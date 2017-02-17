О Троцком и о "неотроцкизме"

Разногласия у большинства российских марксистов с Троцким начались задолго до 1927 года и даже до революции 1917-го.

Троцкий занимал тогда беспринципную позицию "между" большевиками и меньшевиками, сколотив свой собственный "Августовский блок". Тогда еще Ленин вел с Троцким настоящую борьбу - вот слова Ленина - о Троцком: "объединяет всех, кому дорог и люб идейный распад", "группирует всех врагов марксизма."





Еще тогда Троцкий выдвинул разработанную им вместе с Парвусом теорию "перманентной революции", которая заключалась в отказе от политики союза рабочего класса и крестьянства, а также в "перешагивании" через общедемократический этап борьбы. Ленин характеризовал эту теорию как полуменьшевистскую, берущую у большевиков революционность, а у меньшевиков неверие в крестьянство. Не стоит и говорить о состоятельности такой теории в мелкокрестьянской России начала ХХ века; троцкистская тактика не могла принести рабочим ничего кроме поражения.

Эти принципиальные различия в ТАКТИКЕ сочетались с общими СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ идеалами целей революционной борьбы. Ленин счел возможным принять Троцкого в 1917 г. в партию большевиков, так как Троцкий выступил в поддержку "апрельских тезисов" – конкретной революционной программы Ленина. Но разногласия на этом не прекратились. Позже Троцкий многократно выступал против Ленина - по вопросу о Брестском мире, о профсоюзах, по «крестьянскому вопросу» и по другим вопросам политики.

Еще при жизни Ленина сложилась троцкистская оппозиция в партии, выступавшая под левыми лозунгами, но по сути являвшаяся прокапиталистической. Ленин это прекрасно понимал, дав оценку - позиций оппозиционера № 1: Троцкий "виляет, жульничает, позирует как левый, но помогает правым".

Эстафету борьбы с троцкизмом после смерти Ленина принял Сталин. Но борьба не может длиться вечно, и пришло время выбирать: или - или. Перед началом ХV съезда на суд партии были вынесены две платформы: одна - разработанная ЦК под руководством Сталина,(основываясь на лениниских принципах), вторая - платформа троцкистской оппозиции, к которой к тому времени присоединились Зиновьев и Каменев со своими сторонниками. Дискуссия прошла во всей партии. В голосовании приняли участие свыше 700 тысяч членов партии. Поражение оппозиции было ошеломляющим - "за Сталина" проголосовали 724 066 коммунистов, за платформу оппозиции - всего 4120 (0,5 %), воздержались 2676 (0,3 %). Таким образом, ХV съезд выразил мнение всей партии.

Если обобщить «расхождения» в этих двух линиях, то троцкисты ратовали за «перманентное» развитие революции от страны к стране («мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем»). Большинство же коммунистов поддержало концепцию группы Сталина – ускоренное укрепление своей страны, построение справедливого общества – социализма в нашей стране.

Они реально оценили и отсутствие революционной обстановки в мире, и неизбежность нападения империализма на первую в мире страну, провозгласившую целью построение социализма. Международная коммунистическая организация - Коминтерн - поддержала исключение троцкистов из партии.

В 1929 году Троцкий был лишен гражданства и выслан из Советского Союза. Не найдя поддержки у советских рабочих, он не нашел ничего лучшего, чем заявить, что в СССР произошел "термидор", партия переродилась, а революция предана.

Оказавшись за границей, Троцкий принялся поносить политику ВКП(б) практически по всем вопросам. Выпускаемый им "Бюллетень оппозиции" требует роспуска совхозов, упразднения большей части колхозов. Троцкий призывал приостановить "призовую скачку индустрии", то есть, по сути отказаться от индустриализации. Искренний энтузиазм рабочих-стахановцев Троцкий окрестил "коварством Кремля", в написанном им программном документе был даже лозунг "долой стахановское движение"

Троцкий не ограничивался просто призывами, - троцкистами в СССР были созданы подпольные организации, ставившие своей целью приход к власти через "политическую революцию". Троцкисты «во власти» всеми способами внедряли своих единомышленников в НКВД и другие государственные системы. Все эти мероприятия Троцкий собирался проводить под лозунгами "назад к Ленину", "вернем ленинские принципы в партию" хотя, по сути, отвергал главный вывод Ленина - о возможности построения социализма в одной стране - в России.

Важно отместить, что именно под этими лозунгами к власти рвалась обуржуазившаяся номенклатура КПСС в 80-х. А закончилось все это распадом СССР и реставрацией капитализма. В 30-х этот процесс удалось предотвратить настоящим марксистам-ленинцам, которые помогли рабочим и крестьянам СССР увидеть под шелухой "левых" лозунгов реальную политику новой буржуазии.

Виталий Кокорин