Дневник давно умершей старушки за 30 сентября 42 года

Тогда ей 19 лет, она работает секретарем в суде. Сибирь, деревня Асино.

"Победы я никак не ожидаю. Детское бахвальство, а города сдают один за другим. Ведь за 25 лет не приготовились к войне. До войны все вывезли за границу, к тому же немцу, который теперь обеспечен на 10 лет, а мы голодаем. По целому месяцу ни одного грамма жиров. Все обозлены. Работы очень много. Патриотического духа не найдёшь ни в ком. Колхозники не хотят в колхозе работать:"Как кормят, так и будем работать". Хлеб стоит не убран, и каждый колхозник не уверен, что получит хоть грамм хлеба. Выручает всех только приусадебный участок. Приехал мальчик из Кисловодска. Очевидец стольких жертв. Где же в конце концов человеческие чувства у этих умственно развитых млекопитающих?





Народу в Сибирь согнали тысячи. На Волге неурожай, Кубань взята, Украина, Белоруссия давно не наши. Осталась Сибирь-горемыка, в которой народу как мошки в вечернее сибирское время. Сама себя Сибирь не прокормит, а ведь нужно помочь фронту.

3 ноября 42 года

Асино. Наше злосчастное Асино. Сибирское село и место ссылки. Люди проливают горькие слезы, когда отправляются сюда. А я живу за милую душу.

Но как живу? Есть нечего, носить нечего, из молодёжи остались только девушки. Юношей нет совсем. Среди населения только и слышно, как плачут о тех, что на фронте, и о тех, что дома голодные. Работа для всех не что иное, как каторга. Население задушено налогами. Зарплату всю высчитывают. Получаю я 180 рублей в месяц, но надо 30 отдать на танковую колонну, на самолёт ( Чтобы понять, что такое 100 рублей в то время, даю цены на продукты из записи за 24 апреля 42 года:"Яйца, которые стоили 3-4 рубля, сейчас продают с успехом по 70, картошка стоит 180 рублей пуд. В то время как раньше 3-4 рубля пуд").

Собрать бойцам мыло, полотенца, носки, тёплые вещи. На все нужны деньги. Да, ещё никому не нужные облигации и обязательные лотерейные билеты. Все их берут не из сознательности, а потому что привыкли нести гнёт. Сопротивление приведёт к тюрьме и лагерям.

С хозяйства надо уплатить: с коровы 210 литров молока, за дом страховку, военный налог 390 рублей в год, за картошку - 13 кг с сотки. Если имеешь корову, плати налог на мясо или отдавай мясо, хоть хвост с живой коровы отрежь. Есть овца - отдай шерсть, есть или нет куры - 100 яиц со двора. Я не знаю, как в других сейчас странах, но у нас это невыполнимо. Поэтому целый день судим. Преступников-воров, которые своё или утаили или отдать не смогли. Кто виновен? Голод. Кто вызвал голод? Проклятый Гитлер. На фронте идёт мясорубка. Фронт не движется. От Феди ничего нет. Болит моё сердечко. Люблю,оказывается, и удивляюсь этому"

Виталий Кокорин