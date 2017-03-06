Ловушка неоязычества. Опасные заблуждения современной молодёжи
Двадцатый век — эпоха тяжёлых потрясений во многих сферах жизни. Ломка устоев, быстрая смена идеологий, социальная неустроенность, разочарованность в традиционных религиях, ощущение духовной пустоты — всё это и многое другое послужило причиной возникновения многих новых религиозных движений (НРД) и сект. Наряду с псевдобиблейскими и псевдохристианскими НРД (вроде «Свидетелей Иеговы»), а также НРД, возникшими на базе восточных мистических учений и практик, подчас изменённых до неузнаваемости (например, движение кришнаитов), всё большее распространение получают неоязыческие НРД.
О чём говорит сам термин «неоязычество»? Что такое язычество — нам известно. Так называется совокупность дохристианских народных верований, обрядовых и магических практик. Приставка «нео-» означает «новое». Таким образом, речь идёт о новом язычестве. Важно отметить это различие между неоязычеством и традиционными этническими культами (т. е. собственно язычеством). Последние имеют в той или иной степени сохранившуюся традицию и распространены, как правило, среди народов, отчасти сохранивших архаический образ жизни. В России это волжские, северные, сибирские и дальневосточные народы: марийцы, якуты и другие. Неоязычество же всегда подразумевает разрыв традиции. Действительно, можно констатировать факт: славянское язычество умерло. Да, в нашем народе веками сохранялись некоторые архаичные обряды, представления о мире, которые можно связать с дохристианскими верованиями. Конечно, встречалось «двоеверие», существовало т. н. «народное христианство», вобравшее в себя некоторые пережитки язычества. Всё это объясняется известной фразой Лескова: «Русь была крещена, но не просвещена». Но можно отметить и то, что многое зависит от интерпретации: некоторые праздники и обряды получили христианское переосмысление, были как бы «воцерковлены». Например, масленица — языческий обычай провода зимы, стала частью сыропустной седмицы перед Великим Постом, временем примирения с ближними и прощения обид. (Именно на этом следует акцентировать внимание в наше время, а вовсе не на обряде сжигания чучела, действительно имеющим языческое происхождение и нередко травмирующим психику ребёнка).
Так или иначе, практически с момента Крещения Руси мировоззрение нашего народа стало преимущественно христианским. Какой-то чётко оформленной языческой традиции не сохранилось. Справедливости ради следует отметить, что часть неоязычников признаёт это и говорит о «реконструкции» древних верований, которая, впрочем, редко имеет серьёзное научное обоснование. Некоторые идут и дальше, открыто заявляя о синкретичности своих учений. Однако многие утверждают преемство традиции, якобы сохранившееся тайными волхвами. Поэтому они не приемлют приставку «нео-», а либо говорят о себе как о язычниках, либо дают другие названия, наиболее распространённое из которых в России — родноверы.
Соответственно, сама их религия (если возможно говорить о неоязычестве как о религии) получило название «родноверие». Наряду с родноверами, в России имеются и другие неоязычники — но я говорю именно о родноверии как наиболее ярком и опасном направлении неоязычества. Ещё в 1934 г. на территории Галичины было основано движение «Родная вера». Позже возникла организация под названием «РУНВира», основатель которой Лев Силенко имел связи с абвером, а позже провозгласил себя «пророком», украинцев же называл «ориями» (ариями), приписывая им заслугу создания основ мировой цивилизации. И ныне «рiдновiри» из разных организаций весьма активны на территории Украины... Показателен следующий недавний случай: в Черкасской области летом 2014 г. была официально зарегистрирована как славянские неоязычники религиозная община «Божичи», после чего выяснилось, что это общество себя позиционирует как сатанисты.
