Инженер из Москвы создал уникальный космический спутник "Маяк"

Александр Шаенко, инженер из Москвы, создал уникальный космический спутник «Маяк»,

который станет самой яркой звездой на ночном небе и даст возможность решить проблему космического мусора.





«Маяк – эту звезду зажигал я!» – так звучит слоган проекта, который в скором времени еще раз напомнит всему миру, что Россия – первая в науке и в космосе.

Об идее

Еще в 2013 году появились первые идеи проекта «Маяк». Я проводил лекцию об истории космонавтики, и один из организаторов был настолько впечатлен информацией, что решил задать мне несколько вопросов. Думаю, они в какой-то степени и стали толчком к созданию проекта. Тогда Алексей спросил меня: «А можно запустить в космос кирпич, например? «Можно, – ответил я, – но зачем? Его же никто не увидит и пользы никакой? Гораздо интереснее запустить то, что будет видно. Звезду…» После нескольких дней размышлений и расчетов стало понятно, что создать на небе самую яркую звезду реально. Так началась работа над проектом.

О противоречиях

Любой проект на этапе создания сталкивается с трудностями и с разными мнениями в обществе. «Маяк» – не исключение, тем более все, что связано с наукой не может обойтись без критики и страхов людей. «Ваш спутник абсолютно бесполезен!», «Зачем вы засоряете космос и создаете космический мусор?», «Перестаньте портить небо астрономам!», «Лучше бы отдали деньги на настоящую науку». Не удивительно, когда люди не хотят вникать в проект, он может показаться просто «пустышкой» в космосе.

О «Маяке»

«Маяк» станет первым в стране космическим спутником, который будет запущен на орбиту усилиями обычных людей, а не огромных корпораций. Что же такое «Маяк»? Спутник, который станет самой яркой звездой на ночном небе. Его сияние смогут наблюдать с любой точки мира. «Маяк» – это популяризация освоения космоса, в наше время он должен стать доступнее. Как ни странно, науку можно делать и на спутнике без специальной научной аппаратуры. С помощью «Маяка» мы сможем решить проблему космического мусора и изучить плотности воздуха на различных высотах, которые ранее были недосягаемы человеку.

О космическом мусоре

Если напомнить, то космический мусор – это все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые неисправны и больше не могут служить полезным целям. При этом они становятся опасными факторами для космических аппаратов. Также бывают такие ситуации, когда крупные или токсичные, ядерные материалы при неконтролируемом сходе с орбиты становятся опасными и для Земли. Например, их неполное сгорание при прохождении плотных слоев атмосферы. Результат – они выпадают обломками на населенные пункты, промышленные объекты, создавая аварии и опасность для людей. Также все привыкли считать, что в космосе воздуха нет, но на самом деле это не совсем так. На высоте до 1000 километров еще есть очень разряженный, но воздух. Он оказывает воздействие на летящие в нем спутники. Из-за него сошла с орбиты и сгорела станция «Мир», из-за этих остатков воздуха Международная космическая станция (МКС) периодически поднимает свою орбиту, и из-за него же потихоньку сходит с орбиты космический мусор. Все эти факты представляют опасность, на которую нельзя закрывать глаза, нужно искать пути решения.

О мировой проблеме

Проблема космического мусора действительно носит серьезный характер. Если ничего не изменится, то, возможно, лет через 30 космические полеты станут просто невозможными. Сейчас в космосе работает порядка тысячи спутников. Они дают людям связь, картографию и навигацию, однако находящееся там же на орбите количество обломков космического мусора превышает это число на порядок. Более того, уже случались столкновения работающих космических аппаратов с такими обломками. И не стоит забывать про синдром Кесслера – возможность лавинообразного увеличения количества обломков от взаимных столкновений.

