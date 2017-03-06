Семь лучших танков Великой Отечественной войны

М-4 «Шерман» Высокий и неповоротливый «Шерман» прошел долгий путь перед тем, как стать третьим массовым танком мира. И это при том, что к началу войны «эмчей» (такое прозвище ему дали русские) было всего 50 штук, а уже к 1945 — более 49 тысяч единиц. Свою славу он обрел ближе к концу войны, когда американским конструкторам наконец удалось найти идеальное сочетание бронирования, маневренности и огневой мощи, и отлить получившееся в форму среднего танка. Гидравлический привод башни обеспечил «Шерману» особую точность наведения, что позволяло боевой машине выходить победителем в танковой дуэли.

ИС-2 Пожалуй, лучший танк прорыва. ИС-2 наводит порядок на улицах европейских городов весьма скоро. Всего один выстрел его 122-мм гаубицы сравнивает многоэтажный дом с землей. 12,7 мм пулемет не оставляет никаких шансов нацистам, засевшим в руинах — свинцовая очередь решетит кирпичную кладку аки картон. Бронирование толщиной в 12 см деморализует противника напрочь — этого монстра просто невозможно остановить, паникуют нацисты. Стрекочущий символ Победы, «танк-освободитель» ИС-2 прослужит Родине ещё добрых полвека.





Panzerkampfwagen VI «Тигр» В составлении технического руководства к этой машине участвовал лично Геббельс. По его наставлению в памятку добавили надпись: «Танк стоит 800 000 рейхсмарок. Береги его!» Многотонную махину с толщиной лобового бронелиста в 10 см оберегали сразу шесть человек. При необходимости 88 мм зенитная пушка KwK 36 «Тигра» могла поразить мишень 40 x 50 см с расстояния в километр. А его широкие гусеницы придавали настолько плавный ход, что он мог разить своих врагов в движении.

Panzerkampfwagen V «Пантера» «Пантера» создавалась как дешевая и массовая версия «Тигра». Меньший калибр главного орудия, облегченное бронирование и повышенная скорость по шоссе превратили её в грозного противника. На дистанции в 2 километра снаряд пушки KwK 42 прошивал броню любого танка союзников.

КВ-1 КВ стал чрезвычайно неприятным сюрпризом для Панцерваффе. В 1941 году у Германии не было орудия, способного справиться с 75 мм броней русского танка, в то время как его длинноствольная 76 мм пушка разила немецкую бронетехнику играючи. …20 августа 1941 года танк КВ под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова преградил дорогу на Гатчину колонне из 40 немецких танков. Когда этот беспримерный бой закончился, 22 танка горели на обочине, а наш КВ, получив 156 прямых попаданий вражеских снарядов, вернулся в распоряжение своей дивизии…

Т-34 Самый массовый танк Второй мировой войны (выпущено более 84 000 Т-34 всех модификаций). Мощь, грация и всепроходимость. Именно такой танк и нужен был тогда Красной Армии.

«…Нет ничего страшнее, чем танковое сражение против превосходящих сил противника. Не по численности - это было неважно для нас, мы привыкли к этому. Но против более хороших машин - это ужасно... Русские танки так проворны, на близких расстояниях они вскарабкаются по склону или преодолеют болото быстрее, чем вы повернете башню. И сквозь шум и грохот вы все время слышите лязг снарядов по броне. Когда они попадают в наш танк, часто слышишь оглушительный взрыв и рев горящего топлива, слишком громкий, чтобы можно было расслышать предсмертные крики экипажа…», — немецкий танкист 4-й танковой дивизии, уничтоженной танками Т-34 в бою у Мценска 11 октября 1941 года.

Редакция Newsinfo