Истоки же российского родноверия относятся к 1970-м гг., причём интересно, что его идеи продвигались не только самиздатом, но и издательством «Молодая гвардия», которое начало издавать альманахи «Тайны веков» и «Дорогами тысячелетий». Это находило поддержку со стороны ЦК ВЛКСМ, в котором считали возможным увлечь таким образом молодёжь. Немалую роль сыграла т. н. «Велесова книга», появившаяся в среде русских эмигрантов как якобы первоисточник, сообщающий о славянской истории и верованиях самых древних времён. У последующих неоязычников она получила статус чуть ли не «священного писания» и до сих пор сохраняет своё значение (хотя и не все современные неоязычники опираются на неё). Существует научное опровержение этой книги, но оно гораздо менее известно — так же как псевдонаучные опусы лжеисторика Фоменко популярны гораздо больше, чем труды серьёзных историков. Т.о., можно утверждать, что по крайней мере у истоков неоязычества есть в т.ч. и политические причины. В 1980—1990 гг. возникло довольно большое число неоязыческих общин, которые росли, объединялись друг с другом и распадались. Процесс развития неоязыческих организаций продолжается по сей день.
Родноверие не имеет единого лидера, общей структуры и подразделяется на множество организаций и групп, взгляды которых существенно различаются. Родноверческие общины и объединения могут быть как авторитарными, так и весьма аморфными. Многое зависит от лидера(-ов), их взглядов и политики в отношении рядовых членов. В ряде случаев родноверческие группы имеют признаки тоталитарных сект. Среди внешних факторов возникновения и развития родноверия исследователь А. Гайдуков выделяет следующие: Социально-культурный фактор: распад единой официальной идеологии, навязываемой в СССР на протяжении десятилетий. В 1980-е годы и даже ранее уже многие представители творческой интеллигенции понимали её абсурдность и искали альтернативу — пустота в душе должна быть чем-то заполнена. В перестроечные времена люди обратились к духовному наследию предков. Большая часть населения нашла себя в Православии, но некоторые увлеклись поиском новых путей «духовного развития». Тогда-то и сложился интерес к дохристианской культуре, подогреваемый в т. ч. трудами «Язычество древних славян» и «Язычество Древней Руси» академика Б. А. Рыбакова, а также последовавшими за ними научно-популярными изданиями, беллетристикой, фольклорными ансамблями и т.д.
К сожалению, эта же тенденция продолжает сохраняться и сейчас. Социально-экономические и социально-структурные условия: социальные потрясения и экономическая неустроенность также сыграли свою роль. Стремление к «золотому веку», светлому прошлому — будь то 1913 г. или же идеализированный дохристианский языческий период — характерны для эпохи перемен. При этом решение вопроса «кто виноват?» приводит к национализму, антисемитизму и ксенофобии, весьма свойственным неоязычеству. Социально-политический фактор связан с экономическим. Среди неоязычников заметно, особенно в последнее время, стремление оказать влияние на власть и общество в целом, добиться политического признания. Эти факторы и сейчас могут привести людей к неоязычеству. В «группе риска» оказывается и молодёжь, в т. ч. старшего школьного возраста, со свойственным ей юношеским максимализмом, отвержением авторитетов, желанием создать контркультуру, и, наконец — не всегда осознанным стремлением определить смысл своей жизни. Родноверие создаёт иллюзию ответов на все вопросы. Суррогат духовности (обряды, ритуалы, нередко носящие оккультный характер), шаблонная идеология (дескать, «была светлая родная вера предков, а потом наступили тёмные века чужеродного христианства»), призыв к действию (от «слияния с природой» до «мочить христиан») — всё это захватывает, соответственно, чувства, ум и волю молодых людей. При вовлечении в неоязыческие структуры нередко используются психологические приёмы, свойственные деструктивным сектам. Так, для привлечения людей родноверческие группы предлагают принять участие в празднике, окунуться в «народные традиции», излечиться от болезней методами «традиционной медицины». На самом же деле происходит участие в неоязыческих обрядах, включая жертвоприношения — т. е. налицо явный обман.
