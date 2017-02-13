Грузины любят русских или ненавидят?

В Сети расходится пост Кирилла Воронкова о прекрасном отношении к русским в Грузии: "Практически все говорят по-русски, в том числе молодежь. Только два раза столкнулся с незнанием русского языка. Хотя и здесь меня поняли, просто не смогли грамотно изъясниться молодые люди. Почти все, кого я расспрашивал, говорили, что не любят бывшего президента Саакашвили за то, что он развязал эту войну с Россией. Именно так: не войну за Южную Осетию и Абхазию, а войну с Россией. Он передает разговор с грузином в аэропорту: "Передайте, что если Путин соберется присоединить Грузию, то здесь 80 процентов будут за. Все крестьяне в Грузии будут за!"





Насколько правдива эта информация? Ведь грузинские политологи совсем другого мнения. Они боятся, что Трамп отдаст Грузию Путину, сказал в интервью грузинскому изданию "Резонанси" грузинский аналитик Гия Хухашвили. "Тот либерально-глобалистский проект, в рамках которого были определены геополитическая функция и место Грузии, оказался под серьезным ударом. Мы должны создать такой капитал, который нелегко будет продать или разменять", — пояснил в беседе с изданием Гия Хухашвили.

Заметим, что в 2006 году грузинский парламент проголосовал единогласно за интеграцию Грузии в НАТО. 5 января 2008 года Грузия одновременно с президентскими выборами провела референдум, по результатам которого за присоединение к НАТО высказались 77 процентов грузинских избирателей. О ситуации в Грузии и о том, как простые жители страны относятся к россиянам, в прямом эфире Pravda. Ru рассказал грузинский художник Дато Шиошвили.

Действительно ли русский язык не утерян в Грузии, грузины на нем говорят, учат в школах?

Да, конечно. В Грузии русский язык не просто второй язык, он почти как грузинский. В моей семье все его знают. Мои родные, родственники — все знают. Английский как бы новый язык после русского, английский знает сегодняшняя молодежь, дети, те, кому 12-13 лет. А русский знают те, кому 20 лет. То, что Грузия любит Россию, не изменилось. После войны ничего не изменилось. Война — это как в небе град, неожиданный град. Но отношения не изменились после войны.

Вот я в Россию поехал к моим брату и сестре, там еще есть многие мои родственники, и меня хвалили, что я никогда не разговаривал по-русски, но хорошо знаю русский язык. В России меня обрадовало, что русские любят грузин, хотя я это знал. Но удивлен был, что молодые русские не знали Грузию.

Я автостопом ездил, и когда люди узнавали, что я грузин, радовались. Им приятно. Некоторые говорили: я был в Грузии, мне нравится, еще хочу поехать. Многие родственники и их друзья тоже говорили, что хотят приехать, им нравится Грузия, но они никогда не видели ее. А русский язык мне, например, нравится, как грузинский. Я люблю русских писателей. У нас очень много русских, мы необычайно рады русским.

Вы из какого города? Есть ли разница в отношении к русским в столице и в глубинке?

Я из Боржоми. У нас народ в Тбилиси, в других городах и в глубинке действительно хорошо относится к русским. А как же иначе? Они же друзья, нашу историю все знают. А это новое, что происходило в 1990-е годы — это как бы не мы делали, не простые люди. Нам это вообще не нужно и неинтересно. Мы всегда воевали вместе, дружили вместе везде.

Могила Грибоедова в Тбилиси, Пушкина у нас все любят, Лермонтова, Толстого… Я лучше так скажу: приезжайте, русские, к нам, чтобы увидеть все своими глазами. Мы не доверяем телевидению. Идет информационная война, но сейчас даже этого нет у нас. Я не видел, чтобы по телевизору плохо про русских говорили. И в России не видел, чтобы про грузин говорили плохо. У нас русские каналы есть.

Каков уровень жизни в современной Грузии? Меняется ли к лучшему ситуация?

Для кого как. Для некоторых, наверное, меняется. Я думаю, что у меня с 1992-го года ничего не изменилось. Даже скажу, как при царе жили, почти так и осталось — работали, в политику не вмешивались. Ничего не изменилось вообще. Во власть новые люди приходят, другие уходят… Главное, что нет ни ненависти, ни гнева, ничего такого.

Вот работу найти трудно очень. Пенсия — 160 лари примерно, это где-то три тысячи рублей. Думаю, тяжело обычному пенсионеру. Хорошо, если родственники есть.

Что вы можете сказать о нынешнем грузинском руководстве?

Честно говоря, я телевизор не смотрю и даже не знаю, кто премьер-министр, потому что неинтересно. Они же политики, кто будет у власти — неважно. Вот президента знаю — Маргвелашвили. Русский канал смотрю, а грузинские — так себе. На новый год, правда, там шла "Ирония судьбы, или С легким паром!". Каждый год по грузинским каналам ее показывают, так же, как в России. Это традиция.

А что вы можете сказать о бывшем президенте Саакашвили?

Как при царе жили мои родственники, так ничего и не ощутили. Но коррупции нет, правда, коррупцию поборол. Взятки никто не берет. Даже давать опасно. Если я ничего плохого не сделаю, то мне никто ничего не сделает. Вот так же было. А что у них там в политике или бизнесе делали, что там творится, я просто не знаю.

Плохо, что ничего хорошего ни то, ни это правительство для людей не сделало. Грузия раньше процветала, а после того, как ушел коммунизм, уже стало хуже, и опускаемся до сих пор. У нас просто есть хорошее гостеприимство, это остается неизменным. Грузия всегда хотела с Россией дружить. Не политически, а по-братски. Политика — это холодное, это плохое.

Грузия всегда, во все века стремилась, чтобы очень дружить с Россией. Историю не перечеркнешь, ничего не изменишь. Америка нам не нужна, она не опора нам. Грузия просто хотела сохранить свою границу, которая есть, и сохраняла очень долго. Очень мучительные периоды были в Грузии. Она хотела примкнуть к России, ведь мы единоверные, а много нашествий мусульман было. Конечно, хотелось бы дружить с Россией, но чтобы учитывалось, что границы все-таки нужны.

Простые люди не виноваты ни в коем случае. Вот я сижу дома и рисую. Чтобы мне взбрело в голову — поехать, воевать? Конечно, нет! Никогда такого бреда в голове у меня не будет. Конечно, хочется дружить. Я думаю, просто Россия сегодня не отпускает, не отдает Южную Осетию и Абхазию, потому что грузинские власти идут к НАТО. Но люди не хотят в НАТО, нам дружить надо.

Сейчас туристов много в Боржоми?

Да, очень много, в том числе из России. На моей улице русские купили три дома. Многие покупают дома, очень многие. Я говорил с русскими, картины свои показывал. Мои друзья боялись ехать в Грузию, но я их уговорил. И они увидели, что к ним тут все нормально относятся, все рады. Бояться нечего. Наоборот, мы очень рады, когда русские приезжают. Пусть приедут — удивятся, как им рады.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев



Грузия отреклась от Саакашвили

Редакция рубрики "Мир"