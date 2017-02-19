Курам на смех: Выяснена реальная мощь армий стран НАТО

В силу последних заявлений от США, и, соответственно НАТО, опять полилась густая струя всепропальства от самых разных граждан.

"Скоро война, да еще и на несколько фронтов, ибо НАТО вон какое, и самолетики у них какие, и техники до буя, и кааак пойдут они сейчас на Москву, или в крайнем случая на Дамасск, зажмут нас в наших границах, и все".





Укровермахту вон, дадут танки с артой, задавят малышей, и пойдут на Ростов и Краснодар. Несколько фронтов, все, давайте сдадимся. "Будем пить баварское и ездить на БНВ". Гипс снимают, клиент уезжает.

Меня подобные заявления просто веселят, хотя и вызывают некоторое раздражение своей, ну скажем вежливо, недоинформированностью.

А если не слишком вежливо — тупизной.

Во первых — НАТО это целая куча стран. И никто из них не жаждет слить свою армию вместе со страной "во благо императора добра". В НАТО входили не чтобы за НАТО умирать, а чтобы флагманы НАТО прикрывали своей жирной тушкой. Да и соседи — то дремать не будут.

Та же Турция, при внешне большой (но в говно устаревшей армии) — все лучшие части, с теми самыми, хотя бы относительно пригодными к бою 340 Leopad-2A4 (80-е годы) — держит на западе. Хотя у нее проблемы и замесы СОВСЕМ не там.

Ибо на западе Греция. Которая турков любит так, что кушать не может. И сдергивать их куда — либо турки не будут ни под каким предлогом. Ибо грек не спит. Хотя Греция тоже в НАТО. Давайте, расскажите, как они плечом к плечу пойдут прыгать на РФ…

Да и воевать на этом хламе с Т-90А, Т-72Б3 европейских округов России?

"Какое жестокое самоубийство…"

Берем флагман НАТО в Европе. Германия.

Дранг нах остен, орднунг, и все такое. Смотрим на армию и не верим своим глазам. Причем смотрим глазами новейшего справочника Military Balance, который уже попадался на приписках законтрактованной техники к вставшей на вооружение. Ну да ладно. "И так сойдет". Ибо не России приписывают, естессно.

306 танков. (хотя сама Германия почему — то считает что 225.) И все. Далеко не самых новых Leopard-2. Производство новых танков для Бундесвера не ведется с 1990г. 26 лет САМОМУ НОВОМУ танку.

Теперь смотрим на Россию. Берем только одну модификацию Т-72, Т-72Б3, выводящую его на уровень Т-90. На сентябрь 2016 — ТЫСЯЧА штук. Норм. Так победят, чо. Еще раз — только одна из модификаций. Так — то в строю более 2,7 ТЫСЯЧ современных танков, и более 17 ТЫСЯЧ — резерв. А до 2025 у УВЗ законтрактовано 2300 танков Т-14. Новейших.

Смотрим на немецку артиллерию — Pzh-2000. Относительно неплохая гаубица. Сколько ее есть у Бундесвера? 99 штук. Меньше сотни, Карл! Как ЭТИМ можно вести войну, ну как, Карл?

Смотрим на РСЗО. Raketenwerfer MARS. То бишь амерская MLRS. Которую даже старый "Ураган" кроет как Бог черепаху. "Смерч" даже не упоминаем, чтобы не позорить MLRS. Ну так, сколько ее? 38 штук. Это даже еще более "Карл!", чем с Pzh-2000. Смотрим на количество "Смерчей". 900 штук. 900 штук и 38 штук.

Как там, посмотрите на его, и на меня, снова на него, и на меня… Причем, в Бундесвере больше РСЗО нет никаких ВООБЩЕ. 38 штук и аллес.

"Смерчи", "Грады", "Ураганы", "Торнадо"… нет, не слышали. Не нужны РСЗО, артиллерия не нужна, танки не нужны… Самолеты с вертолетами тоже… Ну их. Это не модно.

На BMW М6 в бой поедут.

Окей, поскольку нас так пугали всемогущей авиацией, давайте посмотрим на нее.

Eurofighter — истребитель 4 поколения заказано было 180, по состоянию на декабрь 15 — боевые задачи могут выполнять лишь 55 машин. Tornado — истребитель-бомбардировщик 70-х годов. По докладу Минобороны ФРГ на 2 декабря 2015 г. ВВС ФРГ располагают 93 самолетами Tornado. Из них 66 находятся в эксплуатации, а способных выполнять боевые задачи лишь 29. Как это корыто будет себя чувствовать в обнимашках с самой мощной в мире системой ПВО, как тактической, так и поля боя — без комментариев.

