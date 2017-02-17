Из истории ВЛКСМ

Генеральных секретарей после убийства выдающегося лидера молодёжи 30-х годов и большинства ЦК, его единомышленников, в комсомоле уже не было — только первые.

Он родился 14 ноября (1 ноября по ст. стилю) 1903 года на окраине Москвы в бедной многодетной семье рабочих платочно-трикотажной фабрики. В девять лет нищета отправила Сашу трудиться на цинковальный завод, и после двух лет работы на вредном производстве у него до конца жизни остались шершавые руки. Перед первой мировой войной родители забрали одиннадцатилетнего сына из травильного цеха и устроили на родную фабрику. Изнурительный детский труд, грабительская алчность богачей, несправедливая зарплата возмущали подростка, и он рано включился в классовую борьбу.





После создания комсомола на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи 29 октября 1918 года Косарев вступил в ноябре месяце в эту организацию. В октябре 1919 года он стал членом РКП (б) и в неполные шестнадцать лет отправился в Петроград защищать пролетарскую революцию. Несколько месяцев спустя Петроградский губком направил его, имевшего 2-х классное церковно-приходское образование, в районную политшколу на 3-х месячные курсы. После их окончания Косарев возглавил политкурсы в Центральной комсомольской школе, но уже в начале марта 1921 года энергичного члена партии назначили инструктором Василеостровского райкома РКСМ.

Видимо, клану Зиновьева Александр Косарев пришёлся не по нраву: в конце 1921 года он вернулся в Москву и устроился на работу в Бауманский райком РКСМ организатором. Не прошло и месяца, как он уже стал первым секретарём этого райкома. Весной 1924 года его избрали членом бюро МК РКСМ, и он был делегатом XIII съезда РКП (б). После съезда Косарев делает стремительный бросок к должности генерального секретаря — к улыбчивому и исполнительному лидеру московских комсомольцев внимательно присматривается Иосиф Виссарионович, и уже в июле того же года его направляют в Коммунистический университет, а в начале сентября переводят в Исполком Коммунистического Интернационала Молодёжи. В середине ноября 1924 года Косарева посылают в Пензенский губком РКСМ для поднятия работы, однако можно предположить, что основная задача его, как первого секретаря, была завоевать авторитет среди комсомольцев и членов партии, чтобы быть избранным делегатом XIV съезда ВКП (б) — товарищ Сталин был серьёзно озабочен предстоящим сражением за власть с оппозицией.

В июне 1925 года Александр Косарев делегируется на IV Всесоюзную конференцию РЛКСМ, а в декабре — на XIV съезд ВКП (б). Здесь он участвует в подготовке резолюции «О комсомоле» и входит в состав бригады ЦК РЛКСМ, направлявшейся в январе 1926 года в Ленинград под патронатом Сергея Мироновича Кирова для разъяснения комсомольцам политики партии, решений съезда индустриализации и неверных позиций их руководителей.

Косарев быстро изменил ситуацию, и оппозиционный Московско-Нарвский райком избрал его своим первым секретарём. Однако уже 23 апреля 1926 года Александра отзывают в Москву для работы заведующим орграспредотделом ЦК ВЛКСМ и вводят в состав бюро ЦК комсомола (Цекамола), а 25 марта 1927 года избирают секретарём. Уже в мае того же года он направляется как секретарь ЦК ВЛКСМ на укрепление Московского комитета комсомола и делегируется на пятнадцатый съезд ВКП (б). 24 марта 1929 года на пленуме ЦК ВЛКСМ Александра Косарева избирают генеральным секретарём.

Таким стремительным было его движение к высшей должности в коммунистической молодёжной организации Советского Союза. Он стал третьим и последним по счёту генеральным секретарём: первым был Николай Чаплин с марта 1925 года по май 1928, вторым — Александр Мильчаков с мая 1928 года по апрель 1929. Все трое в годы Большого террора товарища Сталина были репрессированы его опричниной. В том же 1929 году Косарев делегируется на V Всесоюзный съезд Советов, где избирается членом ЦИК СССР, а также на VI Всесоюзную конференцию ВЛКСМ, XVI конференцию ВКП (б) и участвует в работе международного антиимпериалистического конгресса молодежи во Франкфурте-на-Майне.

