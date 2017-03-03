Плеве - «палочка-выручалочка» Русской императорской армии

К началу мировой войны генералу от кавалерии Павлу Адамовичу Плеве было уже 63 года. Однако возраст никак не мешал ему сохранять ясность ума и оставаться профессионалом в своем деле. Блестящий тактик, Плеве был приверженцем энергичных действий, мастером маневра и флангового удара. Он стал «палочкой-выручалочкой» Русского фронта: для выправления критической ситуации его неизменно посылали в самые горячие точки.

Главным «оппонентом» русской 5-й армии, которой командовал генерал Плеве, была 4-я австро-венгерская под командованием генерала пехоты М. Ауффенберга, к которой с 11-го августа присоединилась группа генерала пехоты эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. Противостоявшая армии П. А. Плеве группировка противника насчитывала 202 тыс. военнослужащих, т. е. значительно превосходила 5-ю армию (147 тыс. человек) в живой силе, а также имела преимущество в артиллерии.





Из-за поражения соседней 4-й армии под Красником главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта с целью оказания помощи ее левому флангу приказал 5-й армии повернуть на запад (прежним курсом был юг), чем ставил Плеве в крайне неблагоприятное положение. В частности, ему предписали выполнять две задачи, разделив свои корпуса на две группы (25-19-й и 5-17-й).

В результате, к полю сражения они подошли отделенными друг от друга, растянувшись на 100-110 км. Левый фланг армии открылся 13 августа правое крыло 5-й русской армии столкнулось с наступавшим левым 4-й австро-венгерской армии, и произошедшее между ними сражение получило название Томашевского. В тяжелых условиях превосходства противника и в позиционном, и в количественном отношении, ведя бои в полуокружении, корпуса армии П. А. Плеве нанесли войскам австрийцев ряд поражений (уничтожение 15-й пехотной дивизии у Лащова; разгром 39-й гонведной дивизии у Тарнаватки и другие) и, маневрируя, вышли из-под удара противника.

В тяжелой оперативной обстановке Плеве требовал активности от своих корпусных командиров. Сознавая тяжелое положение армии, он докладывал главнокомандующему армиями Юго-Западного фронта Н. И. Иванову: «будем бороться до последней крайности».

Итогом операций русских войск 21-30 августа стал разгром 1-й австро-венгерской армии и группы эрцгерцога Иосифа-Фердинанда, отступление под угрозой окружения 4-й, 3-й и 2-й австро-венгерских армий, в чем огромная заслуга П.А. Плеве. Маневр двумя группами корпусов разорвал связность австрийского построения и сорвал замыслы противника поддержать правый фланг 1-й австро-венгерской армии. Как впоследствии отмечалось в Стратегическом очерке войны 1914-1918 гг.: «искусные и настойчивые действия 5-й армии в тыл австрийцам, действовавшим против 4-й и 3-й армий… привели к тому, что 27 августа противник дрогнул перед 4-й и 9-й армиями, а 30 августа - и перед 3-й армией». В тяжелейшей, почти безнадежной для его армии обстановке начала Галицийской битвы (как в развертывании, так и численности войск) Плеве не растерялся, сумев переломить ход событий в свою пользу. Волевой и энергичный генерал не снимал руку с «пульса» боев, решительно реагировал на стремительно менявшуюся обстановку.

Н.Н. Головин называл Плеве «выдающимся командующим армией». Причем метко отметил такую его черту, как справедливое признание заслуг подчиненных: «генерал Плеве преклонялся перед доблестью и решительностью, проявленными генералом Горбатовским в Томашевском сражении, и был преисполнен благодарности по отношению к нему, что и выразил ему лично на свидании со всеми командирами корпусов…»

В ходе Лодзинской операции группировка Плеве (5-я и временно подчиненная ему 2-я армии) позволила ситуацию под Лодзью переломить в пользу русских войск. Попытка немцев повторить самсоновский «Танненберг» провалилась. Павел Адамович еще раз подтвердил репутацию полководца, воюющего не числом, а умением: его армия к началу операции была самой малочисленной в составе фронта, что не помешало ей сыграть ключевую роль в сражении. Карта сил сторон к началу Лодзинской операции Карта сил сторон к началу Лодзинской операции

Как писал начальник штаба германского Восточного фронта Э. Людендорф: «крупная оперативная цель - уничтожить русских в излучине Вислы - не была достигнута». Вместо окружения русских войск под Лодзью противнику пришлось спасать свои корпуса.

Решительно и результативно действовал П.А. Плеве в боях 1915 г. – Праснышском сражении 7 февраля - 17 марта, весенне-осенних операциях в Прибалтике.

В ходе зимнего Праснышского сражения русские войска одержали решительную победу над равноценным противником. Значение этого успеха трудно переоценить: в значительной мере были устранены последствия неудачного Августовского сражения. Первоначальные успехи германцев в Августовской операции над 10-й армией сменились их поражением от войск 12-й армии П. А. Плеве - не зря французы впоследствии именовали зимний Прасныш «русской Марной».

После начала германского наступления в Прибалтике (апрель 1915 г.) для стабилизации обстановки было переброшено управление 12-й (позже 5-й) армии во главе с П.А. Плеве. Войска под его руководством противостояли противнику в Митавско-Шавельской и Виленской операциях, боях под Двинском.

Германское командование отдало должное русскому полководцу, стоявшему во главе 5-й армии. Э. Людендорф в начале Митаво-Шавельской операции отметил искусный удар на Ошмяны, вынудивший отступить 6-ю немецкую резервную дивизию, долгие и ожесточенные бои за предмостные укрепления Двинска и Якобштадта. М. Гофман также подтвердил «энергичную оборону» русских в Митаво-Шавельской операции.

Блестящий тактик, Павел Адамович был приверженцем энергичных действий, мастером маневра и флангового удара, более того, стал по сути дела «палочкой-выручалочкой» Русского фронта: для выправления критической ситуации его неизменно посылали в самые горячие точки. Так было 7 ноября 1914 г., когда ударная группа германского генерала Р. Шеффера-Бояделя вышла на южную окраину Лодзи. В 1915 г. в Прибалтике также удалось сохранить фронт во многом благодаря усилиям Плеве. Причем нельзя забывать: Первая мировая - война нового типа, сразу поставившая исключительно жесткие требования к командному составу. Павел Адамович, человек уже солидного возраста, проявил себя лучше многих, более молодых военачальников, достойно и грамотно руководя вверенными силами и средствами.

Редакция Newsinfo