Хохлома – уникальное явление в мировом искусстве

Хохлома – совершенно уникальное явление в мировом декоративно-прикладном искусстве. Не имеющая аналогов технология позволяет наносить на деревянные предметы узоры, которые выглядят, как золотые – при этом мастера не используют в своей работе ни грамма драгоценного металла. Уникален и художественный стиль хохломской росписи – орнаменты мгновенно узнаются среди множества других.





Декоративно-прикладное искусство всегда отличается яркостью красок, но хохломские изделия не просто ярки, но и исключительно нарядны. Сочетание черного, золотого и красного цветов с вкраплениями травянисто-зеленого, желтого и коричневого создает праздничное настроение, выглядит очень декоративно и радостно. Интересно, что на первых дошедших до нашего времени памятниках хохломского прикладного искусства использовались и другие цвета, например, белый и голубой, но со временем мастера отказались от них. Это связано в первую очередь с тем, что специфическая технология изготовления требовала прочных и устойчивых красок: такими красками стали черная сажа и красная киноварь.

Разные версии происхождения

Считается, что хохломская роспись зародилась в семнадцатом веке на левом берегу Волги в деревне Хохлома и ее окрестностях – деревнях Шабаши, Мокушино, Хрящи, Глибино, Большие и Малые Бездели. В настоящее же время родиной хохломской росписи считают поселок Ковернино Нижегородской области.

Как именно возникло хохломское искусство, доподлинно неизвестно. Широко распространена версия, что такую роспись придумали старообрядцы. Во времена гонений на «старую веру» многие старообрядцы нашли укрытие в глухих деревнях на нижегородской земле. Среди переселенцев было немало мастеров книжных миниатюр и иконописцев, которые привезли с собой не только иконы и книги, кисти и краски, но и тонкое мастерство и богатый опыт.

Под талантливыми руками пришлых художников деревянные изделия местных мастеров расцветали новыми красками и превращались в произведения искусства. Тогда же был открыт секрет «золотой» росписи без применения золота – секрет, который принес хохломской посуде такую популярность.

В пользу этой версии говорит и красивая легенда о старообрядческом иконописце Андрее Лоскуте, который бежал из столицы в деревню Хохлому. Патриарх Никон отправил за непокорным старообрядцем солдат, и тот сжег себя в избе, наказав людям сохранить свое мастерство. В память о том пожаре горят хохломские узоры алым пламенем и рассыпаются золотыми искрами.

Впрочем, многие исследователи полагают, что способ делать «золотую» посуду нижегородские мастера знали еще в самом начале семнадцатого века, еще до раскола Русской Православной церкви и, соответственно, до переселения старообрядцев. Сначала для подобной росписи применялся порошок серебра, но это делало производство очень дорогим. Применение более доступного порошка олова позволило создавать крупные изделия. Деревянная посуда с имитацией позолоты изготавливалась в таких крупных ремесленных селах, как Мурашкино и Лысково, а также в заволжском селе Семеновское, которое со временем превратилось в город Семенов – современный центр хохломского искусства.

Посуда окрашивалась с применением оловянного порошка, который придавал ей сияние – такая технология предшествовала знаменитой хохломской. А настоящая хохломская роспись родилась уже от союза этой технологии и опыта приезжих иконописцев, которые обладали навыками каллиграфии и умели создавать тончайшие растительные орнаменты. азвитие хохломского искусства

Для производства хохломской посуды требовалось недешевое в те времена олово, поэтому роспись не сразу стала развиваться. Но со временем у мастеров появился состоятельный заказчик – церковь. Почти восемьдесят сел, в том числе Хохлома и Скоробогатово, обеспечивали изысканной посудой Троице-Сергиеву Лавру.

Из окрестных сел изделия свозили в село Хохлома, где шла оживленная торговля. По реке хохломскую расписную посуду отвозили и в соседние губернии, где на нее тут же находились покупатели: сияющие золотом изделия охотно покупали иностранные купцы в Архангельске, а через прикаспийские степи они доставлялись на Ближний Восток.

Хохломское искусство постоянно развивалось: совершенствование токарных станков позволяло создавать все новые и новые формы, художники же изобретали новые приемы росписи, не забывая при этом и о старинных традициях. Помимо посуды, в традициях Хохломы расписывается также деревянная мебель, особенно детская. Расписные столы и стулья выглядят исключительно нарядно и привлекательно.

При Советской власти на смену кустарному производству пришли фабрики, расположенные на родине хохломской росписи – в городе Семенове и селе Семино. И по сей день на фабриках работают потомственные художники, бережно сохраняющие традиции народного промысла.

Технология производства практически не изменилась, хотя на смену оловянному порошку пришел порошок алюминия.

Редакция Newsinfo