Падение Европы

В российском кинопрокате вышел новый фильм — "Падение Лондона". Сюжет, конечно, далек до происходящих в реальной жизни событий, но угроза в виде общеевропейской катастрофы, что в фильме, что в нашей реальности уже возникает.





Теракты, которые произошли минувшей осенью в Париже, к сожалению, не стали единственной крупной террористической акцией в Европе на фоне экспансии ДАИШ и миграционного кризиса в Евросоюзе. Европа вновь потрясена новой террористической атакой, на сей раз в столице ЕС — Брюсселе.

Как же так получается, что после такого зверского преступления во Франции подобное вновь стало возможным? Казалось бы, работу служб безопасности должна быть еще более серьезной и масштабной. Но, видимо, не помогло, а может службы эти не работали должным образом. Как итог — десятки убитых и сотни пострадавших.

Из всей этой трагедии можно сделать такой итог — европейская безопасность находится на крайне низком уровне, а виной тому — евробюрократия, тормозящая многие жизненно важные процессы, которые необходимо запускать дабы решить хоть как-то проблемы Евросоюза. Евросоюз не в силах обеспечить защиту и безопасность граждан, входящих в него государств, что и было доказано терактами в Бельгии. Но нас интересует, что последует дальше. Как эта террористическая атака отразится на дальнейшей судьбе Евросоюза.

Уверен, что в слова и заявления о сплочении народов Европы после этих терактов можно не верить. Центростремительные силы, царившие в Европе во второй половине XX века — начале XXI сейчас начнут уступать место центробежным. Уверен, что граждане Франции, Бельгии, Италии, Германии скорее будут доверять своему национальному руководству, нежели евробюрократам из Брюсселя. Если в Евросоюзе не произойдет каких-то коренных преобразований, то его, несомненно, ждет крах, ведь вопрос безопасности — очень важен для жителя любого европейского государства. И если чиновники из Брюсселя решить этот вопрос не могут — обращаться за помощью будут к национальным руководителям.

Но есть и еще одно возможное последствие всех тех событий, которые мы наблюдаем последнее время в Европе. Увеличение популярности евроскептиков в Германии, их успех на выборах в нескольких федеральных землях свидетельствуют в пользу точки зрения о возможном скором распаде Евросоюза, если евроскептики начнут набирать вес и в других государствах-членах ЕС. В пример можно привести Францию, где "Национальный фронт" Марин Ле Пен также с каждым разом на выборах демонстрирует тенденцию к росту своего рейтинга. Ну и еще одна деталь: популярность набирают не только евроскептики, но и "правые" партии с выраженным националистическим уклоном. Так, недавно в Словакии по результатам выборов в парламент прошла праворадикальная "Котлеба — Народная партия "Наша Словакия".

Европа уже никогда не будет прежней. Изменения назрели по многим вопросам: безопасность, миграционная политика. На повестке дня стоят очень важные вопросы, которые необходимо решать. Если руководство ЕС сможет договориться, найти решение и осуществить его — тогда краха Европы еще можно будет избежать. Нужно также понимать, что политика ЕС во многом связана с США. И первый шаг в сторону начала преобразований — выход из-под влияния Вашингтона, больше автономности в своих действиях. Но по силам ли это Брюсселю и захочет ли он это делать — это уже другие вопросы, ответы на которые покажет время.

Редакция Newsinfo