Знают ли иностранцы о роли СССР в победе над нацизмом

Мы хорошо знаем о великом подвиге наших советских защитников не только в Великой Отечественной, но и в масштабах всей Второй мировой войны. Но что об этом знают иностранцы, которые жили и учились в других странах?





Мы спросили у иностранцев в Москве и Санкт-Петербурге, знают ли они о памятной дате Дня Победы, а также о роли СССР в победе над нацизмом. Вот, что из этого вышло.

- Кто, по вашему мнению, внес основной вклад в победу во Второй мировой войне?

Райан, Германия. - Все страны.

Алан, США, Аризона. - Я думаю, Америка, потому что она разгромила Японию. И, конечно же, Россия внесла большой вклад.

Стефан, Швейцария - Я думаю, что это были совместные силы Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в разной степени, благодаря дружбе. Сложно ответить, чей вклад был большим в борьбе с фашистской Германией.

Надя, Швеция. - Я не уверена. Я не могу ничего сказать, что я думаю. Все это уже прошло.

Дарко, Сербия - Я думаю, что силами России в основном. Ну еще с Японией боролись, так что я могу сказать, что не только Россия внесла вклад.

Али, Канада. - Самое главное – Россия. СССР. И Сталин – хороший человек. И Жуков.

Дэвид, Австралия. - В Победу? Россия. Я думаю, что все так отвечают.

Соррендо Синк, Индия - Каждый внес. В основном Россия – это большая страна. В то время это был Советский Союз, поэтому я думаю, что это сделали все вместе: будь то Россия, то Узбекистан, то Кыргызстан, Украина. Все вместе. Все – братья.

Массимо, Италия - Россия, США и Англия.

- Знаете ли Вы, что празднуют в России 9 мая?

Райан, Германия. - Да, это День Победы.

Надя, Швеция. - Нет.

Дарко, Сербия - Это военный марш. Возможно, это какой-то День России… - День Победы. - День Победы, да.

Али, Канада. - День Победы – это не только победа России, но и всех стран, всего мира

Дэвид, Австралия. - 9 мая, я думаю, День Победы.

Массимо, Италия - Это что-то связано с освобождением от Второй мировой войны.

Соррендо Синк, Индия- Это исторический день для СССР, потому что это День Победы.

Редакция Newsinfo