За успехи комсомола в социалистическом строительстве Президиум ЦИК СССР наградил 28 октября 1933 года Александра Косарева орденом Ленина как «…выдающегося организатора комсомольских масс в их борьбе под руководством партии за победу пятилетки». В 1934 Косарев был делегатом XVII съезда ВКП (б) и в своей речи на вечернем заседании 28 января осудил теорию «права на сомнение» основателя комсомола Лазаря Шацкина, заверив о полной солидарности с линией партии. Закончил он своё выступление славословием в адрес товарища Сталина.

В 1936 году Косарев был переизбран генеральным секретарём Цекамола и пережил страшный 1937 год, хотя в августе на Пленуме Ц К ВКП (б) была принята резолюция, что он проявил нетерпимую политическую беспечность и попустительствовал подрывной работе врагов народа в комсомоле. Тогда товарищ Сталин не сдал его Ежову, но через год не препятствовал аресту по явно лживому обвинению в шпионаже, предъявленному Лаврентием Берия и физическому уничтожению лидеров комсомола по всей стране.

Косарева расстреляли 23 февраля 1939 года, и он стал последним генеральным секретарём ЦК ВЛКСМ — все последующие вожди коммунистической молодёжи, начиная с Николая Михайлова, избирались первыми. Но почему всё же Иосиф Виссарионович решил понизить статус руководителя комсомола?.. 29 октября 1938 года Александр Косарев сидел рядом с товарищем Сталиным на юбилейном пленуме в честь двадцатилетия ВЛКСМ. Гремели аплодисменты и славословия приветствия «отцу всех времён и народов», сияли воодушевлением глаза молодёжи, кричали: «Комсомольское ура любимому товарищу Сталину».

Как же должен был усмехаться в душе циничный тиран наивности неискушённых комсомольцев, хорошо зная, что Лаврентий Берия с его одобрения уже подготовил обвинение генеральному секретарю Цекамола и другим его единомышленникам в шпионаже, грозящее гибелью многим молодым жизням.

Великий вождь и наставник советской молодёжи был хорошо осведомлён обо всех тонкостях готовившихся репрессий против комсомольцев. Знал товарищ Сталин и о предстоящем пленуме, на котором должны были снимать Косарева вместе с другими секретарями ЦК, и об избрании преемника третьего генсека ВЛКСМ, Николая Михайлова, уже первым секретарём. Согласован был и арест жены руководителя комсомола с Лаврентием Берия, дочери Виктора Нанейшвили, «личного врага» их обоих.

На протяжении десяти предыдущих лет Иосиф Виссарионович относился к Александру Косареву с особой симпатией, вождь комсомольцев считался его любимчиком. Товарищу Сталину нравились задорная готовность молодого генерального секретаря, застрельщика разных комсомольских дел, успешно проводить начинания, одобренные ВКП (б), его энергичный, жизнерадостный характер, безграничная преданность коммунистической идее, честность и бескорыстие. Третий генеральный секретарь ВЛКСМ стал в тридцатые годы не только авторитетным лидером комсомола, но и очень уважаемым членом партии.

С одобрения товарища Сталина именем Александра Косарева назывались пограничные заставы, учебные заведения, спортивные клубы. Энергии Косарева хватало и на развитие ФЗУ, и на организацию комсомольских строек, и на спортивно-массовую работу среди молодёжи. В 1933 году в Париже на Всемирном антивоенном конгрессе его избрали в Международный комитет борьбы против фашизма и войны. Основные задачи комсомола он видел в воспитании здорового образа жизни, патриотизма, самоотверженного труда молодёжи во имя светлого будущего человечества. Косарев способствовал развитию массовости в шахматном спорте среди молодёжи и всячески поддерживал комсомольцев, выступавших в ответственных соревнованиях. Он стал кумиром молодых строителей нового общества не только в городах, но и в сельской местности. В своей речи на семнадцатом съезде он с гордостью рапортовал: «…на каждые 100 колхозов мы имеем 48 комсомольских ячеек, и в решающих областях, скажем, Украина, Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга, Западная Сибирь, на каждые 100 колхозов мы имеем 70 комсомольских ячеек».

