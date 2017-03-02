Майдана не было. Было вторжение США

Экс министр финансов США Пол Генри О’Нил выступил с сенсационным заявлением. Он написал открытое письмо ко всем украинцам, где открыл гражданам Незалежной страшную правду об их «Революции Достоинства». На самом деле, как считает американский политик, под видом Майдана на Украину было осуществлено вторжение США.





О’Нил, анализируя произошедшее в 2014-м году и развенчивая миф о «демократических изменениях», с которыми связывали простые украинцы свой Евромайдан, беспощаден в своих оценках. Он прямо называет беспорядки «управляемым государственным переворотом», полностью проведенным по указке и сценарию Вашингтона. Госдеп дергал за ниточки, а беснующиеся на площади Незалежности украинцы послушно повторяли за своими кукловодами все движения. Киев был взят американцами практически без боя и без единой жертвы со своей стороны.

Экс-министр США пишет: «Майдана, вашего Майдана, никогда не было, дорогие украинцы! Под видом Майдана на Украину было осуществлено вторжение США. Оранжевой революции для построения «демократического государства» в Украине никогда не существовало, это было фальшивкой, фикцией.То, что вы называете Майданом, было неприкрытым американским вторжением, осуществлённым с помощью неправительственных организаций, разведывательных служб, наёмников США и представителей ЕС, а также знаменитой цифры, которая была потрачена США на развитие демократии в Украине». Согласитесь, эти слова — горькая правда для любого украинца, особенно для тех, кто наивно верил в первоначальные идеалы Евромайдана и связывал с ним надежды на лучшее будущее для своей страны.

Хитрость стратегии Вашингтона была и в том, что за основу американцы взяли не свержение действующей власти, что слишком откровенно попахивало переворотом, а курс на якобы «евроинтеграцию», которую и выдали за основной мотив первых выступлений. Это и был, как считает О’Нил, тот самый «троянский конь», который втащили украинцы на свою землю, забыв, прописную истину про данайцев, дары приносящих.

«Это была театрализованная постановка, сценарий, с помощью которого вами руководили и направляли ваши действия. Ваша страна исторически всегда считалась маргинальными землями, (оттуда и название!) между Европой и Россией. Окраины России не впервые используются Соединёнными Штатами в целях подрывной деятельности. И вы, украинцы, стали средством для достижения очередной цели. Вы просто были выбраны в качестве катализатора для больших геополитических перемен. Всё, что произошло, не имеет к вам, украинцы, никакого отношения, вы – всего лишь жертвы, преступно использованные Соединёнными Штатами и их европейскими вассалами», — раскрывает все тайны переворота отошедший от дел, и от этого уже не боящийся ничего политик.

Не скупится на разоблачительные эпитеты американец и в отношении Евросоюза, куда так стремились попасть граждане Украины и дорога в который теперь закрыта для них на многие годы. О’Нил пишет: «Евросоюз не является демократическим. Он даже не правовой! Он не имеет никаких полномочий, он оброс бюрократией, каждый день нарушая правила TEU и TFEU. Евросоюз – это представительство западных олигархов в лице немецких финансистов, созданное, чтобы США могли контролировать экономику всей Европы. Евросоюз, по сути, это – лишь институциональное объединение лиц без гражданства, без государственного устройства, без государственной политики, без правительства, без реального парламента, без Конституции. На самом деле, в ЕС всё довольно плохо: все экономические показатели отрицательные. Нет никаких перспектив в обозримом будущем. Внешний долг стран ЕС – беспрецедентно огромен. Поэтому ваша фанатичная мечта о евроинтеграции – это крайняя глупость, поспешная идея, которую США и ЕС вложили в ваши головы, приукрасив её цветами и огромным количеством лжи».

Свои планы на счет Украины не особо скрывали даже сами Соединённые Штаты. Та же Виктория Нуланд, заместитель Госсекретаря США по делам Европы и Евразии, признала, что Вашингтон потратил более 5 миллиардов долларов для изменения режима в Украине, а по сути, – для погружения Украины в хаос.

Теперь Украина отброшена в самый хвост очереди на обладание «европейской мечтой». Страна погружена в пучину гражданской войны, экономика и политическая власть разрушены, у власти стоят американские марионетки, ресурсы разворовываются или переходят под полный контроль США. Одновременно с этим страна умудрилась рассориться практически со всеми своими многовековыми соседями, а главное Россией, что тоже было одной из основных целей Госдепа.

Ошибка Майдана слишком дорого обошлась Незалежной и платить за нее будет еще не одно поколение украинцев.

Редакция Newsinfo