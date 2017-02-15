Список войн, в которых участвовала Россия
1. Гражданская война: с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года
2. Советско-польская война: март — октябрь 1920 года
3. Боевые действия в Испании: 1936 — 1939 годы
4. Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года
5. Великая Отечественная война: с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года
6. Война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
7. Боевые операции по ликвидации басмачества: с октября 1922 года по июнь 1931 года
8. Боевые действия в районе озера Хасан: с 29 июля по 11 августа 1938 года
9. Боевые действия на реке Халхин-Гол: с 11 мая по 16 сентября 1939 года
10. Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: с 17 по 28 сентября 1939 года
11. Боевые действия в Китае: с августа 1924 года по июль 1927 года;
12. Боевые действия в Китае: октябрь — ноябрь 1929 года;
13. Боевые действия в Китае: с июля 1937 года по сентябрь 1944 года;
14. Боевые действия в Китае: июль — сентябрь 1945 года;
15. Боевые действия в Китае: с марта 1946 года по апрель 1949 года;
16. Боевые действия в Китае: март — май 1950 года (для личного состава группы войск ПВО);
17. Боевые действия в Китае: с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава воинских подразделений, принимавших участие в боевых действиях в Северной Корее с территории Китая)
18. Боевые действия в Венгрии: 1956 год
19. Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 года
20. Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 года
21. Боевые действия в Алжире: 1962 — 1964 годы
22. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика):
с октября 1962 года по март 1963 года;
23. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): июнь 1967 года;
24. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): 1968 год;
25. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с марта 1969 года по июль 1972 года;
26. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с октября 1973 года по март 1974 года;
27. Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с июня 1974 года по февраль 1975 года (для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала);
28. Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с октября 1962 года по март 1963 года;
29. Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с ноября 1967 года по декабрь 1969 года;
30. Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 года по декабрь 1974 года, в том числе для личного состава разведывательных кораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой службы в Южно-Китайском море;
31. Боевые действия в Сирии: июнь 1967 года;
32. Боевые действия в Сирии: март — июль 1970 года;
33. Боевые действия в Сирии: сентябрь — ноябрь 1972 года;
34. Боевые действия в Сирии: октябрь 1973 года;
35. Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 года по ноябрь 1992 года;
36. Боевые действия в Мозамбике: 1967 — 1969 годы;
37. Боевые действия в Мозамбике: с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года;
38. Боевые действия в Мозамбике: с марта 1984 года по август 1988 года;
39. Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 года по ноябрь 1990 года;
40. Боевые действия в Эфиопии: с мая 2000 года по декабрь 2000 года
41. Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года;
42. Боевые действия в Камбодже: апрель — декабрь 1970 года;
43. Боевые действия в Бангладеш: 1972 — 1973 годы (для личного состава кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР)
44. Боевые действия в Лаосе: с января 1960 года по декабрь 1963 года;
45. Боевые действия в Лаосе: с августа 1964 года по ноябрь 1968 года;
46. Боевые действия в Лаосе: с ноября 1969 года по декабрь 1970 года
47. Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 года
48. Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта: с декабря 1994 года по декабрь 1996 года
49. Выполнение задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона: с августа 1999 года
50. Выполнение задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия: с 8 по 22 августа 2008 года
Если посмотреть, то большинство конфликтов прямо затрагивали российские интересы и не слишком большое количество, где наша страна заботилась о своих интересах вдали от своих границ
На фото советские военспецы в Египте (1970г)