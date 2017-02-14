Про курильскую операцию или как умеют воевать русские

К обороне Курил японцы готовились годами. Была создана система укреплений, позволявшая выдерживать многодневный обстрел из основных калибров линкоров, а также бомбежек. Укрепления в скалах, с толщиной грунта от 4 до 50(!) метров.

Множество тщательно укрытых и пристрелянных орудий всех калибров. Сотни укрытий для пехоты и припасов, склады, рассредоточенные так, что при любом раскладе, большая их часть оставалась целой. Об эффективности системы говорило то, что один из остров в течении двух лет (!) с воздуха утюжили американцы, при этом "не нанеся японским силам никакого вреда".





К высадке десанта тоже готовились. Тех, кому удавалось бы пройти сквозь огонь береговой артиллерии и японской авиации ожидало 25 тысяч солдат, вооруженных (помимо стрелкового оружия) 500 пулеметами, 100 танками, а также минометами, бомбометами, полевой артиллерией, и т.д.

Японцы готовились воевать с американцами, воевать "по правилам". Сперва обстрел линкоров, работа палубной и штурмовой авиации. Потом десант.

Но драться пришлось с русскими... И такого хамства, которое устроила несчастным самураям Красная армия, мировая история знает очень мало.

При поддержке всего двух несчастных СКР, на сорока "десантных" судах (большей частью - переделки из мирных посудин) подошло 3000 человек. Морпехи и стрелки 101 СД.

Я еще раз повторю, если кто не понял. ТРИ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. Против ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТЫСЯЧ И СТА ТАНКОВ, засевших на хорошо подготовленных позициях и до зубов вооруженных.

Подходили в погоду настолько хреновую, что не только авиация не летала, но и судам полагалось бы никуда не лезть. Доблестные японцы ухитрились прохлопать сорок вымпелов...

Первая волна, 700 человек, разгрузилась под огнем... Несмотря на шквальный огонь, повредивший суда и прижавший пехоту, отбросили японцев вглубь острова. В самый разгар высадки - контратака.

18 танков при поддержке пехоты. Русских собирались просто вмять гусеницами в песочек - пехота на голом бережку, без всякой поддержки - легкая добыча. Но Иваны успели перетащить (это на глубине два метра) сотню противотанковых ружей. 17 танков спалили лобовыми попаданиями, один в ужасе смылся.

Оставшуюся без танков пехоту частью перебили, частью разогнали. Потом саперы заткнули глотку батареям главных калибров, а СКР-ы спалили танкер, торчавший на мели, и переоборудованный японцами под батарею. Следующая танковая контратака опять провалилась - крейзи рашенз дотащили (на все той же глубине 2 метра) 45-мм пушки...

Высадился остальной десант...

Спустя некоторое время те японцы, которые еще были живы, сдались. Я бы дорого дал за то, чтобы увидеть лицо командующего Кобаяси, которому сообщили, он сдался противнику, которого в численности превосходил в 8 раз...

Итого: Блестящая победа, доставшаяся малой кровью. Из атакующих большая часть выжила. Причины успеха в отчете указаны:

1. Скрытность и внезапность.

2. Высокий уровень выучки личного состава.

3. Мужество и героизм личного состава

4. Слаженность и скоординированность действий всех участников операции

Да, трое командиров со знаменем в руках лично вели своих людей в атаку. Двое погибли. Последние слова одного из них "Высоту взять, несмотря ни на что". Но это была личная инициатива - их никто автоматами в спину не пихал...

Виталий Кокорин