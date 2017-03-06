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Самое мощное оружие в информационной войне - комментарии

Общество | 06.03.2017


Самое мощное оружие в информационной войне - комментарии

то такое - человек? Человек - это социальное существо, которому ВАЖНО мнение другого человека. Вы можете это отрицать, но это заложено в нас на подсознательном уровне. Поэтому этот метод очень широко используется в информационной войне.


Пример: в социальных сетях размещается длинный видеоролик. Вам лень его смотреть или у вас лимитный интернет. Под роликом появляются комментарии и вы в любом случае их читаете. Эти комментарии формируют у вас мнение об этом ролике.

Понимаете уловку? Вы ролик сами даже не смотрели, но комментарии под ним уже формируют у вас отношение к видео.

Как не попасть на эту удочку:

1. Смотреть видео самому, вдумчиво, внимательно, от начала и до конца, не обращая внимания на комментарии.

2. И только после просмотра можете их почитать. Вы удивитесь, обнаружив, как много людей пытались вас обмануть, написав ложные комменты.

Как самому пользоваться этим оружием:

1. Если вы уже смотрели этот ролик или примерно представляете его содержание, можете сразу написать комментарий к нему.

2. Люди, которые не знают еще о мощной силе комментариев, попадут в ваши сети.

Само собой, дело касается не только видеороликов. Это относится ко всему, что публикуется в интернете - картинки, видео, посты/статьи и т.д. Поэтому становитесь более грамотными в вопросах информационной войны. Не позволяйте вражеским комментаторам манипулировать вашим мнением, но и сами не стойте в стороне, отвечайте той же методикой. Ибо на войне все средства хороши.

Редакция Newsinfo
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