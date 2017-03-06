Знают ли иностранцы о роли СССР в победе над нацизмом
Мы хорошо знаем о великом подвиге наших советских защитников не только в Великой Отечественной, но и в масштабах всей Второй мировой войны. Но что об этом знают иностранцы, которые жили и учились в других странах?
Мы спросили у иностранцев в Москве и Санкт-Петербурге, знают ли они о памятной дате Дня Победы, а также о роли СССР в победе над нацизмом. Вот, что из этого вышло.
- Кто, по вашему мнению, внес основной вклад в победу во Второй мировой войне?
Райан, Германия. - Все страны.
Алан, США, Аризона. - Я думаю, Америка, потому что она разгромила Японию. И, конечно же, Россия внесла большой вклад.
Стефан, Швейцария - Я думаю, что это были совместные силы Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в разной степени, благодаря дружбе. Сложно ответить, чей вклад был большим в борьбе с фашистской Германией.
Надя, Швеция. - Я не уверена. Я не могу ничего сказать, что я думаю. Все это уже прошло.
Дарко, Сербия - Я думаю, что силами России в основном. Ну еще с Японией боролись, так что я могу сказать, что не только Россия внесла вклад.
Али, Канада. - Самое главное – Россия. СССР. И Сталин – хороший человек. И Жуков.
Дэвид, Австралия. - В Победу? Россия. Я думаю, что все так отвечают.
Соррендо Синк, Индия - Каждый внес. В основном Россия – это большая страна. В то время это был Советский Союз, поэтому я думаю, что это сделали все вместе: будь то Россия, то Узбекистан, то Кыргызстан, Украина. Все вместе. Все – братья.
Массимо, Италия - Россия, США и Англия.
- Знаете ли Вы, что празднуют в России 9 мая?
Райан, Германия. - Да, это День Победы.
Надя, Швеция. - Нет.
Дарко, Сербия - Это военный марш. Возможно, это какой-то День России… - День Победы. - День Победы, да.
Али, Канада. - День Победы – это не только победа России, но и всех стран, всего мира
Дэвид, Австралия. - 9 мая, я думаю, День Победы.
Массимо, Италия - Это что-то связано с освобождением от Второй мировой войны.
Соррендо Синк, Индия- Это исторический день для СССР, потому что это День Победы.