Черный генерал — русский Джеймс Бонд

Даян Баянович Мурзин родился 20 января 1921 года в Башкирии. Учился на педагога, работал сельским учителем, за успехи получил почетную грамоту. Когда началась советско-финская война, рвался на фронт, но повоевать ему довелось уже только в Великую Отечественную. По окончании Рижского военного училища Даян Мурзин служил в 10-й стрелковой дивизии Прибалтийского военного округа. Там его и застала война. С первого ее дня Мурзин находился на передовой.

В очередном бою был ранен, потерял сознание. Двое солдат несли Мурзина на плащ-палатке, но далеко так было не уйти, и Даян Баянович попросил товарищей оставить его. К счастью, раненого подобрали местные жители и отвезли в больницу. Немного оправившись, Мурзин решил догнать свою дивизию, но попал в Ямпольскую группу партизан «За Родину» и остался там. Сначала его назначили командиром взвода разведки, а потом командиром роты.





Группа «За Родину» входила в состав партизанского соединения С.А. Ковпака и действовала в Белоруссии. Партизаны устраивали дерзкие диверсии: пускали под откос поезда, взрывали склады, мосты и дороги.

В 1942 году Мурзин организовывает партизанский отряд на Украине, а годом позже — в Молдавии. В 1944 году Мурзина переправляют в Чехословакию, где он становится начальником штаба, а затем командиром знаменитой интернациональной партизанской бригады имени Яна Жижки.

— Я был командиром бригады, она состояла из пяти отрядов, — вспоминал Даян Баянович. — Это более 2 тысяч человек. А мне было тогда всего 23 года. И тогда командование приказало мне отпустить бороду, чтобы я выглядел солиднее. С бородой мне давали лет 45 — так я до конца войны и проходил. Борода окладистая была, черная. Вот за нее-то и прозвали меня Черным генералом.

Шли тяжелые бои, бригада наносила врагу большой урон, и немцы стали внедрять в нее своих агентов. Одному из шпионов удалось привести автоматчиков к партизанам, завязался бой, в котором Даян Мурзин был ранен в обе ноги, но все же смог спастись, прыгнув в реку. Быстрое течение унесло его от вражеских пуль. После этого герой четыре дня прятался в пустой медвежьей берлоге и был на волосок от смерти. Каратели прочесывали лес, их собаки кружили совсем рядом, но немцы не поняли, где именно находится партизан, и спалили стог сена в 15 метрах от него.

Восстановившись после ранений, Даян Мурзин начинает громить врага с новой силой. Узнав о том, что гибель немецких солдат — дело рук «какой-то жалкой банды партизан», Гитлер приходит в ярость. Он заносит Мурзина в свой список личных врагов и назначает за живого Черного генерала 3 млн рейхсмарок, а за мертвого — 2 млн.

Операцию по уничтожению партизан поручают самому Отто Скорцени, и за бригадой начинается тотальная охота. Чтобы спасти ее, командование принимает решение перебросить партизан вместе с их командиром на границу Словакии. Поселок, в котором осталась часть партизан, нацисты сровняли с землей, не выжил никто…

Скорцени радостно отрапортовал Гитлеру, что банда уничтожена, и был награжден. Но через некоторое время «уничтоженный» отряд во главе с «мертвым» командиром перед самым носом у врага берет в плен командующего танковой армией генерала Мюллера. Партизанам удалось узнать, что Мюллер любит бывать в усадьбе помещика, где родственница одной партизанки работает домохозяйкой. Она и помогла партизанам схватить Мюллера.

Черный генерал лично допрашивает командующего, обещает сохранить ему жизнь в обмен на важные сведения и добивается своего. Слово Мурзин сдержал: Мюллера оставили в живых.

Партизанские отряды из бригады имени Яна Жижки освободили города Всетин, Злин, приняли самое активное участие в антифашистском восстании в Праге. По некоторым данным, ими же был задержан и генерал-предатель Власов.

Англичанин Джон Хауланд, отец которого служил вместе с Даяном Мурзиным, написал книгу о Черном генерале. В этой книге он сравнивает Мурзина ни много ни мало с Джеймсом Бондом, причем даже не в пользу последнего. По мнению автора, реальные подвиги партизанского командира во многом затмевают литературные приключения агента 007.

Даян Мурзин, как и другой «фигурант» списка личных врагов Гитлера «диверсант № 1» Илья Старинов, имел разные награды, но звание Героя Советского Союза не получил…

В мирное время Даян Баянович проявил себя в разных сферах деятельности. Сначала работал в системе народного образования, затем стал юристом и трудился в правоохранительных органах, занимал должность заместителя министра МВД Башкирской АССР. Он прожил долгую жизнь. Умер Даян Мурзин в 2012 году.

Виталий Кокорин