Миф о Ленине как немецком шпионе

"Немецкий шпион, получающий деньги из рук Вильгельма, прибывший в Россию в "пломбированном" вагоне с целью совершить переворот и отдать Российскую империю в руки Германии". Примерно так с подачи Солженицыных, Солоухиных и прочих "разоблачителей" выглядит Ленин в головах доверчивых и оболваненных СМИ российских обывателей.

Правда, эти господа не утруждают себя доказательствами, отделываясь общими рассуждениями о том, что где-то в архивах не то французских, не то немецких что-то обнаружено, что есть-де расписки о выдаче денег какому-то еврею, а он знаком с другим евреем, который тайно встречался с Лениным. Подобные "факты" дружно подхватываются лакейскими СМИ и тиражируются на многомиллионную аудиторию.





Первое сообщение о "предательстве" Ленина появилось в газетах сразу же после известных июльских событий 1917 года, когда возникшие в Петрограде беспорядки правительство Керенского объявило "большевистским заговором". Так, в газете "Биржевые ведомости" появилась статья под заголовком "Дело Ленина, Суменсон, Ганецкого, Козловского и др."

В статье сообщалось о том, что В. И. Ленин является агентом германского генштаба и что деньги для партии он получает от своих хозяев через доверенных лиц, коими являются Фюрстенберг (Ганецкий), Парвус (Гельфанд), Козловский и родственница Ганецкого Суменсон. Эту выдумку спецслужб Антанты подхватили и все прочие газеты, но дискредитировать Ильича им не удалось. Временное правительство скомпрометировало себя в глазах народа своей бездеятельностью так сильно, что никто ему уже не верил. Но история со "шпионством" Ленина на этом не закончилась.

Вскоре после Октябрьской революции в Советскую Россию в качестве представителя "Комитета общественной информации" приехал некто Эдгар Сиссон — разведчик под прикрытием журналистского удостоверения. Он имел личное поручение президента США Вильсона любой ценой раздобыть доказательства того, что Ленин — "немецкий агент". И раздобыл. В марте 1918 года он купил за 25 тыс. долларов (около 3,5 миллионов по нынешнему курсу) у некого Семенова (Когана) толстую пачку "подлинных документов", составленных будто бы в "Берлине и в Смольном", которые Семенов добыл якобы "с риском для жизни". В пачке было "все!": фамилии, адреса, явки, пароли, суммы, номера счетов и т. д. Приобретя "документальные доказательства", этот, не владеющий русским языком агент, отбыл восвояси.

"Документы" эти были настолько грубо подделаны, что ими не соблазнилась даже английская разведка. Да и в самой Америке после публикации их в 1919 году в прессе, оригиналы "документов" были запрятаны так далеко, что долгое время считались "пропавшими". Обнаружились они вновь лишь в пятидесятые годы во время холодной войны межу США и СССР. И тогда, 1956 году американский дипломат и историк Дж. Кеннан, хорошо знающий русский язык, тщательно их изучил и подверг уничтожающей критике, опубликовав статью на эту тему (Kennan G. The Sisson Documents. — Journal of Modem History).

Он в частности установил, что все бумаги, изготовленные в Берлине и Петрограде, напечатаны на одной и той же машинке. После такого заключения все дальнейшие вопросы теряют всякий смысл. Но наши "внезапно прозревшие" историки типа Волкогонова, Афанасьева, Радзинского и др. на доказательства Кеннана просто не обращают внимания. Хотя игнорировать доказательства Кеннана могут только люди, рассуждающие узко или поверхностно. Но похоже, что среди нашей интеллектуальной "элиты" имеются как те, так и другие.

А теперь, уважаемый читатель, давайте немного порассуждаем и мы. Были ли в германском генштабе умные люди? Безусловно, были. А раз были, то они прекрасно понимали, что им следует оказывать финансовую помощь любой организации, любой партии, которых можно было бы использовать против своего военного противника. Ведь в наши дни имеются документы об участии ЦРУ в создании и финансировании польского профсоюза "Солидарность".

Но, даже если допустить, что партию большевиков, действительно, финансировали немцы, то Ленин четырежды гений.

Во-первых, потому что на немецкие деньги сделал в России социалистическую революцию. Во-вторых, создал государство социальной справедливости, в котором отсутствовала эксплуатация человека человеком, хотя его "попросили" разрушить Россию до основания. В-третьих и в-четвертых, на немецкие же деньги организовал революцию в Германии и сбросил Вильгельма. Кстати, в 1917 году Ленина арестовали в Галиции по подозрению, что он… русский шпион. И только при содействии австрийских социал-демократов он был освобожден и выехал в Швейцарию.

