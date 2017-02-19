Эпидемия сибирской язвы в Свердловске в 1979 году: главные загадки

Апрель 1979 года ознаменовался для жителей Свердловска массовыми смертями людей, которые стали жертвами сибирской язвы. Эпидемия длилась около двух с половиной месяцев. До сих пор нет неясно, что стало причиной.

Существует несколько версий того, как сибирская язва попала в город. По одной из них, причиной стал зараженный скот. По другой – виновны работники секретной биологической лаборатории военного городка Свердловск-19. Есть также версия, что это была диверсия.





Кандидат биологических наук Михаил Супотницкий, который работал в 19-ом военном городке, связывает эпидемию в городе с выбросом спор иностранными агентами. В конце марта 1979 года были на некоторое время прекращены исследования со спорами сибирской язвы, но один из сотрудников снял загрязненный фильтр, который защищал окружающую среду от угрозы утечки опасных веществ, о чем написал записку, но не сделал отметку в специальном журнале. Следующая смена, включила оборудование в результате чего споры беспрепятственно стали распространятся с потоком воздуха. Вместе с ветром смертоносное облако полетело на юго–восток, юг, в результате чего стали умирать люди, проживавшие в соседнем 32-ом военном городке, а также работники керамического завода.

Версия халатности не совсем вписывается в привычные рамки, ведь фильтр двух-трех каскадный, вмонтированный в инженерные системы. Даже если порвется один фильтр, для обеспечения большей безопасности установлены еще два фильтра, поэтому более правдоподобной кажется версия именно диверсии. Странным кажется и тот факт, что споры сибирской язвы смогли пролететь расстояние в 50 км. в нужной концентрации, ведь чем ближе источник выброса – тем больше должно быть поражение. В данной ситуации все указывает на обратное - в 19-ом военном городке сибирской язвой не заболел никто!

О первом скончавшемся больном было сообщено 4 апреля 1979 года. После этого практически каждые сутки умирало по пять человек на протяжении 2-3 недель. Диагноз, кожная форма сибирской язвы был установлен только 10 апреля, после вскрытия трупа. По разным данным, в то время умерло от 65 до 100 человек.

Удивительным фактом, который также подтверждает диверсию, является то, что инкубационный период сибирской язвы, попавшей через дыхательные пути, составляет 4 – 5 дней. В данном же случае эпидемия длилась около 70 дней. По словам ученых, заразиться сибирской язвой не так уж и просто - для одного человека необходимо как минимум 40 тыс. спор.

По городу каждую ночь ходили бригады химиков, которые тщательно дезинфицировали улицы. Хотя местное население властям не верило, но в их заявлениях о зараженном мясе был смысл, ведь если это была ингаляционная сибирская язва, значит, по городу постоянно рассыпался порошок со спорами, а если кишечная форма – были заражены корма для животных, мясо которых далее без надлежащего ветеринарного контроля продавалось в городе. При регистрации первых случаев заболевания был придуман миф о халатности одного из сотрудников лаборатории.

Некоторые комментаторы трагедии видят подтверждение версии диверсии в том, что о выбросе спор сибирской язвы радио «Голос Америки» заявило еще 5 апреля. И сейчас неизвестно, как журналисты находясь в Вашингтоне смогли узнать о трагедии? Михаил Супотницкий считает, что именно США, было выгодно заразить Свердловск, так как после эпидемии, был ликвидирован закрытый город Свердловск-19, в котором располагался центр военно-технических проблем бактериологической защиты.

Виталий Кокорин