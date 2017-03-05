Река Дон: Быль и легенды

Одна из теорий гласит , что название "Дон" славянского происхождения от слова "дно", у древних славян оно расшифровывалось просто как русло реки или река. Но на самом деле Дон имеет много имен.





Древние греки, некогда поселившиеся на его берегах и занимавшиеся здесь торговлей, называли его Тан или Танаис, иногда еще Гиргис. Более того, они считали Танаис границей между Европой и Азией. Считалось, что за Доном находился конец света, вход в мир мёртвых - тартар. И именно в этих краях жили прославленные в мифах амазонки.

Сначала амазонки поселились на южных берегах Черного моря. Если верить мифам, то амазонки отличались жестокостью и были далеки от традиционных женских занятий, предпочитая им лук, стрелы, мечи и верховую езду. Как появились легендарные женщины-воительницы на Донской земле? На этот счет есть несколько версий. Известный древний историк Геродот писал, что греки победили амазонок и возвращались домой, увозя пленниц. Но женщины взбунтовались и убили мужчин. Кораблем, однако, дамы управлять не умели, поэтому он так и несся по морю во власти волн и ветра.Морское течение было милостиво к бывшим пленницам и, наконец, вынесло корабль к Азовским берегам. Женщины сошли на берег, разграбили первый попавшийся табун лошадей и помчались разорять имущество живших на этой земле скифов.

По другой версии другого древнего историка, Деодора Сицилийского, у амазонок появилась царица, которая составила войско из одних женщин, подчинила несколько соседних народов. Опьяненная успехом и властью, она продолжила военные походы со своим хорошо обученным женским войском, а мужчинам оставила домашнюю и черную работу. Так она покорила все народы до Танаиса. Царица погибла в бою, но оставила дочь, которая продолжила дело матери и достигла даже больших успехов.

История женщин-воинов окутана туманом тайны, но точно одно: у скифских народов женщины сражались наравне с мужчинами, возможно, именно этот факт и породил множество мифов об амазонках. Наверное, по этим причинам некоторые древние писатели называют Дон Амазонием.

Кстати, о том, почему реку стали называть Танаис существует интересная легенда, тоже связанная с племенем женщин-воительниц. Когда-то герой-богатырь Беросса и амазонка Лисиппа полюбили друг друга, от их любви родился мальчик, которому дали имя Танаис. Он вырос сильным и талантливым воином, но ненавидел женщин и поклонялся лишь богу войны Марсу. Тогда богиня любви Венера вселила в его сердце чувства к собственной матери. Страдающий от запретной любви к Лисиппе юноша бросился в реку Амазоний. Так современный Дон и получил свое древнее название Танаис.

Во времена раннего средневековья Дону дали еще одно имя - "Река славян" или "Русская река", а в скандинавских летописях он значится как Ванаквисль. Позже живущие по сей день на Дону казаки стали ласково величать реку "Тихий Дон", "Дон-батюшка", "Дон Иванович", выражая так особое отношение к реке и подчеркивая ее значимость. Кстати, Ивановичем его окрестили не просто так. Раньше истоком Дона считалось озеро Иван. Существует легенда, что у Иван-озера было два сына, Дон и Шат. Шат был своеволен, отца не слушался. Дон же, напротив, отличался нравом тихим, спокойным. Однажды Шат обманом сбежал от старого отца, но Иван вовремя узнал об этом и наказал непослушного сына. Недалеко убежал Шат, впал он в реку Упу. А Дон за свое послушание и ласку получил награду: стал он, подпитываясь притоками, больше, глубже и дошел до самого Азовского моря.

Русло Дона, то есть та часть реки, где сосредоточена большая часть воды, извилистое, причудливой формы. Правый берег коренной, то есть высокий и крутой, а левый, наоборот, пологий и низменный. Течение реки небыстрое, в основном за это и стал Дон называться тихим.

Редакция Newsinfo