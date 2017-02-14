Продажная история. "Паленые" мифы о России

Советскому руководству понадобилось ударно разоблачить Сталина. Была сфабрикована версия, что выдающийся русский психиатр Владимир Бехтерев, выйдя от Сталина после осмотра, публично назвал его параноиком. Версию озвучила внучка ученого, директор Института мозга Наталья Бехтерева, которая затем призналась, что солгала.

«Это была тенденция объявлять Сталина сумасшедшим, в том числе с использованием якобы высказывании моего дедушки, но никакого высказывания не было, иначе мы бы знали. Дедушку действительно отравили, но из-за другого. А кому-то понадобилась эта версия. На меня начали давить, и я должна была подтвердить, что это так и было. Мне говорили, что они напечатают, какой Бехтерев был храбрый человек и как погиб, смело выполняя свой врачебный долг. Какой врачебный долг? Он был прекрасный врач, как он мог выйти от любого больного и сказать, что тот — параноик? Он не мог этого сделать





(«Аргументы и факты». 1999. № 9).

Когда Наталья Петровна отвергла навязанную из Кремля версию, эстафету вранья подхватил ее сын и приемник на посту директора Института мозга Святослав Медведев.

«То, что его убили, вещь очевидная. А история связана Лениным, что Бехтерев поставил ему диагноз сифилис мозга, он как раз собирался ехать на международный конгресс где мог рассказать, и скорее всего это и послужило… Доказать ничего нельзя, если система хочет убрать доказательства, она делает это хорошо»

(«Пятый канал», 1 февраля 2007 года).

Понятно? Сперва внучка говорила: отравили из-за того, что назвал Сталина параноиком, а потом правнук переписал версию на отравление прадедушки из страха, что тот назовет Ленина сифилитиком! Доказать ничего нельзя, но все равно отравили! И будьте уверены: если завтра политическая конъюнктура изменится и понадобится доказать, что Бехтерева прикончили белогвардейские шпионы за то, что тот посмертно назвал дебилом Николая II, господин Медведев это подтвердит! Дополнительным доказательством послужит свидетельство вызванного на спиритическом сеансе духа писателя Солоухина, который поклянется, что всегда был истинным коммунистом, и напомнит, как 31 октября 1958 года на собрании писателей Москвы клеймил предателя Бориса Пастернака за антисоветский роман «Доктор Живаго».

Ну и как вам ? Вот и конец ещё одному правому и либеральному(какая казалось бы несовместимость идеологий) мифу. Я не коммунист,но истина дороже!

Виталий Кокорин