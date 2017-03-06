Секрет процветания одной из самых красивых деревень России

В деревеньке из 316 дворов, что на окраине Липецкой области, где нет производства, нет сельхозугодий, заасфальтированы все улицы, к домам подведен газ, телефон и интернет. Есть бассейн с тренажерным залом и строится своя набережная. Об этом чудо-селе, которое признано одним из самых красивых и благоустроенных в России".

«Берендеево царство», «липецкая Голландия», «липецкая Швейцария», «лесная жемчужина» — как только ни называют село Преображеновка. Что позволило ранее бесперспективному населенному пункту войти в ассоциацию «Самые красивые деревни России» и четыре раза подряд стать победителем конкурса Минрегионразвития «Самое благоустроенное поселение», выясняла корреспондент.





«Во главе с главой»

Деревня Преображеновка Добровского района расположена на окраине Липецкой области, в заповедных лесах. Здесь нет производства, нет сельхозугодий — лес да лес кругом. Еще лет десять назад сюда после дождей можно было въехать только на тракторе, а весной из-за разлива рек село было отрезано от большой земли на 2–3 месяца. Сейчас все улицы заасфальтированы, к домам подведен газ, почти в каждом доме телефон и интернет. В деревеньке из 316 дворов своя средняя школа, бассейн с тренажерным залом, два магазина, готовящийся к открытию в новом учебном году спорткомплекс и даже благоустроенный пляж с кабинками для переодевания.

На вопрос, как удалось достичь процветания, местные жители не без гордости отвечают: «Во главе с главой».

— Вера Трофимовна Попова начала благоустройство села. При ней газ провели, дороги сделали, бассейн поставили. А уж ее сын Анатолий Анатольевич (нынешний глава села. — РП) продолжил. Он очень много для села делает, — рассказывает коренная жительница Валентина Горбачева.

— Я уже 23 года в Преображеновке живу. За эти годы она сильно преобразилась, — улыбается своему неожиданному каламбуру Елена Андреева.

Обе женщины собирают черноплодную рябину. В центре села рядом со школой ее насажено много. Чтобы добро не пропадало, поясняют женщины, рябину они заморозят, благо в школьной столовой морозильные камеры установлены, а зимой ученики получат витаминизированный компот.

«Липецкая Голландия»

Вокруг школы закручена вся жизнь в Преображеновке. По словам главы сельского поселения и бывшего директора школы Анатолия Попова, малокомплектное учебное заведение стало так называемым градообразующим предприятием для села и послужило источником его настоящего благосостояния.

— Ведь и дороги, и бассейн в селе появились благодаря школьникам, — рассказывает Анатолий Попов. — В 2005 году, когда я был директором школы, мы при ней создали первый в регионе кооператив. Выращивали цветочную рассаду. Сначала для себя — нужно же благоустраивать территорию, а потом и на продажу — дачники спрашивали. Построили при школе хорошую теплицу. Нас за это шкодили сначала, потому что ничего подобного не было. А у нас выручка доходила до 500 тысяч рублей. Ребятишки зарплату получали. Мы внебюджетный счет при школе открыли, куда деньги от продажи рассады поступали. Когда в регионе начали действовать программы софинансирования — рубль на рубль, то у нас уже была почва подготовлена, и заначка хорошая имелась. А кто первый, тот получает все. За два года мы все дороги в асфальт укатали, бассейн построили — использовали внебюджетные средства школы в том числе. Как нас здесь проверяли: ОБЭП, все кто может — откуда в деревне деньги.

Школьный кооператив до сих пор приносит деньги селу — в теплицах выращивается до 70 сортов тюльпанов. Весной все клумбы ими усажены. Летом их место занимает душистая петунья. Правда, школу как малокомплектную все время стремятся «оптимизировать», хотя и ее внешнему виду, и оснащению может позавидовать любая городская школа в Липецке.

— У нас всего 70 учеников в школе. Предлагали детей перевести в соседний Кривец. Но наша школа — трехкратный победитель всероссийского конкурса «Лучшая школа России», — с гордостью рассказывает Попов. — Ребятишки занимают места в олимпиадах, участвуют в спортивных соревнованиях. Первых мест с областных спартакиад не привозили, но вторые и третьи у нас были. Это при том, что спортзала в школе нет: не положено в малокомплектной школе. Но 5 сентября мы сдадим новый спорткомплекс, и ребята будут туда ходить заниматься — больше возможностей у них появится.

Попов признается: из школы он уходил с неохотой. Попросила мать — хотела передать село в надежные руки. Да и жители верили, что их директор школы, который защитил малокомплектное учебное заведение от оптимизации, способен вывести из отстающих и село.

