Героический подвиг русского воинства и простых смолян в начале 17 го века

Древний русский город Смоленск, который расположен на обоих берегах Днепра, известен по летописным источникам с 862-863 годов как град союза славянских племен кривичей (археологические данные говорят о его более древней истории). С 882 года Смоленская земля была присоединена Вещим Олегом к Русскому государству. Этот город и земля вписала немало героических страниц в защиту нашего Отечества. Он стал главной крепостью на наших западных рубежах, вплоть до Великой Отечественной войны. Один из самых известных подвигов Смоленска – это оборона Смоленска в 1609 — 1611 годах.

Надо отметить, что после развала Древнерусского государства, Смоленск был возвращён в состав России в 1514 году великим князем Василием III. В 1595—1602 годах в годы правления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова под руководством архитектора Фёдора Коня была построена Смоленская крепостная стена, с протяженностью стен в 6,5 километров и с 38 башнями высотой до 21 метра. Высота наиболее сильной из них — Фроловской, которая находилась ближе к Днепру, достигала 33 метров. Девять башен крепости имели ворота. Толщина стен достигала 5—6,5 м, высота — 13—19 м, глубина фундамента более 4 м. Эти укрепления сыграли огромную роль в обороне города. Зодчий внёс несколько новинок в уже традиционную для него схему: стены стали выше – в три яруса, а не два, как раньше, башни также выше и мощнее. Все три яруса стен были приспособлены для боя: первый ярус, для подошвенного боя — был оборудован прямоугольными камерами, в которых устанавливались пищали и пушки. Второй ярус, был для среднего боя — строили траншеевидные сводчатые камеры в центре стены, в которых ставили пушки. Пушкари поднимались к ним по приставным деревянным лестницам.





Верхний бой — находился на верхней боевой площадке, которая была ограждена зубцами. Глухие и боевые зубцы чередовались. Между зубцами были невысокие кирпичные перекрытия, из-за которых стрельцы могли бить с колена. Сверху площадку, на которой также были установлены пушки, закрывала двухскатная тёсовая крыша. В XVI веке вместе с образованием государства Российского Смоленск превратился в стратегически важную русскую крепость в западной части страны, особенно на фоне антифеодальной вражды народных масс и противоречий внутри господствовавшего класса на рубеже XVI-XVII. Тогда было сильно ослаблено внутриполитическое положение страны, этим и решили воспользоваться шведские и польские феодалы. С осени 1904 польско-литовские магнаты хотели осуществить захват власти в России через самозванцев – Лжедмитриев I и II, но их планам не удалось осуществиться.

Тогда Речь Посполита осенью 1609 года переходит к открытой агрессии – польский король Сигизмунд III с более чем двенадцатитысячным войском вторгается в пределы Российского государства. 16 сентября к Смоленску подошли передовые отряды, через несколько дней к ним присоединились основные силы, и 1 октября (21 сентября ст.стиля) началась осада города. Польский король поставил ультиматум о капитуляции, но смоляне оставили его без ответа, а доставивший послание гонец был выгнан воеводой Шеиным с наказом, мол если явятся поляки еще с подобными предложениями, то их «напоят водой из Днепра» (то есть утопят). И ведь была причина у смоленского воеводы говорить с подобной уверенностью: в начале XVII века Смоленск был важным опорным пунктом, закрывавшим основные подступы к Москве, а окружавшая его крепостная стена – надежной и непреступной «заслонкой» для непрошенных гостей. На вооружении крепости находилось около 170 пушек, установленных на четырех уровнях ведения боя, поражение противника на дальность огнем достигало 800 м. Внутри стены располагались значительные запасы палиц (ручного огнестрельного оружия), продовольствия и боеприпасов. Гарнизон насчитывал около пяти с половиной тысяч человек, во время осады он пополнялся за счет жителей посада и городского населения, численность которых составляла сорок-сорок пять тысяч.

