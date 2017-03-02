Природные допинги и стимуляторы

Лечебные травы на Руси использовали с древних времен. В настоящее время множество людей снова возвращаются к изучению и применению лекарственных растений.





Среди огромного количества растений существуют несколько видов, которые стоят особняком. Отличительная особенность этой группы растений заключается в их способности оказывать сильное общеукрепляющее действие, повышать тонус организма, его работоспособность, иммунитет и устойчивость к неблагоприятным факторам и болезнетворным агентам. Растения действительно способные укрепить организм объединены под общим названием "адаптогены", которые в эпоху СССР, на Западе именовали "секретным оружием русских спортсменов". В растениях - адаптогенах скрыта огромная сила. Умело, высвобождая ее, можно справиться со многими заболеваниями и существенно повысить спортивные результаты.

В большинстве развитых стран адаптогены выращиваются на специальных плантациях, где культивируются высокоурожайные сорта. В природных ареалах адаптогены добываются, пожалуй, только у нас, в России.Лучшие из них растут на территории России, по оценкам западных экспертов. Неудивительно, что и исследовать травы-адаптогены начали именно у нас. Сам термин «адаптоген»(является производным от слова "адаптация", что значит "приспособление")придумал советский учёный Николай Лазарев. Многие зарубежные учёные уверены, что самые эффективные адаптогены растут именно в России.

Самым ярким примером растения-адаптогена может послужить всем нам известный жень-шень- отнюдь не самый сильный адаптоген. Применение адаптогенов позволяет организму приспособиться к таким неблагоприятным факторам внешней среды, как холод, жара, ионизирующая радиация, недостаток кислорода (гипоксия), большая физическая нагрузка. Адаптогены способствуют накоплению в мышцах, печени и сердце гликогена. Гликоген, как мы знаем - основное "горючее" для мышц. Адаптогены повышают чувствительность клеток организма к собственным гормонам и негормональным соединениям. Таким образом, регуляция обменных процессов становится более точной и более быстрой. Попробуем рассмотреть каждый отдельно взятый адаптоген.

1 Зверобой-на Руси называли лекарством от 99 болезней, усиливает функцию энергетических станций клеток - митохондрий. Это позволяет увеличить мышечную силу, выносливость, сопротивляемость болезням. Зверобой стимулирует выработку мужских половых гормонов — андрогенов.

2 Лимонник китайский-Отличительная особенность лимонника в том, что он в наибольшей степени среди других адаптогенов усиливает процессы возбуждения в центральной нервной системе. Причем, возбуждающее действие лимонника настолько сильно, что не уступает по силе действия некоторым допинговым препаратам. В медицине лимонник используют для лечения нервной депрессии и общей апатии.

Лимонник значительно повышает кислотность желудочного сока, улучшает усвоение пищи. Поэтому его можно использовать в целях улучшения пищеварения в период интенсивного набора мышечной массы. Как умственная, так и физическая работоспособность под действием лимонника заметно повышаются. Сильное стимулирующее действие лимонника целесообразно использовать в соревновательный период, когда требуется мобилизация всех ресурсов организма.

3 Левзея сафлоровидная (маралий корень)Анаболическая активность - это то, что отличает левзею от других адаптогенов. Левзея способствует наращиванию мышечной массы. Это очень важно для спортсменов и людей тяжелого физического труда. Способность левзеи усиливать синтез белка благоприятно сказывается на состоянии печени, которую называют самой крупной химической лабораторией организма.

При длительном приеме левзеи улучшается состав крови: возрастает количество лейкоцитов и эритроцитов, повышается содержание гемоглобина. Левзея так же обладает мягким, физиологичным сосудорасширяющим действием. При ее регулярном потреблении происходит увеличение просвета сосудистого русла и увеличивается мощность сердечной мышцы (частота сердечных сокращений при этом уменьшается).

Левзея заметно увеличивает сексуальную активность мужчин. Это связано как со стимулирующим действием на нервные центры, так и с усилением общего анаболизма.

4 Элеутерококк колючий. Заслуживает внимания способность элеутерококка улучшать цветное зрение. Острота зрения так же несколько повышается. Он обладает более сильным антитоксическим, радиозащитным, антигипоксическим и антистрессорным действием, чем женьшень.

Элеутерококк считается препаратом, улучшающим терморегуляцию за счет более интенсивного окисления глюкозы и жирных кислот. Это позволяет использовать элеутерококк для профилактики простудных заболеваний. Проведенные исследования показали высокую профилактическую активность элеутерококка. Количество простудных заболеваний в экспериментальной группе, принимавшей элеутерококк, уменьшилось, в 2 раза по сравнению с контрольной группой.

5. Жень-шень- легендарное растение, произрастающее в Китае, Тибете, на Алтае, в Сибири.