Некоторые неоязычники совершают подмену понятий и называют себя «православными» («славящими правь»), «староверами». Среди членов организаций в той или иной мере имеет место контроль поведения, информации, мышления и эмоций. Формируется неоязыческая (а по сути – оккультная) система ценностей, идёт постоянное навязывание идей, пропагандируемых группой. Мир разеляется на «своих» и «чужих». Идёт культивирование идей расизма, национализма, шовинизма. В ряде случаев — политическая антиправительственная пропаганда. Могут быть вмешательства в личную жизнь адепта. Практикуются ритуальные действия, направленные на поддержание контактов с «богами». Наряду с организованными формами родноверия большой вред приносит распространение его идей через литературу, интернет, масс-медиа, центры рукопашного боя и т. д.
Например, среди юношей определённой популярностью пользуется так называемая «славяно-горицкая борьба», разработанная А. К. Беловым и неотделимая в своей основе от неоязычества. Известный боксёр А. Поветкин демонстративно позиционирует себя как «язычника», подавая пример своим болельщикам. Неоязычество имеет свою музыкальную культуру, причём разных стилей: фолк, рок, металл и др. Абсолютное большинство молодёжи использует для общения интернет, в т. ч. социальные сети: «В контакте», «Фэйсбук» и др. Ярким примером неоязыческой пропаганды может служить серия фильмов «Игры богов», широко распространяемая именно в сети интернет. Она содержит ряд опасных мифов, в т. ч. антихристианских, а происходит из т. н. «Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов» под руководством А. Хиневича, осуждённого в 2008 г. за экстремизм. К сожалению, ряд неоязыческих мифов совершенно серьёзно воспринял известный сатирик Михаил Задорнов, который и популяризирует их с 2006 г., увлекая своим личным обаянием.
Страшное действие произвела книга «Удар русских богов», вышедшая под псевдонимом В. А. Истархова и выдержавшая несколько переизданий. Она трактует иудаизм, христианство, масонство и коммунизм как «еврейские религии, созданные как информационное оружие для захвата и установления мирового господства высшей еврейской олигархией и их сатанинскими хозяевами» и призывает разбудить «дремлющие силы» в русском народе на основе якобы ведических верований. Многие неоязычники-родноверы формировали своё мировоззрение на основе этой книги. Выяснилось, что А. Копцев, напавший зимой 2006 г. на прихожан московской синагоги, имел «Удар русских богов» в качестве настольной книги. Сейчас она включена в федеральный список экстремистских материалов, как и некоторые другие образчики неоязыческой литературы. Ещё пара примеров. В 2004–2005 годах в Санкт-Петербурге действовала безымянная группа нацистов (условно называемая БТО – боевая террористическая организация), созданная Алексеем Воеводиным и Дмитрием Боровиковым. Ранее, будучи скинхедами, они посещали языческие обряды, принимали «родноверческие» имена и издавали журнал «Гнев Перуна». Отличительная черта БТО – ненависть к Православию. Как сообщали СМИ, Боровиков и его команда всерьез обдумывали теракты в церквах, поскольку считали, что взрывчатку легко пронести в храм и спрятать куда-нибудь за икону. В 2010 г. получили различные сроки заключения трое скинхедов, совершившие ряд убийств и организовавшие несколько терактов в 2008—2009 гг., в т. ч. взрыв в храме Святителя Николая в Бирюлёво (Москва) и попытку взрыва в ресторане «Макдоналдс». Как выяснилось, в основе их преступлений лежала националистическая и неоязыческая идеология.
