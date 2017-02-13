Почему жена - отражение мужа?

Однажды встретились жена и любовница ее мужа. Когда они начали его обсуждать, жена сказала:

— Он подлый, глупый, скупой. Я совсем не понимаю, что ты в нем нашла!





— Ты не права, — ответила любовница, — он храбрый, щедрый, мудрый! Вот ты сама подумай: на каждый праздник он задаривает меня подарками – машина, квартира, кольца, шубы. Про цветы уж вообще молчу!

— Вот уж неправда! – возмутилась жена – Он даже на один праздник в году мне цветов не подарит. Даже денег не дает. Скряга тот еще!

— Ты неправа! – возразила любовница. – Он такой умный, с ним всегда так интересно общаться. Он столько нового может рассказать. А сколько книг он прочитал! Каждый день с ним я узнаю что-то необычное.

— Скажешь тоже! – усмехнулась жена – Он вечно говорит какой-то бред и околесицу! Слушать его невозможно! А подлец еще тот! Никогда меня не защитит, поздно вечером не встретит, как ремонт делать – так он исчезнет, и я все сама делаю!!!

— Мы будто о разных мужчинах говорим, — улыбнулась любовница – Несколько дней назад он за меня даже подрался с парнем, который меня обозвал. Никогда не позволяет нести ничего, тяжелее букета цветов. И даже дома у меня все гвозди он забил, паркет положил, плитку… Еще раз говорю тебе, он самый щедрый, мудрый и мужественный!

***

И ведь обе правы. Потому как с одной из них мужчина ведет себя так, что выглядит подлецом, а с другой – он храбрец. Хотя мужчина – один и тот же.

Эта история демонстрирует, как сильно поведение мужчины зависит от женщины. Один и тот же мужчина может отличаться существенным образом. Все зависит от того, кто рядом с ним.

Существует множество алкоголиков в первом браке и очень успешных бизнесменов – во втором. И также наоборот – успешные мужчины, оставившие свою первую жену ради молоденькой девушки. Через пару лет они теряли все и становились пьющими бездельниками.

Почему такое случается сплошь и рядом? Потому что сила женщины безгранична. И влияние ее на мужчину колоссально. Можно сказать, что женщина «делает» мужчину. Она раскрывает в нем какие-то качества, а какие-то нейтрализует. Чаще всего это происходит неосознанно — с помощью родовых сценариев и опыта ее семьи. Если папа был успешным, то она подсознательно поможет своему мужчине достичь успеха (просто-напросто у нее такая картинка перед глазами). А если папа был неудачником или много пил, то ее неосознанная картина будет вести семью к разладу.

Проблема заключается в том, что женщины не осознают своей силы и не обращают достаточно внимания своим мыслям и поступкам. Не понимают своей силы и возможностей своего влияния на мужа. Если бы мы знали, что родились с волшебной палочкой, вряд ли мы бы стали махать ею зря и заказывать всякую ерунду, правда же?

Давайте рассмотрим, что жена может сделать с мужем, как она может повлиять на его характер и поступки.

Начнем с негативной стороны.

Как жена думает о муже, таким он и становится. Видит в нем только недостатки и недоделки – они приумножаются с каждым днем. Если жена не уважает своего мужа, его никто не уважает. Ни родные, ни друзья, ни коллеги. Если жена не доверяет своему мужу и не открывает ему сердце – ему никто не доверяет. Даже если он полностью достоин такого доверия, все равно в нем будут постоянно сомневаться все вокруг. И какое уж тут повышение! Если жена вечно всем недовольна, то в семье все становятся такими же неудовлетворенными. Им будет и квартира не та, и ужин не тот, и одежда, и отдых. И даже родители будут казаться совершенно не такими, как надо. Если жена скупа сердцем, не желает служить мужу, обогревать его любовью и умиротворять, он ищет для себя утешение в алкоголе и наркотиках. Если жена не позволяет мужу заниматься мужскими делами – общением с друзьями, рыбалками, гаражами и прочей по женскому мнению ерундой, муж ищет отдыха иначе – в алкоголе, компьютерных играх, курении и других не самых радостных вещах. Если жена слишком самостоятельна – все сама и никого не нужно, то муж становится безответственным. Даже если до этого он вполне хорошо отвечал не только за себя, он словно теряет этот навык, расслабляется и срастается с диваном. Если жена мысленно неверна своему мужу, то он будет скуп. А зачем ему тратиться на женщину, которая не сегодня, так завтра найдет другого и уйдет? Если жена мужа не слушается, постоянно спорит и артачится, то муж перестанет быть мужчиной. Он становится безответственным и малахольным, слабым и «никаким». Если жена регулярно “выносит мужу мозг” или кричит на него, оскорбляет и так далее, то мужчине останется два варианта. Либо он становится безропотным подкаблучником, с полностью сломленной волей и мужским Эго. Либо он тоже начинает совершать насилие над женой – чаще всего в физическом плане. Если женщина слишком активна во внешней деятельности, муж становится пассивным придатком к телевизору. Хотя раньше мог быть вполне успешным бизнесменом. А теперь то же самое в обратном ключе.

Если жена видит в муже положительные качества и делает на них акцент – они начинают расти и приумножаться. Даже если для этого нет никаких оснований. Даже если он не должен был быть ответственным – он таким становится. Не должен быть начальником – а вдруг становится. И так далее. Если жена доверяет мужу – ему доверяют другие люди. Если жена не скрывает от мужа ничего, не обманывает, открывает свое сердце – то муж не сможет обмануть жену и изменить ей. Если жена уважает своего мужа, его начинают почему-то уважать друзья и коллеги. Они поддерживают его и помогают в сложных ситуациях. Если жена открывает мужу сердце, он становится щедрым. Он начинает сам искать поводы порадовать ее и сделать ее еще счастливее. Если жена искренне служит своему мужу — он с огромным удовольствием возьмет ее под свою защиту. Будет о ней заботиться и оберегать от всего. Если жена будет с пониманием относиться к темпераменту мужа и пытаться его удовлетворить – то муж ради нее свернет горы. Для этого нужно научиться видеть качества своего мужа, а не мерить его своими стереотипами. Если жена хочет сохранить семью, и искренне с любовью прикладывает для этого свои женские усилия, в сердце мужа рождается такое же желание, и он начинает помогать в этом деле своей супруге. Можно постоянно пенять друг на друга и искать соринку в глазу у мужа. А можно набраться смелости и заглянуть в собственные глаза с их бревнами. И когда вы заметите и разглядите свои бревна, вы сможете увидеть, наконец, что рядом с вами Человек. Более того, этот человек – Мужчина. И в нем очень много хорошего. И сколько он всего от вас терпит.

Виталий Кокорин