Иван Грозный - самый милосердный монарх своего времени

Русский царь Иван IV известен во всем мире как Иван Грозный. Ходят жуткие слухи о его бесконечной жестокости. Однако, на самом деле, если сравнить его с другими монархами той эпохи, окажется, что он был одним из самых милосердных из них.

Правление Ивана Грозного продолжалось 37 лет. Период опричнины продолжался всего 7 лет, и, по разным оценкам, жертвами опричников стало от четырех до пятнадцати тысяч человек.





Карл V, император Священной Римской империи, в очередной раз повздорив с Папой Римским и взяв Рим штурмом, за одну ночь уничтожил 8000 жителей города.

Энрике I Король Португалии (1513-1580) вошел в историю как фанатичный охотник за еретиками и евреями: именно по его приказу в 1540 году в Лиссабоне состоялось первое аутодафе с сожжением иудействующих.

Екатерина Медичи, Королева и регентша Франции (1519-1589) стала организатором массового террора против протестантов (гугенотов). Считается, что во время «Варфоломеевой ночи» в Париже погибло от 2,5 до 3 тысяч гугенотов, а по всей стране порядка 10 тысяч.

Селим I Грозный, Султан Османской империи (1467-1520) прославился своей невероятной, даже по меркам османских завоевателей, жестокостью: за два первых года его правления его опричники-янычары казнили более 40 тысяч человек.

Генрих VII Тюдор, Король Англии (1457-1509) создал чрезвычайный трибунал, который назывался «Звездной палатой». Жертвы этой организации исчисляются тысячами. Многие, чтобы не быть подвергнутыми изощренным пыткам, кончали жизнь самоубийством.

Генрих VIII Тюдор, основатель англиканской церкви, развернул жесточайшие репрессии для того, чтобы принудить английское духовенство к новым порядкам. По оценкам историков, за время его правления в Британии было уничтожено 376 монастырей, а более 70 тысяч человек казнено и сожжено на кострах.

Его наследница Елизавета I (кстати, несостоявшаяся невеста Ивана Грозного), вошла в историю как автор самых жестких законов против бродяжничества. При Елизавете «бродяг вешали целыми рядами». В «Судебнике» Ивана Грозного от 1550 г. смертная казнь предусматривалась только за вооруженный разбой на дорогах и убийства жертв такого разбоя.

Фердинанд II Король Кастилии и Арагона (1479-1516) прославился как создатель инквизиции. Только за 7 лет ее работы около 8 800 человек было сожжено на костре, а 90 000 человек подверглось конфискации имущества и церковным наказаниям. 6 500 человек спаслось от казни посредством бегства или смерти.

Особенно жестокой была испанская инквизиция. По подсчетам историков общее число жертв инквизиции в Европе доходило до 10–12 миллионов человек. Впрочем, на Руси тоже вели борьбу с ведьмами и колдунами. В летописи сохранились записи, что, например, в 1227 году в Новгороде были сожжены четыре колдуна.

Редакция Newsinfo