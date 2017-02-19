Как Фидель Кастро радиста с "Ленина" женил

Самый первый визит в СССР молодого тогда кубинского вождя Фиделя Кастро состоялся полвека назад, в конце апреля 1963 года. Но пламенный кубинец начал знакомство со страной не с Кремля или хотя бы с красот Ленинграда. Его самолет из Гаваны приземлился в Мурманске, откуда Фидель двинул в Северодвинск, где строились атомные подлодки. История сохранила немало любопытных случаев, которые произошли с Кастро в те дни. Во множестве исторических первоисточников отмечается, что Фидель был не на шутку разъярен оттого, что о решении убрать советские ракеты с острова Хрущев не сообщил ему лично, а предпочел все сделать как бы за его спиной. Годы спустя Кастро писал: "Хрущев должен обсудить проблему и с кубинцами … Именно тогда наши отношения с Советским Союзом ухудшились. И в течение многих лет этот конфликт влиял на наши взаимоотношения".

В общем, тогдашнее советское руководство решило как бы подсластить пилюлю, пригласив Фиделя в СССР. И 26 апреля 1963 года, в атмосфере строжайшей секретности Фидель Кастро вылетел в Советский Союз. Приземлившись в Мурманске, кубинский вождь тут же чуть ли не потребовал показать ему новейшее оружие. Ну как было отказать единственному союзнику в Западном полушарии… Советские моряки подогнали на рейд Мурманска целую эскадру, пришвартовав новейшую по тем временам атомную подлодку прямо к пирсу. Кубинский лидер посетил ее лично, оставшись в неимоверном восторге от увиденного.





Советские военные тогда, кстати, даже подняли в боевое положение ядерную ракету с тем, чтобы продемонстрировать не бутафорию, а возможности реальной подводной лодки. И, как отмечают историки, у Фиделя тогда сложилось впечатление, что Советский Союз действительно может защитить Кубу со своей территории. И уехал он успокоенный: типа, советские люди остров свободы просто так в сложной ситуации не бросят…

Но давайте оставим в покое, так сказать, "политический аспект" — о первом визите Кастро в СССР и без того написано достаточно. Остановимся на аспекте личном — воспоминания живых людей порой гораздо ценнее целых томов. Вот что рассказал корреспонденту "Правды.Ру" непосредственный участник этого события, старшина 2 статьи в отставке Михаил Кузьмич Прохоров, который тогда был молодым матросом:

Мне довелось стоять в оцеплении пирса, у которого стоял атомоход. К сожалению, лично я увидел Фиделя Кастро в сопровождении большого количества начальников (никогда больше в жизни столько сразу не видел) лишь когда он уже покидал пирс, побывав на лодке. Он был радостный, как-то по-особенному оживленно жестикулировал и что-то беспрестанно говорил окружавшим его советским военным и гражданским чинам. Как я понял, просто переводчик где-то замешкался, и все наши "сопровождающие лица" просто кивали головами, вряд ли, наверное, понимая, о чем он говорит.

Ну, а был он точно такой же внешне, как на газетных фотографиях и в кинохронике того времени. Никаких отличий. Никаких там тебе галстуков или модных пальто. Под нашим обычным подводницким бушлатом у него было что-то вроде военной формы, только она на советскую была не похожа. Некоторым матросам из оцепления он, проходя, пожал руку. Мне, увы, не повезло, я стоял немного подальше от пирса. Потом над "счастливчиками" все шутили: ну вот, мол, теперь всю жизнь руку не мой! Сам Фидель прикасался!

Надо сказать, что авторитет и самого Кастро, и вообще Кубы был тогда в СССР, так сказать, на заоблачном уровне. Ну и товарищ Фидель этот авторитет лично подтвердил, его поведение во время визита в СССР было, с одной стороны, простым и, так сказать, не капризным. А с другой стороны, в нем с первого взгляда угадывался человек властный и волевой. Очень понравился он тогда советскому народу!". Случился тогда в Мурманске и весьма необычный случай. Во время посещения первого в мире атомного ледокола "Ленин" к Кастро чудом протиснулся молодой улыбчивый морячок, который что-то сказал вождю чуть ли не на ухо, очень тихо. Охрана напряглась, но ничего так и не услышала…

Это сейчас имя писателя и моряка Виталия Маслова хорошо известно, особенно на Русском Севере, а тогда он был простым радистом с первого в мире атомного ледокола "Ленин". Как пишет газета "Мурманский вестник", тогда, на судне, он просто-напросто пригласил Кастро на собственную свадьбу, которая была назначена как раз на 27 апреля, день визита вождя в Мурманск. Пригласил радист Маслов на свадьбу и Анастаса Микояна, который сопровождал Фиделя. Приглашение хоть и было принято, но в виду плотного графика делегации, так сказать, не осуществлено.

Ну, а сопровождавшие Кастро корреспонденты тут же, как один, начали рваться на свадьбу к Маслову. Еще бы, такой сюжет для журналистов, настоящий творческий подарок — простой радист с "Ленина" пригласил на свадьбу самого Фиделя, который его практически благословил. Классный сюжет. Но Маслов велел никому из них не давать адреса. Мол, придут — всю свадьбу испортят. А вот что Фидель Кастро и Анастас Микоян не смогли прийти — жалко… Так и осталось в легендах: радиста с "Ленина" на женитьбу благословил сам вождь кубинской революции!

Кстати, тогда, во время визита кубинского вождя на "Ленин", капитан и старпом ледокола больше всего переживали даже не за впечатления, которые останутся у Кастро после экскурсии по судну. Просто за ним все время ходили два дюжих кубинских личных охранника. У каждого на поясе висело по две гранаты-лимонки. И моряки все переживали: как бы не зацепились они за что-нибудь на трапах. А то оторвется лимонка — мало никому не покажется. Но обошлось…

Виталий Кокорин