Воевода, возглавлявший оборону Смоленска, обладал большим боевым опытом и отличался упорством, настойчивостью, личной храбростью, знаниями в военном деле. Не зря после сражения под Добрыничами в 1605 году Михаил Шеин получил высший чин для того времени – боярин. Подготовка к обороне города началась летом 1609 года после агентурных известий разведки. Началось укрепление, набор даточных людей, разработка «осадной городовой росписи» (плана обороны). С подходом врага к Смоленску Шеин приказал выжечь посад вокруг города (около 6 тысяч домов) – это улучшило обстрел и обзор, лишило противника укрытий, но создало большую скученность людей внутри крепости.

Учитывая эти факторы, польские командующие после обсуждения способов захвата и рекогносцировки укреплений Смоленска вынуждены были признать, что армия не имеет необходимых сил и средств для атаки. Вначале было предложено оставить часть войск на блокаду Смоленска, а основные силы направить на Москву. Однако польский король отверг это, решив непременно овладеть укрепленным городом. Первый штурм был назначан на 25 сентября, польские силы решили разрушить подрывными снарядами Авраамиевские и Копытенские ворота, ворвавшись через них в крепость. Но воевода Шеин предвидел эту возможность атаки и приказал заранее перед всеми воротными башнями поставить срубы с землей, щебнем и камнями, которые прикрыли бы вход от огня осадных оружий.

Вечером 24 сентября с наступлением темноты польские минеры отправились к воротам в сопровождении трубачей. Но добраться до искомой точки смог только один – сильным взрывом петарды были разрушены Авраамиевкие ворота. Однако трубач достигшего цели минера по неизвестной причине не подал сигнал вовремя, и готовые к штурму польские войска не тронулись с места. В это же время защитники крепости зажгли на стене факелы и осветили противника для артиллерии, незамедлительно открывшей огонь. Вражеская конница и пехота понесли серьезные потери, отступив ни с чем. Так была сорвана первая попытка поляков овладеть крепостью. Значительную роль в таком исходе сыграла бдительность и высокая боеготовность гарнизона. Отражая атаки поляков, смоляне совершенствовали оборону: поврежденные участки крепостной немедленно восстанавливались, ворота засыпали землей и камнями, срубы около них укреплялись палисадами.

Потерпев у восточной части стены неудачу, противник перенес усилия на северные и западные участки. Штурм длился три дня – с 25 по 27 сентября. Но и тут ждала захватчиков неудача, обернувшаяся большими потерями.

27 сентября к смоленской крепости пришло войско запорожских казаков. С новыми силами король Сигизмунд III начал готовиться к очередному штурму. При этом основная надежда была возложена на технические средства. Но эффективность нового оружия оказалась невысокой, поскольку польская армия не располагала тяжелой осадной артиллерией, а орудия малого калибра не могли причинить серьезный ущерб укреплениям. Таким образом, смоляне, имея огневое превосходство, приносили серьезный урон противнику. Тяжелым орудиям крепости пару раз удавалось обстреливать даже королевский лагерь. При таких обстоятельствах Сигизмунд III отказался от штурма, перейдя 5 октября к осаде города.

Вначале противник пытался вести «минную войну». Но узнав, что враги готовят минные галереи, воевода Шеин приказал усилить разведку около крепости, оборудовать дополнительную охрану и начать контминные работы. После ряда успешных действий смолян противник понял бесполезность такого способа осады.

Время затянулось. Миновала зима. Весной 1610 года. Стойкая оборона Смоленска сдерживала главные силы интервентов без возможности прохода на Москву. Значительные тяготы несло посадское население, а также укрывшиеся в Смоленске крестьяне, которые составляли основную силу обороны. Голод, эпидемии, бедствия осажденных не сломили их мужества. Но силы защитников смоленской крепости иссякали, а к врагу в то же время прибывали новые подкрепления. Весной 1610 года прибыли новые польские отряды. Надежды на помощь извне у смолян таяли, однако и попытки врага склонить жителей и гарнизон к капитуляции не имели успеха.

