Список войн, в которых участвовала Россия

Оставим лирику и посмотрим фактам в глаза. Эти данные взяты не откуда-то, из Приложения к федеральному закону "О ветеранах" №5-ФЗ. Понятное дело, государство просто так льготы не раздает, так что это список — реальные войны, в которых участвовал СССР, а затем Россия. Моя роль сведена лишь к нумерации — для того, чтобы оценить масштаб.

1. Гражданская война: с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года





2. Советско-польская война: март — октябрь 1920 года

3. Боевые действия в Испании: 1936 — 1939 годы

4. Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года

5. Великая Отечественная война: с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года

6. Война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года

7. Боевые операции по ликвидации басмачества: с октября 1922 года по июнь 1931 года

8. Боевые действия в районе озера Хасан: с 29 июля по 11 августа 1938 года

9. Боевые действия на реке Халхин-Гол: с 11 мая по 16 сентября 1939 года

10. Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: с 17 по 28 сентября 1939 года

11. Боевые действия в Китае: с августа 1924 года по июль 1927 года;

12. Боевые действия в Китае: октябрь — ноябрь 1929 года;

13. Боевые действия в Китае: с июля 1937 года по сентябрь 1944 года;

14. Боевые действия в Китае: июль — сентябрь 1945 года;

15. Боевые действия в Китае: с марта 1946 года по апрель 1949 года;

16. Боевые действия в Китае: март — май 1950 года (для личного состава группы войск ПВО);

17. Боевые действия в Китае: с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава воинских подразделений, принимавших участие в боевых действиях в Северной Корее с территории Китая)

18. Боевые действия в Венгрии: 1956 год

19. Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 года

20. Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 года

21. Боевые действия в Алжире: 1962 — 1964 годы

22. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика):

с октября 1962 года по март 1963 года;

23. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): июнь 1967 года;

24. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): 1968 год;

25. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с марта 1969 года по июль 1972 года;

26. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с октября 1973 года по март 1974 года;

27. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с июня 1974 года по февраль 1975 года (для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала);

28. Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с октября 1962 года по март 1963 года;

29. Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с ноября 1967 года по декабрь 1969 года;

30. Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 года по декабрь 1974 года, в том числе для личного состава разведывательных кораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой службы в Южно-Китайском море;

31. Боевые действия в Сирии: июнь 1967 года;

32. Боевые действия в Сирии: март — июль 1970 года;

33. Боевые действия в Сирии: сентябрь — ноябрь 1972 года;

34. Боевые действия в Сирии: октябрь 1973 года;

35. Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 года по ноябрь 1992 года;

36. Боевые действия в Мозамбике: 1967 — 1969 годы;

37. Боевые действия в Мозамбике: с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года;

38. Боевые действия в Мозамбике: с марта 1984 года по август 1988 года;

39. Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 года по ноябрь 1990 года;

40. Боевые действия в Эфиопии: с мая 2000 года по декабрь 2000 года

41. Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года;

42. Боевые действия в Камбодже: апрель — декабрь 1970 года;

43. Боевые действия в Бангладеш: 1972 — 1973 годы (для личного состава кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР)

44. Боевые действия в Лаосе: с января 1960 года по декабрь 1963 года;

45. Боевые действия в Лаосе: с августа 1964 года по ноябрь 1968 года;

46. Боевые действия в Лаосе: с ноября 1969 года по декабрь 1970 года

47. Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 года

48. Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта: с декабря 1994 года по декабрь 1996 года

49. Выполнение задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона: с августа 1999 года

50. Выполнение задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия: с 8 по 22 августа 2008 года

Если посмотреть, то большинство конфликтов прямо затрагивали российские интересы и не слишком большое количество, где наша страна заботилась о своих интересах вдали от своих границ

На фото советские военспецы в Египте (1970г)

Виталий Кокорин