— У нас в 2010 году сложная обстановка в селе сложилась — 10 человек на место главы претендовали. И ведь многие шли туда не для того, чтобы людям лучше сделать, а чтобы землю получить, — рассказывает Попов.

На выборы в 2010-м пришло практически все село. При 99-процентной явке 98% голосов отдали за директора школы Анатолия Попова.

«Липецкая Швейцария»

Современные преобразования в селе Попов начал с введения налога на благоустройство и вывоза мусора. Каждый четверг мусоровоз объезжал деревню. На то, чтобы приучить местных жителей складывать мусор в пакеты, а не выкидывать в лес, ушел почти год.

— Очень сложно было первые три месяца. Мы лишь за две недели набирали полную машину мусора. Я просил поддержать меня учителей и работников соцкультбыта — кто, если не мы. К тому же народ у нас недоверчивый. Бывает, власти начали что-то делать и быстро закончили — любят у нас показухой заниматься, вот народ и осторожничает. И только когда у нас вошло в систему, что каждый четверг мы собираем мусор, то стала набираться полная машина. Потом начали люди звонить и жаловаться: «Машина по всем улицам проехала, а к нам не заехала». В самосознании людей что-то изменилось.

Самосознание здесь на высоком уровне. У магазина стойка для велосипедов, и ни один из них не пристегнут — воровать не принято. В небольшом, но раскинувшемся по пригоркам селе велосипед — самое надежное средство передвижения. Урны только у общественных зданий, но село просто вылизано дочиста.

Следующим «сражением» Попова стала «битва» за свет на улицах деревни. Самым простым делом стало заменить столбы и повесить 140 светодиодных лампочек на солнечных батареях, самым сложным — приучить энергетиков, что отныне село платит по счетчикам, а не по нормативу.

— Электроэнергия дорогая, и дорожает ежегодно. МРСК и газовики — монополисты и самые непробиваемые конторы, — жалуется Попов. — Год мы боролись за то, чтобы платить по счетчику. Фонари у нас на солнечных батареях. Поэтому летом и зимой в ясные дни мы месяцами за освещение не платим. Когда пасмурно и дожди, тогда да, приходится брать электроэнергию. Но из-за того, что платим по счетчику, а не наобум, платим гораздо меньше.

Когда люди увидели, что деньги идут в дело, налог стали платить все: и местные жители, и дачники. Дачников здесь с каждым годом все больше и больше — на сегодняшний день 70 семей.

Так называемый налог на благоустройство можно увидеть повсюду: он в тротуарной плитке, которой вымощена центральная площадь села, в фонтане, в двух детских площадках с горками и каруселями, в сквере Семьи, где в честь рождения нового жителя Преображеновки высаживается дерево, в многочисленных скульптурах и памятниках и, конечно же, в цветниках, встречающих гостей на въезде и раскиданных по всей деревеньке.

— Мне говорят: у вас много дачников из областной администрации, вот вам деньги на развитие и дают, — высказывает обиду Попов. — 131-й закон (131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». — РП) нас всех ставит в одинаковые условия. И кубышки под полом с золотыми червонцами у меня нет. Мы, когда денег просим под какой-нибудь проект, сразу приходим с проектно-сметной документацией, экспертизу делаем, 10% на софинансирование проекта закладываем — справочку из бюджета предоставляем, а не просто требуем: «Дайте именно нам». И это уже другой расклад. Мы четырежды становились победителями конкурса «Самое благоустроенное поселение России». Гранты получили и пустили на благоустройство села.

Благодаря грантам и участию в программах софинансирования Попов привлек в село более 30 млн рублей. На один из грантов администрация Преображеновки подготовила проект очистки речки Смородинки. В этом году завершится второй этап — будет углублено русло. Вскоре в Преображеновке появится своя набережная. Как хвалится Попов, уже закуплена плитка. На другой грант сделали проектно-сметную документацию на строительство спортивного комплекса.

— В спорткомплексе планируем открыть пять гостиничных номеров, — рассказывает Анатолий Попов. — Посмотрим, будут они востребованы или нет. Планируем в будущем гостиницу в селе построить. Добровский район вошел в туристический кластер, но пока в районе ничего нет. А мы будем делать, потому что нам нужно выживать. Поле с искусственным покрытием для мини-футбола сдаем, зимой хоккейную коробку зальем. На базе бассейна откроем с ноября мини-санаторий — уже закупили физиотерапевтическое оборудование. Им будут пользоваться не только наши жители, но и туристы: приехали к нам на выходные, поселились в гостинице, походили на процедуры.

