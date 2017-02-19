Николай кровавый и диктатура дома голштейнов в России

Единство классовой и национальной ненависти — вот та сила, которая сломала диктатуру класса эксплуататоров, смела власть Дома Романовых-Голштейнов и уничтожила власть иностранцев в России к началу 20-х годов 20 века.

1764 год — «немецкий язык очень распространен в этой стране. Одно лишь простонародье говорит на местном наречии» — свидетельствует господин Казанова. 1829 год — «У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения», своя власть в России; да и весь правящий слой — «от собачки» до хозяина дома» — «все нерусское, и в наречии и в приемах», а на улице — «и ни русского лица, ни русского слова» — свидетельствует русский дворянин А.А.Бестужев /Малинский/.





Посол Франции в России в 1915-1916 годах, Морис Палеолог подсчитал, что Николай 2-й по крови лишь на 1/128-ю является «русским», а все остальное — немецкое (Роберт Мэсси. Николай и Александр. М., 1990, р. 212). Царица Александра Федоровна, жена Николая 2-го, запрещала переиздавать и распространять по Империи «Готский альманах» — единственный в мире аристократический журнал, посвященный только легитимности, т.е. полной юридической законности всех династий в Европе (А.А. Мосолов. При дворе последнего Российского Императора: Записки начальника канцелярии Министерства Императорского Двора. М., 1993, с. 44), в котором приведены доказательства, что Россией правит династия «династия Голштейн-Готторп-Романовых» (с. 44). «Романовы» — только имя предков, а в жизни вот уже более 160 лет Россией правит Дом Голштейнов Готторпских (с. 44). "Берем официальную историю «Дома Романовых», изданную к 1913 году. Родоначальник Дома — Гланда-Камбила Дивонович из Дома Недрона Ведавитовича, «прусско-литовского» происхождения, переселился в Россию в 1283 году и был крещен в церкви как Иван Кобыла. От него пошли Захарьины-Романовы. Федор Никитич Романов, племянник царицы Анастасии, жены Ивана Грозного, сам женился на служанке сестры царя Бориса Годунова — черкешенке, которая родила Михаила Романова, ставшего царем с 1613 года, Внук этого полу-русского (??) царя, Петр 1-й женился на Марте Скавронской, дочери Самуила, которую церковь крестила как «Екатерина».

От Марты Самуиловны ("Екатерины 1-й") родилась Анна Петровна, которая — от своего супруга Карла-Фридриха-Голштейн-Готторпского – родила Петра 3-го. Петр 3-й женился на принцессе Ангальт-Цербст, крещенной как «Екатерина 2-я».

Эта Ангальт родила Павла 1 -го, а от его жены – принцессы Виртемберг-Штуртгардской — родился Александр 1-й... И все прочие александры и николаи женились только на «немецких принцессах»...

Николая 2-го родила «принцесса Датская», а он сам женился на «принцессе Гессен-Дармштадской, Алисе-Беатрисе»... родной внучке английской королевы Виктории. Все та же закономерность: «евреи польского происхождения с немецкими фамилиями пробираются повсюду, присваивают себе все, повсюду вылезают вперед» — как во Франции и других странах Европы (Маркс, Энгельс, т. 38, с. 145), так и в России...

Правительство Ленина, принявшее на себя ответственность за страну в ноябре-17, предложило семье Романовых выехать к родственникам – в Лондон, но английская королевская семья ОТКАЗАЛА им в разрешении переехать в Англию.

Потому современные сионисты выступают за восстановление монархии в СССР, а еврейская буржуазия дает деньги «русским патриотам» на их газеты, партии и т.д.

«Рюс-патриоты» кричат в адрес большевиков, что они «гады» — убили царя. Но есть «вопросик» — почему же одни мужики, которые убивали царя — не «гады», а другие — «гады»?! Почему одним можно убивать царей, а другим — нельзя?! Или такое дозволительно только «избранным»?!

- Действительно. Авторы задают правомерный вопрос: почему столько шума из-за убийства Николая II, по которому нынешние православные демократы-антикоммунисты не перестают лить крокодиловы слезы, и абсолютнейший молчок в связи с убийствами других царей-батюшек. Где же справедливость? Чем другие цари были хуже? Само царствование «Дома Романовых» началось с убийства 4-х летнего младенца, юридически-законного «русского царя», сына Марины Мнишек и ее мужа, законного царя Лжедмитрия. Младенец мешает «Романовым» быть царями, а потому ребенка убивают. Но «кровь невинного» требует отмщения, и из 18 царей и цариц, правивших в России как Романовы, только 2 или 3 человека умирают, почти бесспорно, своей смертью, а всех остальных — кого убили, кого отравили, кто сам отравился или отрекся... под чьим-то давлением (???). Еще раньше, в 17 и в 16 веках мужики в боярских и казачьих «платьях» убивают: мать Ивана Грозного, литовку; потом Годунова Бориса и его сына Федора, Шуйского и 3-х Лжедмитриев, которые были юридически-законно оформлены как «рюсские цари»...

Петр 1-й свергает царицу Софью и своего брата Ивана; а потом сам подозрительно, «скоропостижно» умирает от пустяковой простуды в 1725 году. 1762 — убит Император Петр 3-й. 1764 — убит Император Иван 6-й. 1801 — убит Император Павел 1-й. 1825 — в Таганроге отравился (или тайно отрекся от престола) Император Александр 1-й.

1855 — выпил яду Император Николай 1-й (по настоянию кого-то!). Вот Императора Александра 2-го убил студент И. Гриневицкий в 1881 г. А всех предыдущих Императоров поубивали их родственники, охрана, близкие бояре...

Дом Романовых пришел к власти в итоге гражданских войн и интервенций начала 17 века и «сгорел» в огне гражданских войн и интервенции начала 20 века. Все закономерно, как закономерно перерождение Дома Романовых в Дом Голштейнов...

Виталий Кокорин