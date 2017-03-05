Если завтра война, если завтра в поход

Как вы уже поняли, глобальной войны между США/НАТО и странами и союзниками Русского Мира не избежать. Вашингтон пробовал развалить Россию изнутри - не получилось, пробовал натравить Украину - снова не получилось, пробовал создать глобального врага "игил" - опять не получилось. Американская цивилизация может жить только за счет войны, а войны большой всё нет. Поэтому - они её начнут в любом случае. Как к этому подготовиться.





Прежде всего необходимо ОСОЗНАТЬ неизбежность военной агрессии США/НАТО к нам. Как видите, Пентагон всё ближе и ближе подбирается к границам России, устанавливая системы ракетного нападения, танковые войска, стратегическую, ударную авиацию и т.д. И это не просто попытка запугивания России или попытка втянуть её в гонку вооружений. Россию запугать невозможно, а уроки гонки вооружений, её последствий в прошлом веке очень хорошо уяснили. Глобальная война уже идет, она - информационная. Но так же необходимо осознать РЕАЛЬНУЮ угрозу начала и военной агрессии США/НАТО.

🌅 Ядерная война. Её - НЕ БУДЕТ ‼ Уясните это тоже. Даже если гипотетически Москва или Вашингтон будут лежать в руинах - никто не посмеет нажать "красную кнопку", потому что все понимают, что тогда будет просто конец всей нашей Планете.

Война будет самая обычная: - танки, пехота, артиллерия, авиация, крылатые ракеты, стратегические, не ядерные ракеты и т.д. Возможно будет применяться биологическое и химическое оружие.

⚠ Тактика США/НАТО в этой войне. Свою тактику они уже давно озвучили и не скрывают. Это тактика молниеносного удара по России. То есть в одну минуту по России запускаются десятки тысяч крылатых и баллистических ракет. Цели удара: - командные пункты, системы ПРО и РЛС, военные аэродромы, базы, порты и склады с оружием. Далее - инфраструктура обеспечения населения: удары по крупным городам с населением свыше 20-30тыс. чел. - электростанции/подстанции, водонасосные станции, телецентры, радиоцентры, интернет-провайдеры, железнодорожные станции. Третья ступень атаки - предприятия ВПК: - заводы, фабрики, предприятия, связанные с производством и ремонтом военной техники.

После этого, когда Россия будет лишена централизованного управления, когда будут разбиты все основные группировки войск, когда население будет повержено в панику из-за отсутствия воды, электричества, связи - тогда начнется завершающий этапа атаки - наземное наступление. Миллионы солдат США/НАТО, наёмников, чвк, пехоты, танки, бронетехника, авиация - двинутся в наступление со всех сторон, для ликвидации остатков военных сил России, и для ликвидации сопротивляющегося гражданского населения. Такой вот план у наших врагов.

✅ Что делать и как подготовиться к этому.

Прежде всего необходимо уяснить, что эту тактику(и вероятные другие) очень хорошо знают и прорабатывают в Минобороне России и других силовых ведомствах, поэтому идет соответствующая подготовка. Подготовка ПО ВСЕМ направлениям. Не даром В.Путин несколько лет назад отдал приказ отдать на оборонку свыше 20 трлн. рублей(на деле существенно больше). И как эти средства расходуются мы отлично видим по модернизации армии и результатам победы в Сирии.

Но что делать обычным людям?

1. Морально себя готовить, что рано или поздно закончится "айфоново-беззаботная" жизнь. Придется жить и даже выживать при отсутствии электричества и других бытовых удобств. То есть моральная подготовка - самое основное.

2. Необходимо постоянно держать у себя дома запас воды и продуктов длительного хранения. И периодически их менять, когда заканчивается срок годности. Суть этого - когда начнется война - нужно быть всегда готовым автономно жить в течение нескольких недель (без денег, супермаркетов и т.д.). Так же лекарства, средства оказания первой помощи, предметы личной гигиены и т.д.

3. Необходимо приобрести средства связи, коммуникации и получения информации. Прежде всего - радиоприёмники с автономным питанием. Затем радиостанции и трансиверы для связи с другими регионами страны. Само собой так же необходимы устройства для автономного получения электричества, чтобы заряжать аккумуляторы радиоаппаратуры: - бензин/дизель генераторы, тепловые печки с элементами Пельтье, солнечные батареи.

4. Необходимо вести правильный и здоровый образ жизни. Постоянно поддерживать хорошую физическую форму, тренироваться по нормам комплексов ГТО, ходить в походы, тренироваться жить в условиях природы, разжигать костры, строить землянки/шалаши, ориентироваться на местности по картам, компасам, природным ориентирам, уметь искать и очищать воду, уметь добывать растительную и рыбно/животную пищу

и т.д.

5. Один в поле НЕ воин! Необходимо наладить тесное сотрудничество с доброжелательными соседями, друзьями, родственниками. Это сейчас, у вас все друзья "в контакте", а на войне друзья будут не за монитором, а те, с которыми вы сейчас должны наладить отношения в реальности. Запомните - в одиночку не справитесь!

❇ Заключение.

Самое главное - не нужно бояться и паниковать ;) Живём обычной жизнью, но с поправкой на скорую войну. Так же необходимо понимать, что мы, люди Русского Мира всё делаем правильно, мы не агрессоры, не нападающие, мы - защищаем свои жизни, свою Родину, своё право на существование! А значит - силы Бога и Правды на нашей стороне! ✊

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Редакция Newsinfo