В июле противник стал двигаться к башне у Копытицких ворот, но не смог пробить даже брешь у ее прочного основания. Успех к врагу прошел 18 июля после сосредоточения у башни почти всей осадной артиллерии. 19 июля польская армия приступила к штурму Смоленска. Двухдневные попытки взятие крепости не увенчались успехом, и только решительный ввод резерва помог отразить атаку. Еще более ожесточенными были действия захватчиков 11 августа. В процессе атаки интервенты потеряли до тысячи человек и вновь потерпели неудачу. Четвертый штурм, который предпринял враг 21 ноября, был успешно отражен.

Зимой положение смолян ухудшилось. К эпидемиям и голоду добавился холод: добывать топливо было некому, ощущался недостаток в боеприпасах. В гарнизоне к началу июня 1611 года было лишь две сотни человек, способных сдержать напор врага. Но их почти что хватало для наблюдения за стенами.

Польское командование, хорошо осведомленное о состоянии дел в крепости, приняло решение провести пятый штурм. Случилось это после того, как перебежчик – некто А. Дедешин, сказал польскому командованию о бедственном состоянии дел гарнизона и указал слабое место обороны. Значение и итоги обороны Смоленска

- Русский народ получил ещё один пример того, как надо жить и биться, до конца, не считаясь с жертвами и потерями. Их непоколебимая стойкость, мужество вдохновили все народы Русского государства на борьбу с агрессорами.

- Польское войско обескровленное (общие потери составили до 30 тыс. человек), деморализованное было не способно для броска на Москву и Сигизмунд III не решился идти на русскую столицу, увёл его в Польшу.

- Оборона Смоленска сыграла огромную военно-политическую роль в схватке Русского государства за своё существование. Смоленский гарнизон, жители города почти на два года сковала главные силы противника, сорвали его планы по оккупации жизненно важных центров Руси. И этим создали условия для успешной национально-освободительной борьбы русского народа против интервентов. Они бились не зря.

- С точки зрения военного искусства оборона Смоленской крепости является классическим образцом обороны укреплённой позиции. Надо отметить, что хорошая подготовка Смоленска к обороне помогла ее сравнительно небольшому гарнизону без какой-либо помощи извне, рассчитывая только на свои силы и средства, успешно выдержать 4 штурма, значительное число небольших атак, осаду численно превосходящей армии врага. Гарнизон не только отбивал штурмы, но смог настолько истощить силы польского войска, что даже после захвата Смоленска, поляки утратили свою наступательную мощь.

Русский гарнизон дрался до конца, исчерпав все оборонительные возможности. То, что не смог сделать враг, сделали голод, холод и болезни. Гарнизон пал в бою целиком, из жителей города, осталось в живых несколько тысяч человек.

2 июня польские войска приняли исходное положение. Превосходство противника было огромным. В полночь враг начал двигаться вперед. Около Авраамиевских ворот захватчикам удалось незаметно пробраться по штурмовым лестницам на стену, а затем ворваться в крепость. В жестокой схватке почти все защитники города пали смертью храбрых. Лишь несколько человек и воевода Михаил Шеин были закованы в цепи и подвергнуты пыткам.

После обороны и взятия Смоленска польский король не захотел идти на Москву. Деморализованная польская армия не была способна на еще один, более трудный поход. Распустив свое войско, Сигизмунд III направился обратно в Варшаву.

Героическая оборона Смоленска свидетельствует о высоком уровне русского военного искусства того времени. Это проявилось в высокой активности гарнизона, устойчивостью обороны, искусном применении артиллерии, победе в подземной войне против западных военных специалистов. Командование крепости искусно использовало манёвр резервом, непрерывно совершенствовало оборону Смоленска в ходе ведения военных действий. Гарнизон проявлял высокий боевой дух, мужество, сметливый ум до самых последних мгновений обороны.

- Падение крепости было обусловлено не ошибками гарнизона, а слабостью правительства Василия Шуйского, прямого предательства национальных интересов Русского государства отдельными элитарными группировками...

Виталий Кокорин