Топ 10. Самые большие линкоры Второй Мировой Войны

Вторая Мировая Война стала золотым веком линкоров. Державы претендовавшие на господство в море, в предвоенные годы и несколько первых военных лет заложили на стапелях несколько десятков гигантских бронированных кораблей с мощными орудиями главного калибра. Как показала практика боевого применения «стальных монстров», линкоры очень эффективно действовали против соединений вражеских боевых кораблей даже находясь в численном меньшинстве, способных наводить ужас на конвои из грузовых судов, однако практически ничего не могут противопоставить самолетам, которые несколькими попаданиями торпед и бомбами могут пусть многотонных гигантов ко дну. Во время Второй Мировой Войны немцы и японцы предпочитали не рисковать линкорами, держа вдалеке от основных морских сражений, бросая в бой в только критические моменты, используя очень неэффективно. В свою очередь американцы, в основном использовали линкоры для прикрытия авианосных групп и высадки десантов





в Тихом океане. Встречайте десять самых больших линкоров Второй Мировой Войны.

10. Ришелье, Франция

Линкор «Ришелье» одноименного класса, имеет вес 47.500 тонн и длину 247 метров, восемь орудий главного калибра калибром 380 миллиметров размещенных в двух башнях. Корабли этого класса создавались французами для противодействия итальянскому флоту в Средиземном море. Судно был спущен на воду в 1939 году, было принят на вооружение военно-морских сил Франции через год. «Ришелье» фактически не принимал участия во второй мировой войне, если не считать столкновения с британской авианосной группой в 1941 году, во время американской операции против сил вишистов в Африке. В послевоенный период линкор был задействован в войне в Индокитае, прикрывая морские конвои и поддерживая огнем французских войска во время десантных операциях. Линкор был выведен из состава флота и списан в 1967 году.

9. Жан Бар, Франция

Французский линкор «Жан Бар», класса «Ришелье»,был спущен на воду в 1940 году, однако к началу Второй Мировой Войны, так и не был введен в состав флота. На момент нападения Германии на Францию судно было готово на 75% (была установлена только одна башня орудий главного калибра), линкор своим ходом смог добраться из Европы в марокканский порт Касабланки. Несмотря на отсутствие части вооружения, «Жан Бар»

успел поучаствовать в боевых действиях на стороне стран «Оси», отражая атаки американо-британских сил во время высадки десанта союзников в Марокко. После нескольких попаданий орудий главного калибра американских линкоров и авиационных бомб, судно легло на дно 10 ноября 1942 года. В 1944 году «Жан Бар» был поднят и отправлен на верфи для ремонта и доворужения. Судно вошло в состав ВМС Франции только в 1949 году, никогда не принимало участие ни в одной военной операции. В 1961 году линкор был выведен из состава флота и отправлен на слом.

8. Тирпиц, Германия операций против торгового флота противника. Во время Второй Мировой Войны после потери линкора «Бисмарка», немецкое командование предпочитало не использовать тяжелые корабли на морском театре военных действий, во избежание их потери. «Тирпиц» почти всю войну простоял укрепленных норвежских фьордах, приняв участие только в трех операциях по перехвату конвоев и поддержке высадки десанта на острова. Линкор ушел на дно 14 ноября 1944 года во время налета британских бомбардировщиков, после

попадания трех авиационных бомб.

7. Бисмарк, Германия Линкор «Бисмарк», принятый на вооружение в 1940 году, единственный корабль из этого списка, который принял участие в действительно эпическом морском сражении. На протяжении трех суток «Бисмарк», в Северном море и Атлантике, противостоял в одиночку практически всему британскому флоту. Линкор

смог в бою потопить гордость британского флота, крейсер «Худ», и серьезно повредил несколько кораблей. После многочисленных попаданий снарядов и торпед, линкор ушел под воду 27 мая 1941 года.

6. Висконсин, США Американский линкор «Висконсин», класса «Айова», водоизмещением 55.710 тонн имеет длину 270 метров, на борту, которого находятся три башни с девятью 406 миллиметровыми орудиями главного калибра. Корабль был спущен на воду в 1943 году, был принят на вооружение в 1944 году. В 1991 году судно был выведен из состава флота, но оставался в резерве ВМС США до 2006 года, став последним линкором, стоящим в резерве военно-морских сил США. Во время Второй Мировой Войны корабль был задействован для эскорта авианосных групп, поддержке десантных операций и обстреле береговых укреплений японской армии. В послевоенный период участвовал в войне в Персидском заливе.

5. Нью-Джерси, США Линкор «Нью-Джерси», класса «Айова», был спущен на воду в 1942 году и принят на вооружение в 1943 году. Судно прошло несколько срьезных модернизаций, в итоге было списан из состава флота в 1991 году. Во время второй мировой войны использовался для эскорта авианосных групп, но толком

участвовало ни в одном серьезном морском сражении. В следующие 46 лет участвовал в корейской, вьетнамской и ливийской войне как корабль поддержки.

4. Миссури, США Линкор «Миссури» класса «Айова» был спущен на воду в 1944 году, и в этом же году вошел в состав Тихоокеанского флота. Корабль был выведен из состава флота в 1992 году, и превращен в плавучий корабль-музей, который сейчас доступный для посещения любого желающего. Во время второй мировой войны линкор был задействован для эскорта авианосных групп и поддержке высадки десанта, и не участвовал ни в одном серьезном морском сражении. Именно на борту «Миссури» был подписан пакт о капитуляции Японии, поставивший точку во Второй Мировой Войне. В послевоенный период, линкор участвовал только в одной серьезной военной операции, а именно войне в Персидском заливе, во время которой «Миссури» оказывал

огневую поддержку многонациональных сил с моря.

3. Айова, США Линкор Айова, одноименного класса, был спущен на воду в 1942 году и был принят на вооружение через год, воевал на всех океанских фронтах Второй Мировой Войны. Вначале патрулировал северные широты Атлантического побережья США, после чего был переброшен в Тихий океан, где прикрывал авианосные группы, оказывал поддержку десанту, наносил удары по береговым укреплениям противника и участвовал в нескольких морских операциях по перехвату ударных групп японского флота. Во время Корейской войны оказывал поддержку артиллерийским огнем действия наземных сил с моря В 1990 году «Айова» был списан и превращен в корабль-музей.

2. Ямато, Япония Гордость японского императорского флота линкор «Ямато» имел длину 247 метров, весил 47.500 тонн, имел на борту три башни с 9 орудиями 460 миллиметровыми главного калибра. Корабль был спущен на воду в 1939 году, но был готов выйти в море в боевой поход только в 1942 году. За все время войны линкор принял участие только в трех настоящих сражениях, из которых только в одном смог вести огонь по кораблям противника из орудий главного калибра. Ямато был потоплен 7 апреля 1945 года авиацией противника, после попадание 13 торпед и 13 бомб. На сегодняшний день, суда класса «Ямато» считаются самыми большими линкорами в мире.

1. Мусаси, Япония «Мусаси» младший брат линкора «Ямато», имеет схожие технические характеристики и вооружение. Корабль был спущен на воду в 1940 году, был принят на вооружение в 1942 году, но был готов выйти в боевой поход только в 1943 году. Линкор участвовал только в одном серьезном морском сражении, пытаясь помешать союзникам высадить десант на Филиппины. 24 октября 1944 года, после 16 часового боя, «Мусаси» затонул в Сибуянском море, после попаданий нескольких торпед и авиационных бомб. «Мусаси», на пару со своим братом «Ямато», считается самым большим линкором в мире.

Виталий Кокорин