И… И ВСЕ. Боевая авиация кончилась. Нет ни бомбардировщиков, ни штурмовиков, их НЕТ. Легко и просто. Нету ножек, нету мультиков. А только истребителей СУ-27 — 393 штуки. ВВС РФ перевооружены на 4 поколение ПОЛНОСТЬЮ, пожалуй за исключением Су-24М.

А кто-нибудь назовет мне бомбер НАТО сравнимых возможностей? М? Кто-нибудь?

Ну пожалуйста? (где то вдалеке тихо шелестит сверчок))

Если посчитать вместе с модификациями Су-303335 — более ПОЛУТЫСЯЧИ штук. Миг-29 -СТОЛЬКО ЖЕ, около пятиста, включая СМТ.

Поехали по вертолетам.

Есть Tiger — двухместное убожество, "типа бронированный". От которого долго и упорно отмахивался даже Бундесвер. Который весит вдвое меньше нашего, действительно бронированного Ми-28. И в два с половиной меньше чем Ми-24. Волшебная броня видимо, волшебная. Невидимая, и невесомая.

И, тадаам…

Сколько его есть? 37 штук. Карл? Карл? Куда ты ушел?

Есть Bo.105 — это полностью гражданская маленькая стеклянная игрушка без брони, на который повесили 2 пачки TOW. Тот же вопрос не просто о выживании, а вообще о вылете в условях какого — либо противодействия. Ее есть 83 штучки, вопрос даже о смысле существования — открыт.

Смотрим на РФ.

Только Ми-24 — более двух сотен. Бронированных чудовищ МИ-28 — более 54 штук, производство ведется. Ми-8 различных модификаций, на которые, на минутку, вешаются все те же убийственные взрывалки и пулялки, что можно повешать на Ми-24 — 300 штук. Последняя модификация Ми-8АМТШ — пошла опытная партия, планируется заказ еще сотни.

Смотрим на ПВО.

Его нет. Вот так просто. Техники чуть-чуть есть, а ПВО нет. "Роланды" всех поколений сняты с вооружения и отправлены на тряпки еще в 2012 году.

50 комплексов ASRADOzelot — это просто насмешка над здравым смыслом. Гусеничная хрень, без пушечного вооружения, с ПАЧКОЙ стингеров, блть! Еще раз — это ЗРК поля боя, прикрытия командных пунктов и авиабаз, использует Stinger с ИК наведением!

Ракеты от ПЗРК! Которые даже старая СОЭП старого МИ-24 делает не очень полезными.

Как это вот изделие собирается "защищать" что — либо, если радиус действия управляемого оружия и штурмовиков и вертолетов в разы превосходит радиус действия этого убожества — офигическая загадка. Остается пожалеть экипаж.

Были пушечные "Гепарды", без ракетного вооружения. Списаны полностью. Good night, sweet prince. Это я еще милостиво не стал касаться ТЯО, которого у нас на порядки больше, чем у Европы, вместе взятой. США — распили практически полностью, с флота ТЯО убрано, наличие поддерживается свободнопадающими бомбами для тактической авиации. Как собираются доставлять эти вот свободнопадающие в самую ПВО-злую страну в мире — загадка.

По вооружениям США — ситуация примерно такая же, коснусь в следующей части.

Тут так, пара мякоток:

1. "Абрамсы" для армии США НЕ делаются с 1993 года. 23 года Самому новому. Завод "Лима Танк Плант" закрыт, вялым допилом занимаются 800 человек. Нового танка — нет даже толкового проекта.

2. Артиллерия — каличная РСЗО MLRS 70-х годов. Ничего сравнимого с "Смерчем" — нет. "Паладин" — совершенно древняя дура с картузным заряжанием и ПОРШНЕВЫМ затвором. От которого все нормальные страны отказались больше ста лет назад. Артиллеристам, и понимающим — смотреть на ютубе процесс стрельбы из оного.

Доставляет неимоверно.

3. ПВО — Linebacker, перепиленная Bradley с пачкой стингеров на загривке. Обнять и плакать. Есть такой же "допил" для HUMVEE. От чего вот ЭТО сможет защитить — загадка.

4. Авиация. Производство F-22 закрыто, самолет должен выполнять задачи штурмовика, бомбера, и истребителя одновременно. Внедорожник, спорткар и самосвал в одном.

О нем подробнее позже.

F-35 — распилено более 1,5 триллионов баксов, до сих пор не может толком садиться, толком применять оружие, стрелять из пушки НЕ на земле. Заявлен 5 поколением, но даже на 4 не тянет. Распил бабла победно продолжается.

НАТО в серьезных, даже безъядерных конфликтах участвовать НЕ может. Никак.

Нечем.

Не говоря уже о столкновении с ВС РФ. Упоминать о ШОС, в которой состоят, скажем, Индия с Китаем, не будем, побережем чувства цеевропейцев.

Виталий Кокорин