Так что, уважаемый читатель, ленинская партия одержала победу в Октябре не благодаря мифическому "немецкому золоту", а благодаря тому, что точно уловила чаянья и коренные интересы большинства населения России и отразила их в своей политической деятельности. Конечно, она не отказывалась от спонсорской помощи, но никогда при этом не ставила финансовую помощь и политические аргументы на одну доску. И уж тем более никогда не поддавалась финансовым ультиматумам. Это сейчас, в наше смутное время вера обывателей во всесилие денежного мешка стала невероятно высокой, и они считают, что все партии и их лидеры продажны и поклоняются только золотому тельцу.

Но большевики во главе с Лениным в 1917 году никому не продавались. И доказательством тому служит факт создания СССР на обломках самовластья, хаоса и разрухи. Фактически СССР стал Красной Империей, территориально восстановив границы прежней царской империи.

Ну, а что касается версии с "пломбированным вагоном", то она, действительно, имела место. Выше об этом уже шла речь. Но можно напомнить, в чем ее суть. В представлении рядового обывателя эта версия выглядит примерно так. Кайзер вызывает Ленина, дает ему в руки мешок денег и приказывает отправляться в Россию для свершения революции. Представители немецкого генштаба для маскировки сажают Ленина вместе с его супругой Н. К. Крупской, любовницей Инессой Арманд и его ближайшими друзьями-евреями в закрытый для маскировки вагон, обвешивают его со всех сторон пломбами, а Кайзер собственноручно пишет на вагоне: "Александру Федоровичу Керенскому до востребования от друга Вилли", — и отправляет вагон в Россию. В России из-за неразберихи и беспорядков Ленин не то сбежал куда-то в Разлив, не то его освободили разбойники, решившие, что в вагоне золото. В общем, прибыв в Петроград, Ленин по планам и чертежам немецкого генштаба совершил революцию.

Тем не менее, "пломбированный вагон" имел место быть. Но в действительности дело обстояло так. "После победы февральской революции в эмигрантской среде в Швейцарии возник план проезда в Россию через Германию путем обмена русских политэмигрантов на германских военнопленных. В. И. Ленин решил воспользоваться этим планом. Через секретаря Социал- демократической партии Швейцарии Ф. Платтена удалось получить пропуск на проезд через Германию. 27 марта 1917 года В. И. Ленин, Н. К. Крупская и группа эмигрантов выехали из Цюриха.

На германской пограничной станции Готтмадинген им был предоставлен вагон, три двери которого были опломбированы, четвертая, задняя, была открыта. Около нее в купе находились два офицера германского командования, на полу коридора мелом была очерчена граница, через которую никто кроме Ф. Платтена, сопровождавшего группу "русских" эмигрантов в количестве 30 человек, не мог переходить.

30 марта поезд прибыл на побережье Балтийского моря, эмигранты пересели с поезда на шведский грузовой пароход, который переправил их в шведский город Треллеборг, а оттуда поездом они прибыли в Стокгольм.

В Стокгольме В. И. Ленин пробыл один день, организовал там Заграничное бюро ЦК РСДРП, встретился со шведскими социал-демократами и вечером выехал из Стокгольма.

2 апреля В. И. Ленин и его спутники переезжают на санях (финских вейках) по льду Балтийского залива от шведской границы к русской. С пограничной станции Торнео В. И. Ленин посылает телеграмму в Бюро ЦК РСДРП, в Петроград к сестрам и просит их сообщить о своем приезде в редакцию "Правды".

3 апреля на станции Белоостров В. И. Ленина и его спутников встречает делегация петроградских и сестрорецких рабочих, члены ЦК. Вечером этого же дня петроградские рабочие, солдаты и матросы устраивают торжественную встречу В. И. Ленину на Финском вокзале"

Закрывая тему о шпионаже и о "предательстве" В. И. Ленина, отметим, что Временное правительство не доверилось газетным сплетням и создало авторитетную комиссию по проверке версии о шпионаже Ленина в пользу Германии. Правительству Керенского очень хотелось, чтобы газетная версия подтвердилась. В следственной комиссии не было ни одного сторонника Ленина. Но, несмотря на это и проведя громадную следственную работу, комиссия не нашла никаких доказательств и дело пришлось закрыть.

Но нынешним господам "либерал-демократам" и очень крутым "национал-патриотам" так хочется обвинить Владимира Ильича в "шпионаже и предательстве", что они снова и снова поднимают на щит давно забытые "документы" Сиссона или сплетни и небылицы из "Биржевых ведомостей" девяностолетней давности.

Виталий Кокорин