Слова Попова кажутся несбыточными мечтами. Однако жители рассказывают, что их бассейн пользуется большой популярностью у соседей из Тамбовской области. В селе существует своя хоккейная команда, которая ездит на тренировки в Липецк. А во время грибного фестиваля, что проходит в день села 5 сентября, численность населения удваивается.

Сейчас в селе кипит работа. Бригада из Липецка отделывает фонтан в сквере у нового спортивного комплекса. Бригада с Украины строит деревянную церковь вместо каменной, снесенной в 1940-м.

— Так мы тутошние, из-под Курска, недалеко от границы наше село, — с малоросским акцентом говорят строители. — Всего 450 верст до вас. Хорошая церквушечка получается. Лепная.

«За последние пять лет никто из молодежи не уехал из села»

У звания «Самое благоустроенное село России» есть и обратная сторона, вздыхает Попов — это звание нужно подтверждать каждый день.

— Вот, — кивает на пейзаж с двумя косарями Попов. — Окашиваем на свои деньги и своим бензином. Еще в прошлом году содержание местных дорог было на балансе сельской администрации, и нам деньги на это выделяли. У меня на окос было 100 тысяч. А теперь закон изменился — все ушло в районный фонд. И получим ли мы эти деньги, неизвестно. А я же не могу позволить, чтобы самое благоустроенное село бурьяном зарастало. Снегоочистку в этом году делало само поселение, хотя это должен был делать район. Но там вовремя не заключили контракт, не проторговали. Сделали это только в марте. Приходит ко мне организация: «Анатолий Анатольевич, подпишите». Я говорю: «Подписывать не буду, потому что чистили мы сами». Обиды пошли. Но не нужно говорить, что у нас все плохо. Можно работать. Главное — ставить перед собой цель и идти к ней до конца.

«До конца», по планам Попова — это построить в селе кабинет врача общей практики на уровне XXI века. Сейчас в Преображеновке действует только фельдшерский пункт прошлого века. Открыть детский сад — в селе уже 24 дошколенка. А детский сад, говорит Попов, это не только инфраструктура, но и 12 рабочих мест, на которые придут выпускники школы.

— У меня из села за последние пять лет никто из молодежи не уехал, — гордится Попов.

Рабочие места — его головная боль. Село славится своими плотниками. Старшее поколение находит работу в леспромхозе. В 2011 году при селе открыли пост пожарной охраны — работу получили 12 человек. Какую еще работу можно дать в лесном селе, Попов надеется, придумают приезжие романтики из города. Для молодых специалистов, согласных креативить в деревне, Попов готов построить десять домов.

— Нам нужны кадры — молодые, идейные, которые хотят жить в селе, хотят что-то сделать, но в силу каких-то причин в городе это у них не получается или с органами власти какие-то моменты не могут решить, — в деревне бюрократии нет. Мы им поможем — они нам помогут. Нам нужен молодой костяк села, — уверен 42-летний глава.

Торговый знак «Преображеновка»

Пока Анатолий Попов активно развивает экотуризм и торговлю экологически чистыми продуктами. Собирается открыть в Липецке фирменный магазин, где будут продавать мясо бычков и кур, выращенных на свежем лесном воздухе и чистой добровской воде. Готовы в Преображеновке предложить всем россиянам возвращающие популярность русские травяные чаи.

— У нас тут кругом леса и болота. Дикоросы у нас: малина, брусника, черника, липа, земляника. Школьники собирают, бабушки. Мы у них закупаем и чаи делаем. У нас тубу с чаем откроешь, и сразу видно, что там, какие травы и ягоды положили. Это не то, что вам заграничные предлагают, где так все мелко порезано, что неизвестно, из чего чай сделан. Так что в ближайшее время мы свой бренд регистрировать будем. Он уже разрабатывается. Заказали в Москве упаковку. Первую партию в 2,5 тысячи штук получили. Скоро чай в продажу поступит, — рекламирует свой продукт Попов.

Перенимать опыт активного деревенского менеджмента у Попова приезжают люди из районов Липецкой области и близлежащих регионов. Попов верит: Преображеновку ждет всероссийская слава. И пока делегации бьются над загадкой процветания Преображеновки, формулу счастья вывела простая жительница села Валентина Егоровна.

— Мало цветы посадить. Надо их ходить поливать, не забывать прополоть, тогда и красота будет. А если просто посадить, то будет, как и везде, то есть никак. Так что все от нас с вами зависит, — резюмирует она.

Редакция Newsinfo