Перуанцы о русских. Три главных слова

Кратко - не всегда плохо. Зачастую короткая ассоциация, выраженная в нескольких словах, может значить много больше, чем тысяча слов. Именно так - лаконично, красочно и со смыслом - жители южноамериканской страны Перу рассказали об ассоциациях, которые у них вызывает Россия и русские.





— Храбрость, холод и богатая история. Россия — одна из самых древних стран мира, в Америку люди пришли из России через Сибирь и Аляску. Также именно в России зародился древний язык санскрит, а уже затем проник в Индию (Феликс Анайя Кочелла, 50 лет, исследователь и инструктор по туризму)

— Россия — это технологии. Мы, перуанцы, хотим быть на том же уровне. Я хочу, чтобы мои дети обязательно посетили Россию и узнали глубже русскую культуру. (Эсперанcа Эскудеро де Куро, 71 год, гардеробщица)

— Я много могу сказать о России. Это чемпионат футбола в 2018-м, Юрий Гагарин, Шарапова, Ленин, Сталин, СССР, Распутин, Тунгусский метеорит, Петр Великий! (Жак Антонио, 30 лет, спасатель на пляже Лимы)

— Россия для меня — это поиск согласия между народами... Мне кажется, роль России — это найти этот мир и остановить войну. И конечно, сама Россия не должна использовать оружие. (Вистор Куро, 75 лет, техник по доскам для серфинга)

— КГБ, Калашников, водка, мафия и оружие. И также гарантия международного мира и хорошая философия! (Хаим Абрамович Лакс, 39 лет, шеф вегетарианского ресторана)

— Интеллигенция, улыбка и быстрое решение проблем! (Соланж Мартинес Кирос, 23 года, секретарь)

— Россия — красивая, дружелюбная и солидарная. Хотя я никогда там не была и не знаю русских, но это мое представление о России. (Изабель Канлос Поссо, 22 года, кассирша в магазине мороженого)

— Я мало знаю о России. Похоже, я вообще не знаю, где именно она находится. Но мне кажется, там было бы интересно побывать. (Мария Пада Авила, 28 лет, администратор ресторана)

— Что-то далекое, холодное и белое. И еще мне на ум приходит одно место — Санкт-Петербург. (Никола Эспиноса, 26 лет, антрополог и инструктор по йоге)

— Когда я слышу о России, мне на ум приходят три слова: огромная территория, перестройка и матрешка. (Лорена Гонзалес Анайя, 53 года, секретарь)

— Водка, пельмени, сметана! Ну и еще холод. Водку пил много раз, а пельменями и сметаной меня угощали русские друзья. (Рамон Горкос, 48 лет, программист)

— Россия у меня ассоциируется с лидерами — Путиным, Горбачевым, Сталиным и Лениным. Также перед глазами до сих пор картина коммунизма и Советского Союза. Хотя я там никогда не был. Еще Россия это — литература, к примеру «Тарас Бульба» Николая Гоголя. (Густаво Салинас, 39 лет, врач, специалист по акупунктуре)

— Развитое общество, самая большая страна в мире и мистика. Русский народ для меня мистичен, русские совсем другие. У них словно врожденное понятие того, что в мире правильно и что нет. И русские мне представляются очень амбициозными, но в хорошем смысле этого слова. Они сильные и всегда стремятся к вершинам. (Фернандо Энрике Падуэньо, 25 лет, технический директор Перуанской ассоциации футбола)

— Огромная страна, очень развитая технологически и вместе с тем духовная. Россия — это сила и страдания. Ее народ прошел через столько испытаний и страданий! Войны, революции и перевороты. Но именно это, на мой взгляд, делает русского сильным. (Карлос Вильдосо, 46 лет, президент Перуанского института палеонтологии)

— Страна где-то на севере, она очень холодная, и в ней живут красивые женщины с голубыми глазами. — Видел много русских женщин? — Только по телевизору, но хотел бы познакомиться. (Хосе Вальдес Розарио, 32 года, официант)

— Про Россию я знаю лишь из телевидения, по фильмам и новостям. Мне кажется, это очень развитая страна, а русские люди — очень образованные, высокие и сильные. (Карлос Валеро Торрес, 36 лет, продавец мороженого)

Редакция Newsinfo