Как простой трюмный подлодку спас

О Героях Советского Союза, командирах боевых подлодок Великой Отечественной писали не раз. Но очень редкий случай, когда к званию Героя был представлен простой подводник, машинист-трюмный гвардейской подводной лодки "М-35" Черноморского флота, Александр Сергеевич Морухов. Звание у него было самое простое, даже не офицерское — старший краснофлотец (что-то вроде нынешнего старшего матроса). Родился Александр Морухов 23 марта 1919 года в деревне Митьково (ныне она уже не существует, сейчас это территория Подсосонского сельского поселения Угранского района Смоленской области). В 1931–1934 годах работал в колхозе, как и все его ровесники. В 1937 году окончил семь классов школы в селе Климово (ныне село Климовский Завод Юхновского района Калужской области). Надо сказать, в те времена семь полных классов считались довольно неплохим образованием. И тут его судьба сделала крутой вираж: пареньку представилась возможность уехать из деревни, а это в те времена многие колхозники почитали за счастье.

С 1937 года Александр Морухов жил и работал в Москве. Пару лет работал слесарем сантехнической конторы, а с января 1939 года — слесарем-сантехником в одной из контор строительства московского Метростроя, стал передовиком производства, стахановцем. Работа престижная по тем временам. На флот его призвали в ноябре 1939 года как передовика производства по путевке райкома комсомола. Попал паренек в учебный отряд подводного плавания имени С. М. Кирова в Ленинграде, где и выучился на машиниста-трюмного.





Чем-то профессия слесаря-сантехника и подводника-трюмного похожи. Поверьте, знаю, о чем говорю, поскольку сам много лет служил на подлодке (правда, атомной), командиром дивизиона живучести — то есть начальником всех трюмных… И какие такие подвиги может совершить на подлодке простой трюмный матрос, когда из трюма-то редко вылезает, если корабль в море? Оказывается, такие чудесные подвиги случаются. Служить Александр после "учебки" попал на Черноморский флот, сначала в так называемый полуэкипаж в Севастополе, потом — на строящуюся в Николаеве подлодку класса "Малютка" — "М-35". Именно на этом корабле под командованием Михаила Грешилова ("Правда.Ру" уже писала об этом героическом подводнике) краснофлотец Морухов участвовал в 34 боевых походах и в потоплении восьми транспортов и других судов и кораблей противника.

Исторические первоисточники рассказывают об одном из боевых эпизодов с участием героического трюмного. В одном из боевых походов в район румынского порта Сулина командир лодки после неудачной торпедной атаки против трех вражеских буксиров с девятью баржами решил всплыть и с надводного положения поразить их огнем 45-миллиметрового орудия и пулеметов.

Старший краснофлотец Морухов, который по боевому расписанию исполнял обязанности пулеметчика, со своим "вторым номером" вытащили пулемет на мостик и вместе с артиллеристами огнем накрыли суда противника. На двух баржах возник пожар, и они затонули. Третья баржа получила повреждения, ее волной выбросило на берег. Буксиры обрубили концы и отправились восвояси. Следует заметить, что это был первый случай потопления и повреждения судов противника лишь артиллерийским и пулеметным вооружением подлодки Черноморского флота.

Но в представлении к званию Героя фигурировал и такой эпизод, связанный с чисто трюмной специальностью молодого подводника. 14 сентября 1942 года "М-352 вышла из Поти на позицию в район порта Бургас. При обнаружении приближающихся самолетов противника поступила команда "Срочное погружение!". Трюмный Морухов принял балласт, и лодка ушла в морскую пучину.

Однако случилось непредвиденное: достигнув заданной глубины 45 метров, лодка продолжала стремительно погружаться, причем с опасным дифферентом на корму — подводники знают, как это опасно. Превысив предельную глубину погружения, лодка будет однозначно раздавлена давлением воды. Несмотря на все необходимые меры, погружение лодки не удавалось остановить уже и на самой критической глубине, когда корпус начал трещать под чудовищной толщей воды.

Уже потом, после устранения аварии, выяснилось, что все произошло из-за оплошности курсанта-стажера, который в дизельном отсеке ошибочно (спросонья!) открыл выхлопной клапан дизельного коллектора, через который в отсек и хлынула забортная вода. И хотя при помощи бросившихся туда двух старшин злополучный клапан был закрыт, тонны попавшей в отсек воды и тянули лодку на глубину. И матрос-трюмный Морухов, без всякой команды из центрального поста (связь вышла из строя) нечеловеческими усилиями ползком пробирался к аварийной колонке воздуха высокого давления и открыл нужный воздушный клапан, подключив одновременно аварийную группу баллонов. Воздух с характерным свистом (все подводники знают этот шум!) устремился в кормовую балластную цистерну и разом выдавил воду за борт. Лодка тут же пошла на всплытие с запредельной глубины 100 метров. И была спасена!

Находчивого героического трюмного, спасшего и экипаж, и лодку, и, по сути, успешное выполнение ответственной боевой задачи, товарищи из экипажа благодарили долго, даже после войны вспоминая этот роковой, но закончившийся благополучно случай. Гвардейский командир-подводник Михаил Грешилов, получивший звание Героя Советского Союза на два месяца раньше своего трюмного, в 1944 году, просто не мог не ходатайствовать о представлении его к высокому званию. Кстати, и "М-35", если верить историческим первоисточникам, стала Гвардейской именно после этого подвига трюмного матроса. Закончилась страшная война. В 1946 году Александр Морухов, уже гвардии старшина 1-й статьи, уволился в запас. У вернувшегося с войны подводника на груди были ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, две медали "За отвагу" — как говорится, "полный боевой иконостас". И вернулся подводник опять к своему довоенному делу, на Метрострой. Так сказать, сменил подводные глубины опять на подземные. Окончил техникум, потом Институт инженеров железнодорожного транспорта. Многие годы избирался парторгом крупного строительно-монтажного управления. Несколько трудовых орденов пополнили "иконостас".

Героический подводник Великой Отечественной Александр Морухов застал и "новую Россию", прошел со страной лихие 90-е — говорят, нахлебался вместе с ней "всех благ". Он ушел из жизни 22 сентября 2001 года. Похоронен на Черкизовском (северном) кладбище в Москве.

Виталий Кокорин