У товарища Сталина первые сомнения в абсолютной преданности Александра Косарева ему лично могли появиться после убийства С. М. Кирова. Расследуя в комиссии вместе с Николаем Ежовым обстоятельства дела, генеральный секретарь Цекамола засомневался в правильности окончательных выводов, не понимая, что все они согласованы с товарищем Сталиным. Однако в 1936 годах вождь партии ещё благосклонно относился к руководству комсомола, и председатель шахсектора исполбюро ВСФК Николай Васильевич Крыленко успешно решал вопросы финансирования третьего Московского международного турнира через Косарева.

С началом Большого террора Иосиф Виссарионович настоятельно посоветовал генеральному и другим секретарям ЦК ВЛКСМ «…возглавить борьбу с врагами народа». Однако Александр осмелился защищать свои кадры после их ареста, и товарищ Сталин был сильно разгневан. В разгар репрессий в августе 1937 года на Пленуме Ц К ВКП (б) было отмечено специальной резолюцией, что Цекамол, и в первую очередь товарищ Косарев, «…проявили нетерпимую политическую беспечность и проглядели особые методы подрывной работы врагов народа в комсомоле».

Но ничего не понял вождь комсомольцев, возомнил себя настоящим генеральным секретарём молодёжи в системе однопартийной тирании и в октябре 1937 года осмелился послать докладную записку товарищу Сталину с осуждением массового террора: «Самостраховка выгодна врагам партии, потому что честных людей на основании простых слухов, без разбора, без подлежащей проверки выгоняют из наших рядов, тем самым озлобляют их против нас». Спустя двадцать дней после юбилейного вечера, торжественно отметившего двадцатилетие образования комсомола, 19 ноября 1938 года состоялся внеочередной пленум ЦК ВЛКСМ по письму Мишаковой.

Это была, скорее всего, провокация по заданию генерального секретаря партии. По непонятной причине инструктор Ц К Мишакова, направленная на Чувашскую областную конференцию, вдруг стала разоблачать секретаря обкома, а также других мало знакомых ей комсомольских работников как врагов народа и буржуазных националистов. Косарев обсудил на бюро ЦК ВЛКСМ поведение Мишаковой, не имевшей полномочий распускать конференцию, и её освободили от работы за «грубейшие ошибки…». Инструктор написала письмо товарищу Сталину, обвинив генерального секретаря Цекамола в пособничестве врагам народа.

На внеочередной ноябрьский пленум ЦК ВЛКСМ товарищ Сталин пришёл вместе с Кагановичем, Ждановым, Молотовым, Маленковым и Андреевым. Косарева, Богачёва, Пикину вывели из состава секретарей ЦК. Несколько дней спустя их арестовали, обвинив в шпионаже. Косарев ни в чём не признался, никого не предал и на последнем допросе пророчески бросил в лицо следователю Б. В. Родосу: «…вы Советскую власть губите: всё равно за всё ответите, сволочи». 23 февраля 1939 года последнего генерального секретаря ЦК ВЛКСМ расстреляли.

Товарищу Сталину передали предсмертное письмо Косарева, в котором он назидательно поучал «отца всех народов», что «…уничтожать кадры, воспитанные Советской властью, безумие». После Косарева Иосиф Виссарионович перестал назначать руководителей комсомола генеральными секретарями, чтобы не зазнавались и знали своё место в системе однопартийной диктатуры.

Виталий Кокорин