Отличительная особенность жень-шеня - это его способность увеличивать аппетит и, как следствие, общую массу тела. Жень-шень несколько улучшает пищеварение и благоприятно сказывается на состоянии печени. Происходит, так же, некоторое снижение сахара крови, улучшается цветное зрение ,обладают антидепрессивным, кардиотоническим, гипогликемическим, кровоостанавливающим действием, эффективны при сексуальной астении, способны предупреждать воспалительные реакции, ослаблять действие многих ядовитых веществ.

6. Родиола розовая (Золотой корень) Такое название она получила так же за то, что ее положительное воздействие на организм является исключительно сильным. В глубокой древности китайские императоры посылали специальные экспедиции на Алтай за Золотым корнем.Существовали целые отряды контрабандистов, которые занимались исключительно переправкой через границу Золотого корня. Корень родиолы розовой считался величайшей ценностью, и его цена многократно превышала цену золота.

Отличительная от других адаптогенов особенность родиолы в том, что она оказывает сильное воздействие на поперечно-полосатую мышечную ткань, а так же на мышцу сердца. Даже после однократного приема родиолы возрастают мышечная сила и выносливость. Повышается так же сократительная способность сердечной мышцы По силе своего общеукрепляющего и тонизирующего воздействия родиола является едва ли не самым сильным адаптогеном.

7. Аралия Маньчжурская. Сила тонизирующего действия аралии выше, чем у большинства адаптогенов и уступает лишь силе действия родиолы. Значительно сильнее повышает физическую работоспособность, чем умственную, повышает аппетит. По гипогликемическому действию превосходит все адаптогены. 8. Стеркулия платанолистная.

Стеркулия обладает тонизирующим и общеукрепляющем действием, сходным с действием элеутерококка колючего. Форма выпуска: спиртовая настойка во флаконах по 25 мл. Принимают стеркулию 1 раз в день, утром натощак в небольшом количестве воды. Тормозные дозы: 10-15 капель. Активизирующие дозы: 20-40 капель.

9. Заманиха высокая.По спектру своего действия на организм и силе тонизирующего действия заманиха близка к жень-шеню. Настойку заманихи применяют при астении, депрессивных состояниях, гипотонии.

10. Стеркулия платанолистая обладает действием, сходным с действием элеутерококка колючего

Говоря, об адаптогенах следует особо подчеркнуть, что лишь аптечные настойки и экстракты обладают большей силой действия на организм. Самодельные настойки и отвары менее эффективны.

Не принимайте адаптогены постоянно, соблюдайте рекомендованную продолжительность курса и дозировок, иначе организм адаптируется к их действию, и эффект значительно снизится. Для максимального эффекта, можно принимать два препарата одновременно.

Поскольку адаптогены кроме общих свойств имеют свои особенности, они по-разному влияют на организм. Поэтому рекомендуют комбинировать и чередовать различные адаптогенные препараты, учитывая эти особенности.

Хотя адаптогены и безопасны - даже многократное превышение терапевтических дозировок не вызывает тяжелых последствий, некоторые меры предосторожности соблюдать все-таки стоит.Ни в коем случае нельзя принимать адаптогены 2 или 3 раза в день. Только однократный утренний прием гармонично вписывается в биоритм человека. Попытки принимать адаптогены 2 или 3 раза в день с целью повышения работоспособности могут не только не повысить, но даже и понизить. Как необходимо правильно осуществлять индивидуальный подбор доз? Допустим, в вашем распоряжении имеется настойка аралии. Ваша цель - вызвать активизацию организм с целью повышения общей работоспособности.Реакция активизации у большинства людей вызывается дозами от 6 до 15 капель, принятых 1 раз в день утром натощак. Но это отнюдь не означает, что ваша оптимальная доза будет лежать именно в этом диапазоне. Отклонения как в сторону максимальных, так и в сторону минимальных доз могут быть достаточно велики. После приёма необходимо проанализировать собственные ощущения в течение дня. Если есть прилив энергии, желание работать, значит доза активизирующая; если расслабление, заторможенность - доза тормозная. На следующий день дозу необходимо или уменьшить, или увеличить достигая желаемого эффекта. Еще раз хочу подчеркнуть, что все указанные дозы являются строго ориентировочными и служат лишь отправной точкой в процессе подбора индивидуальной дозы, которая может оказаться как очень большой, так и очень малой.

Адаптогены прекрасно сочетаются с любыми другими растениями, витаминами, витаминоподобными веществами и лекарственными препаратами. Единственная группа лекарств, действие которой адаптогены могут ослабить это успокаивающие и снотворные препараты. Адаптогены, принятые в активизирующих дозах, ослабляют действие таких лекарств. Действие стимуляторов нервной системы, таких например, как кофеин и эфедрин, адаптогены, наоборот, усиливают.

Редакция Newsinfo