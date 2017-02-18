Смертельные роли великих актеров

Некогда профессия актера считалась недостойной порядочного человека. Мол, актеришки — это скоморохи, лицедеи, их и хоронили за церковной оградой, как самоубийц...





И в незапамятные времена сложились легенды и суеверия об этом «нечистом» ремесле. И одно из самых распространенных — о смертельных ролях. Возможно, он берет свое начало со времен крепостных актеров. Знаменитая Прасковья Жемчугова незадолго до смерти репетировала роли Офелии и Клеопатры - обе героини, как известно, трагически погибают. К Жемчуговой явилась провидица и предрекла актрисе смерть, если она не откажется от участия в постановке — две покойницы неминуемо «притянут» третью — саму Жемчугова. Но Прасковья не поверила предсказанию — и умерла в родах в возрасте 35 лет.

У зарубежных актеров тоже существуют свои суеверия, идущие с давних времен. Например, у них бытует мнение о том, что на пьесу Шекспира «Макбет» наложено проклятие. Мало кто осмеливается поставить ее в театре, а если смельчаку-режиссеру и пришла такая фантазия, то актеров подобрать на нее очень непросто. Но когда труппу все же с трудом набирают, то репетиция происходят мучительно — существует целый ряд запретов.

Например, нельзя произносить вслух ее название — только «пьеса». Ни в коем случае нельзя репетировать дома или на улице... Согласно легендам, пьеса была проклята еще во время написания — из-за трех ведьм, по ходу действа варивших колдовское зелье. Говорят, что Шекспир записал монологи настоящих ведьм, чем и прогневал нечистые силы... В наше время таким проклятым произведением считается «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Воланд говорил Мастеру: «Этот роман еще принесет вам сюрпризы», но сюрпризы он принес не только Мастеру, но и всем постановщикам фильмов и спектаклей по этому произведению. Впрочем, таковых было не очень много, потому что самым мистическим обстоятельством являлось то, что режиссеры мечтали о постановке «Мастера и Маргариты», но различные обстоятельства мешали этому. А надо сказать, что такие корифеи, как Владимир Наумов, Игорь Таланкин, Георгий Данелия, Ролан Быков, Геннадий Полока, Андрей Тарковский, Элем Климов, Эльдар Рязанов могли преодолеть все трудности, но не в этом случае — постановки срывались одна за другой. Тех, кто все же начал работу над «Мастером и Маргаритой» ждали страшные последствия..

В 1972 году Анджей Вайда поставил фильм «Пилат и другие». И хотя эта картина очень отдаленно напоминала «Мастера и Маргариту», мистические события не заставили себя ждать. После окончания съемок при более чем загадочных обстоятельствах скончался исполнитель роли Иешуа. В то же время был снят югославско-итальянский фильм по мотивам романа.

Но картину запретили, а режиссер был изгнан из страны и умер в нищете. В середине 90-х годов был поставлен спектакль «Мастер и Маргарита» в московском «Театре на Юго-Западе». Актер Виктор Авилов играл роль Воланда и испытывал от этого дискомфорт и чтобы обезопасить себя от действия нечистых сил надевал нательные кресты и медальоны. Но именно после этого спектакля обнаружилось, что он болен раком...

Актер Дмитрий Дюжев считает этот роман своим злым роком. Когда он учился в ГИТИСе, то снимал квартиру на Патриарших прудах. На последнем курсе он репетировал роль в дипломном спектакле «Мастер и Маргарита». И именно в это время у него умерла младшая сестра. Спустя несколько лет он начал работать в театре и получил роль опять в «Мастере».

И вскоре у него умерли сначала отец, а потом мать... Многострадальный фильм Юрия Кары, снятый в 1994 году, так и не дошел до зрителей. Еще во время съемок вокруг творилась чертовщина — взрывались трубы, пленки заливало водой, ломались машины, на съемочную группу сыпались болезни. А когда фильм был смонтирован, начались тяжбы между режиссером, продюсерами и наследниками Булгакова...

Интересно, что при съемках фильма «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко особой чертовщины не происходило. Но после съемок один за другим умерли актеры, снимавшиеся в сериале - Кирилл Лавров, Александр Абдулов, Илья Олейников, Владислав Галкин и Валерий Золотухин…

Впрочем, не только с «Макбетом» и «Мастером и Маргаритой» связаны драматические истории. Первым советским «ужастиком» стал фильм «Вий», снятый по Гоголю. Как известно, герой там имеет дело с нечистой силой. Но пострадать на съемках пришлось не Леониду Куравлеву, игравшему Брута, а его партнерше Наталье Варлей, исполнившей роль панночки. В одной из сцен гроб носился по воздуху — трюк исполняли при помощи тросов. И на одном вираже Варлей выпала из гроба на большой высоте. Но Куравлев успел подхватить ее на руки. Однако злоключения актрисы на этом не кончились. После съемок она серьезно заболела.

Но не только мистические фильмы оказывают влияние на жизнь актеров. Нонна Мордюкова в фильме «Русское поле» сыграла обычную женщину, у которой умирает единственный сын. Вскоре в ее жизни произошла такая же трагедия...

Анатолий Папанов свою последнюю роль сыграл в фильме «Холодное лето 53-го». Его героя убивали в финале картины. Вернувшись со съемок, актер умер от сердечного приступа — озвучивать фильм пришлось другому человеку.

Василий Шукшин снял фильм «Калина красная», где его героя Егора убивают бандиты. И вскоре умер сам...

Последним фильмом Леонида Быкова стала картина «Аты-баты, шли солдаты». Ефрейтор Святкин, сыгранный Быковым, погиб под гусеницами немецкого танка. Вскоре Быков попал в аварию, врезавшись в асфальтовый каток.

Виктор Цой «умирал» в картине «Игла». И спустя 2 года погиб в аварии в возрасте 28 лет.

В фильме «Белое солнце пустыни» погибает любимый многими поколениями Верещагин. Сыгравший его Павел Луспекаев умер, когда картина еще только вышла в прокат. В этой же картине убивают Петруху — штыком в грудь. Актер Николай Годовиков был вскоре тяжело ранен в грудь осколком бутылки.

Никита Михайловский сыграл юного Ромео-Романа в картине «Вам и не снилось». В книге, по которой был снят фильм, Роман погибнет в конце — в картине неизвестно, выживет ли герой, упавший с большой высоты. Но сам Никита скончался спустя несколько лет от лейкемии. Владимир Высоцкий умирал в кино не один раз. Но последней для него стал роль Дон Жуана, которая имеет очень недобрую славу — ибо этот герой бросает вызов высшим силам.

Так же не любят актеры роль Ивана Грозного. В 1945 году актер Н. П. Хмелев умер на сцене в гриме и костюме Ивана Грозного. В 1992 году снимался сериал «Ермак», где Грозного играл Евгений Евстигнеев — это была его последняя роль. Олег Борисов так же исполнял роль Грозного в фильме «Гроза над Русью» и вскоре умер.

В 2009 году вышел фильм «Царь». Пожелаем исполнителю роли Ивана Грозного Петру Мамонову крепкого здоровья и долгих лет жизни — будем надеяться, что кровавая дань высших сил с этого фильма уже собрана. Олег Янковский, сыгравший убитого митрополита Филиппа, умер, так и не дождавшись премьеры..

Виталий Кокорин