию от уничтожения во мраке фашизма. И в отличие от ваших любимых американцев, сделал это по-настоящему.

Но кроме самой главной Победы, вся история сталинского руководства – цепь побед и свершений. Никогда в истории России мы и наши дела не характеризовались как в сталинскую эпоху словом «самые» – самые быстрые, самые сильные, самые правильные, самые здоровые, самые активные, самые прогрессивные и, что важно не забыть – самые добрые. Просто посмотрите фильмы и мультфильмы тех лет – наши и американские. Двух мнений быть не может, кто добрые, а кто злые. Полет Гагарина тоже был заложен во времена Сталина. И более того, я родился намного позже Сталинской эпохи, но я с детства помню это удивительное, восхитительное чувство, что твоя страна, твоя Родина стоит во главе всего прогрессивного человечества, несет миру добро и развитие и ты – часть этой страны и этого общего дела.

В современной пропаганде принято ассоциировать любой протест в СССР с «диссидентами» – людьми, которых было в СССР полтора человека и которые видели своим идеалом США и вообще Запад. Но в брежневские годы был и еще другой, не так явно выраженный протест – протест «сталинский». Уверен, все, кто постарше, помнят, как у водителей грузовиков в начале восьмидесятых был мода ставить портрет Сталина на лобовое стекло, потому что Сталин воспринимался как честный и бескорыстный народный заступник.

Специфика России и нашего народа в том, что основой нашего выживания является государство. Где-то погода, где-то природа, где-то богатство, где-то возможность переехать в другую страну, а у нас – государство. Может быть, потому, что ни одна страна в истории человечества не подвергалась стольким нападениям, как Россия. Кто-то скажет, что мы жили за железным занавесом. А мне больше нравится, как говорят про настоящего отца, главу семьи: «Мы за ним, как за каменной стеной». Ни у одного народа так не впиталось в плоть и кровь, что без сильного государства нас просто всех перережут. И нынешние события в стране и в мире – очередное и наглядное тому подтверждение. Стоило только нам, советским людям, расслабиться, как наше родное государство было захвачено, съедено, пущено на поток и разграбление.

Почему в нашей стране так уважаемы и любимы Александр Невский, Иван Грозный, Петр Великий и более всего Иосиф Виссарионович Сталин? А потому что каждый из них не о богатстве думал, не о том, как бы детей на хлебное место пристроить, а о том, как Державу укрепить. И укреплял! И каждый из них наши земли не разбазаривал, а приращивал! И простой народ в обиду не давал. И за это люди могли простить правителю многое.

Периоды очернения Сталина, «десталинизаций», всегда совпадали с ослаблением государства, с активизацией темных сил. Десталинизация – это разрушение Советского Союза, а по сути большой, исторической России, это войны в Приднестровье, Карабахе, Абхазии, Фергане и многих других частях нашей разрезанной по-живому Родины, это растерзанная Югославия, это сотни тысяч погибших наших товарищей и просто ни в чем не повинных людей со времен начала «перестройки» в России и в странах – наших союзниках. Десталинизация – это падающие на Донецк и Луганск ракеты, это заживо сожженные в Доме профсоюзов в Одессе.

Сейчас наша страна снова оказалась перед лицом серьезных испытаний, может быть, самых серьезных с 1941 года. В такие времена народ всегда сплачивался вокруг своего государства и рано или поздно побеждал. Честный, неподкупный, народный, державный образ Сталина может стать именно тем, что объединит и уже объединяет всех патриотов.

А Сталин был прав.

Редакция Newsinfo