Одна из самых активных (по данным Генеральной прокуратуры) экстремистских организаций в России — «Северное братство» — также руководствовалась в своей антигосударственной деятельности неоязыческим учением, соединённым с идеями национализма и сепаратизма (лозунг: «Русь против России»). Её участники взаимодействовали через интернет. Что может быть признаком принадлежности человека к неоязычникам или увлечения их учением? Это могут быть внешние символы: «звезда Сварога», «коловрат» и разного рода свастики, различные обереги и миниатюрные идолы; слушание соответствующей музыки, чтение литературы, насыщенной неоязыческой символикой и сюжетами (в т. ч. и художественной, фэнтэзийной). Но главное, конечно, сами идеи, носителем которых становится человек. Если в своей речи он использует хотя бы некоторые из основных положений (по сути — мифов) неоязыческой доктрины, цитирует характерные лозунги, в т. ч. имеющие националистическую окраску — есть все основания полагать, что он заражён идеями неоязычества. Правда, не всегда этот факт можно своевременно выявить и должным образом отреагировать.
К сожалению, действия властей в отношении неоязычества (как и в случае с другими НРД и сектами) далеко не всегда носят упреждающий характер. Чиновники нередко предпочитают их «не замечать», пока не случится какая-нибудь трагедия. В то же время молодёжь, обрабатываемая идеологами родноверия, легко впитывает их учение. Для того, чтобы противостоять этому вовлечению, надо, конечно, не только опровергать ложные мифы неоязычников — необходимо показывать подросткам красоту и истинность православного христианства. Вероучительные положения неоязычников-родноверов весьма разнообразны. Не все из них считают себя политеистами, т. е. почитателями различных богов — есть и пантеисты, и монотеисты, полагающие почитаемых ими богов проявлениями Единого Бога. Множественность религиозных концепций оформилась в характерном утверждении: «Сколько родноверов, столько и родноверий». Обряды, календарь праздников, символика в разных группах могут иметь очень большие отличия. Для неоязычества характерен крайний субъективизм (каждому родноверу бог является напрямую; человека кто-то или что-то «ведёт», его волей кто-то руководит). Нет объективных критериев нравственности. Нет и ясных взглядов на смысл жизни и посмертную участь человека.
Для сравнения — в христианстве есть чёткое богословское учение, взаимосвязанное с нравственными представлениями и со всем строем жизни. Все христиане веруют, что Бог Един в трех Лицах – Отец, Сын и Святой Дух; Он — Творец вселенной. Иисус Христос – Сын Божий, воплотившийся Бог, спасший человечество Своей крестной смертью, и Своим Воскресением даровавший верующим в Него победу над смертью и дьяволом. Мы вступаем в завет (союз) с Богом через Крещение, спасаемся от греха, дьявола, смерти; обретаем вечную жизнь с Богом в Его Царствии. Цель жизни человека – добровольное соединение с Богом в любви.
Следует также отметить, что родноверы имеют ряд исторических мифов, которые находят отклик у патриотически и националистически настроенной молодёжи. Одни из мифов носят положительный характер — о древних славянах, их истории, быте, верованиях, обрядах. Другие — отрицательный: о христианах, о евреях и т.д. К официальной истории, хронологии, датировкам отношение у родноверов скептическое. Из летописей и археологических исследований принимают только то, что соответствует их взглядам на историю. Среди отрицательных мифов родноверов можно чётко выделить большую группу антихристианских. Это мифы, очерняющие христианство вообще и Русскую Православную Церковь со всем её историческим существованием — в частности. Один из основных родноверческих тезисов: «Христианство — это жидовская вера». В «лучшем» случае оно объявляется чисто национальной иудейской религией, в худшем — тайным проектом, направленным на порабощение всего мира. Конечно, в связи с этим провозглашается лозунг: «Христианство — религия рабов». В подтверждение этого ими вспоминается произвольно толкуемое выражение «раб Божий», а также представление о том, что христианство распространялось в первую очередь среди рабов — что с точки зрения истории является явным сужением полноты картины. Разумеется, родноверы никак не могут обойтись без мифа о том, что князь Владимир вводил христианство на Руси с помощью масштабного насилия — «крестил Русь кровью». Конечно, здесь необходим ответ историков-специалистов с привлечением всего научного аппарата и всех имеющихся результатов исследований.