О возможностях

Опасная ситуация может резко изменится, когда у спутника появляется тормозной парашют. С такой конструкцией на борту спутник начинает вести себя не как брошенная дробинка, а как брошенный пух – очень быстро тормозится об атмосферу, снижается и сгорает в более плотных слоях. Солнечный отражатель «Маяка» – это как раз такой тормозной парашют. Без него наш спутник, как и многие другие малые аппараты, бесполезно бы крутился годами на низкой орбите, мешая другим. А так он пробудет на орбите всего 25 суток. Наша звезда – это не просто символ. В реальном полете пройдет испытание аэродинамического тормозного устройства, которое в дальнейшем будет использоваться с орбиты для обнаружения космического мусора. А также мы сможем получить новые сведения о плотности воздуха на больших высотах.

О работе

«Маяк» представляет собой правильную, равностороннюю зеркальную пирамиду площадью 16 кв. метров. Он невелик в размерах и относится к классу микро-спутников. После выхода на орбиту спутник раскроет солнечный отражатель в форме пирамиды, покрытой ажурной пленкой, которая в 20 раз тоньше человеческого волоса – это даст ему возможность стать самым ярким объектом. Он будет пускать на землю солнечные блики, которые с Земли будут выглядеть как вспышки самой яркой звезды. Выше, чем у Сириуса. На орбите он просуществует примерно 25 суток. Работать будет на химических батареях. Система управления – это маленький компьютер, контролирующий работу всех систем спутника. Компьютер даст возможность почувствовать, когда «Маяк» отделится от ракеты-носителя, отсчитать положенное время и начать запускать все остальные системы.

Об уникальности

По нашим расчетам "Маяк" будет иметь звездную величину –10, это ярче любой звезды. Снижаясь, спутник будет сверкать еще ярче, а перед входом в атмосферу будет сиять со звездной величиной –13, как полная Луна!

О команде

Проект «Маяк» – единственный в России космический проект, который реализуют обычные люди, а не сотрудники крупной государственной

корпорации. Проект ведется при МАМИ. «Маяк» поддержали как обычные студенты-первокурсники и инженеры-конструкторы, так и руководители рекламных агентств, IT-специалисты, журналисты и даже звезды шоу-бизнеса. Для всех нас освоение космоса по-своему притягательно, и мы все хотим принять непосредственное, личное участие в этом.

О людях

Принять участие в проекте может каждый желающий. Например, стать членом команды и взять на себя решение определенных задач, которые находятся в вашей компетенции, или поддержать проект материально. Изначально в 2014 году мы проводили кампанию на «Бумстартере», чтобы провести стратосферные испытания. Тогда мы собрали чуть более 400 000 рублей. Сейчас запущена вторая волна краудфандинга, чтобы собрать средства на испытания, необходимые для орбитального запуска. А также, чтобы сделать образец спутника в дар Музею космонавтики и разработать систему торможения для аппаратов особо крупного размера. «Маяк» – современный проект, мы запустили мобильное приложение, с помощью которого любой желающий может подарить звезду своим близким. Присылаем вам код, а когда «Маяк» будет рядом с вами, приложение сообщит, что вы поймали свою звезду. В современном мире зажигать звезды становится реальностью. Поверьте.

О профессии

Я выбрал свою профессию не случайно: мой отец служил в Космических войсках и часто брал меня на службу. Своими глазами я видел космическую технику и настоящих космонавтов. Космонавтика со мной с детства, всегда хотелось создавать для людей и для страны, быть лучшим. Долгие годы наша страна является лидером в пилотируемой космонавтике по максимальной продолжительности пилотируемого полета, а также в услугах по запуску космических аппаратов на орбиту и продажам жидкостных ракетных двигателей. К сожалению, сегодня темпы развития космонавтики в России сильно снизились. Поэтому именно в наших руках возможность действовать и создавать будущее – в руках энергичных людей, которые получили знания в своей области и готовы внедрить их во благо общего дела.

О будущем

Запуск спутника планируется на третий-четвертый квартал 2016 года. Сейчас у нас есть две пусковые возможности: с Роскосмосом и компанией «Спутникс», с этими организациями мы заключили соглашения. Теперь все упирается в финансирование технической работы. Проекты требуют вложений, поэтому кроме научной деятельности занимаемся и решением таких вопросов. Но совсем скоро на небе вы увидите яркую звезду, которая не просто сияет, а светит во благо всей планеты, а наш проект станет действительным доказательством, что в жизни все возможно.»

Редакция Newsinfo